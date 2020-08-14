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В Туркменистане наблюдаются сокращение торговли и острая нехватка наличности
00:13 15.08.2020

Неоплачиваемые отпуска сотрудников бюджетных и государственных учреждений, нехватка наличных денег и растущие цены приводят к снижению покупательского спроса и сокращению торговли на рынках.

Продавцы, с которыми поговорили журналисты "Хроники Туркменистана", жалуются, на то, что в некоторые дни они не в состоянии отбить даже ежедневную арендную плату за место на рынке.

На базарах остаются торговцы, которые продают скоропортящиеся продукты – овощи, фрукты, мясо. Однако те, кто торгует крупами, консервами и другими продуктами длительного хранения стали приходить на базар только 2-3 раза в неделю.

О сложностях с получением наличных в банкоматах сообщают независимые информационные издания Радио "Азатлык" и Turkmen news.

По данным Turkmen news, список людей, занявших очередь перед банкоматом в Мары, состоял почти из 1000 фамилий. Люди вынуждены ждать по 10-15 часов, чтобы снять деньги.

"Азатлык" сообщил, что 12 августа в Мары сотни людей, стоявшие в очереди перед банкоматом, устроили стихийную акцию протеста и перекрыли центральную улицу. Возмущение граждан вызвало то, что банки "Сенагат" и "Дайхан" отказались обслуживать жителей сел, приехавших в город снять наличность.

Протест продолжался около часа. Успокоить протестующих удалось только после прибытия дополнительных сил МВД.

Как передают корреспонденты "Хроники Туркменистана", дефицит наличных наблюдается и в Ашхабаде. Около недели назад банкомат в филиале "Халк банка" на улице Аба Аннаева (бывшая ул. Островского) выдал купюры, погрызенные мышами.

На требование людей заменить купюры, работник банка отказалась, заявив, что они "должны быть благодарны, что вообще получили деньги, когда в стране и так проблемы с наличностью".

Новые купюры людям выдали только после того, как к возмущающимся подошел полицейский и также попросил банкира поменять поврежденные деньги.

Источник - hronikatm.com
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