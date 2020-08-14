Туркменские власти пытаются заставить замолчать голоса протеста

00:16 15.08.2020 Таджигуль Бегмедова, Туркменский Хельсинский Фонд по правам человека

Виталий Пономарев, Правозащитный Центр "Мемориал"



По сообщениям из Туркменистана, власти усиливают давление на гражданских активистов, пытаясь предотвратить распространение критических высказываний в интернете и информации об уличных акциях протеста туркменских мигрантов за рубежом. Многие активисты сообщают о попытках запугивания и о давлении на родственников.



Один из участников диссидентских интернет-сообществ 24-летний Курбанов Реимберды был задержан полицией в Туркменабаде 8 августа и в настоящее время содержится под стражей. Сотрудники Министерства национальной безопасности (МНБ) изъяли у него компьютерную технику, телефон и носители электронной информации.



В Марыйском велаяте один из местных жителей (имя не раскрывается), пытавшийся в конце июля переслать электронные фотографии зарубежным СМИ, был подвергнут 10 суткам административного ареста.



Ниже приведены краткие описания нескольких историй, предоставленные активистами "Turkmenia- Birleselin! Объединяемся! Unite!" и "Демократического выбора Туркменистана". Из-за угрозы преследований не все имена сейчас могут быть названы открыто.



Уроженец Туркменабада 36-летний Азат Исаков около 10 лет проживает в России. Автор десятков видеоматериалов. Известен в интернете под ником "Azat Turkmen". С 2019 года активно участвует в группе "Turkmenia- Birleselin! Объединяемся! Unite!". В конце апреля 2020 года перестал скрывать свое лицо, заявив, что "устал молчать о бесправии в Туркменистане, бояться, не жить, а существовать".



В июне к его родителям в Туркменабаде несколько раз звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками МНБ, которые угрожали, что найдут и накажут их сына. Такие же угрозы озвучивались по телефону и при разговоре с некоторыми активистами в Стамбуле. 27 июня стало известно, что фотография Азата как разыскиваемого лица с пометкой "Предатель Родины" появилась в местном полицейском участке.



9 июля сотрудники спецслужб пришли домой к родителям Исакова и угрожали привлечь его к ответственности, если он не прекратит выступать в youtube. 24 июля к ним домой пришли участковый и два лица в гражданской одежде. Они задавали вопросы о местонахождении и работе Исакова, спрашивали его номер, собрали телефоны всех проживающих в доме и проверяли контакты, соединения, фотографии, используемые приложения и т.д. В начале августа на youtube появились видеозаписи высказываний двух бывших сослуживцев Исакова по армии (2004-2006), осуждающих его активность в интернете. Опасаясь принудительного возвращения на Родину, 31 июля 2020 г. Азат Исаков обратился за убежищем в России. В настоящее время власти необоснованно отказывают в выдаче паспорта его старшему сыну.



45-летняя Хамида Бабаджанова – мусульманка из города Куня-Ургенч на севере Туркменистана, с 2016 года проживает в Измире (Турция). С 12 мая 2020 года стала открыто выступать в youtube в группе "Turkmenia- Birleselin! Объединяемся! Unite!". В своих видеообращениях призывает президента Туркменистана Бердымухамедова вспомнить о Всевышнем и признать свои ошибки. 16 июня к ее матери в Куня-Ургенче приходил некий Батыр, назвавшийся представителем генгеши велаята (представительный орган), предупредил, чтобы Хамида перестала выступать в интернете. На следующий день Батыр вновь посетил дом и записал данные о родственниках Хамиды, включая трех ее сестер и брата. 22 июня участковый расспрашивал мужа ее сестры, уточняя где она, когда уехала, чем занимается и т.д.



25 июня маму Хамиды – Якутжан Бабаджанову и старшего брата Умара Бабаджанова вызвали в хякимлик (администрацию) Куня-Ургенча, где потребовали, чтобы Хамида не выступала в интернете и угрожали арестовать ее в случае возвращения домой как "предателя Родины".



На следующий день после акции протеста в Стамбуле 19 июля, в которой приняла участие Хамида, ее младшую сестру Дильфузу вызвали в городскую полицию Куня-Ургенча. "Беседу" проводил полицейский, представившийся как Нурмурат, в присутствии все того же Батыра. Они потребовали удалить все видео Хамиды в интернете и чтобы она "перестала выступать". "Дильфуза, пришедшая вместе с мужем, заявила, что ее сестра вынуждена отстаивать свои права, так как отказ туркменского консульства продлевать паспорта создал безвыходную ситуацию. 22 июля в городскую полицию пригласили двух других сестер Хуршиду и Фирузу, однако, по имеющимся данным, они отказались идти на эти неформальные "беседы".



Б.Д. (имя не раскрывается). Был задержан турецкой полицией во время акции протеста в Стамбуле 19 июля. К вечеру более 80 задержанных туркмен (кроме Дурсолтан Тагановой) освободили, однако предупредили, что данные о них будут переданы консульству Туркменистана. Уже днем 21 июля Б.Д. получил сообщение, что его родителей в Лебапском велаяте увезли в МНБ. Позже выяснилось, что сотрудники спецслужб угрожали им увольнением с работы, если их сын не прекратит участвовать в акциях оппозиции, называли его "врагом народа". Чтобы успокоить родителей, Б.Д. сказал им, что его задержали ошибочно по пути на пляж и в каких-либо акциях он участвовать не собирался.



Аналогичному давлению подверглись и родители туркменистанца, проживающего в Стамбуле около 10 лет и известного в туркменской сети как "Король ТМ.ТМ". Он также был задержан турецкой полицией в ходе событий 19 июля. При составлении протокола активист указал неверный номер своего мобильного телефона. Позже сотрудники МНБ вынудили его отца в Туркменистане назвать им правильный номер.



Г.Р. (имя не раскрывается) – активная участница группы "Turkmenia- Birleselin! Объединяемся! Unite!". Привлекла внимание спецслужб осенью 2019 года, когда участвовала в подготовке оппозиционной конференции в Стамбуле 26 октября. Конференцию не удалось провести из-за вмешательства турецкой полиции, отреагировавшей на просьбу туркменских властей не допустить "провокации, направленной на ухудшение туркмено-турецких отношений". В начале июня 2020 года сестра Г.Р. в Туркменабаде сообщила по телефону, что приходили работники домоуправления и взяли всю информацию о ней: автобиографию, данные о родителях и всех членах семьи. Примерно в то же время сестра прислала СМС, в котором просила не ставить лайки и не комментировать статьи и публикации в интернете, связанные с ситуацией в Туркменистане. 4 июня на работу к брату Г.Р. также пришли сотрудники МНБ и обвинили ее в "измене Родине", за что она может быть привлечена к уголовной ответственности. Г.Р. написала брату, что не занимается ничем незаконным и попросила его записать имена сотрудников спецслужб, если они снова будут его беспокоить.



С.А. (имя не раскрывается) – туркменскому студенту-заочнику, приехавшему для сдачи экзаменов в Минск, власти Белоруссии в апреле отказали в продлении визы, ссылаясь на рекомендации туркменских госорганов. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, он не может покинуть страну.



В середине июля он установил контакты с одним из базирующихся за рубежом протестных движений, передавая информацию о Туркменистане и высказывая предложения, связанные с активизацией молодежи в стране и др. Вскоре через ИМО он начал получать угрозы от А.Д. из Турции, известного своими связями со спецслужбами Туркменистана. А.Д. заявил, что личность студента установлена, его сообщения в чате известны и на родине его ждут сотрудники МНБ. Угрозы со стороны спецслужб получил его отец в Туркменистане.



Ю.М. (имя не раскрывается) – активная участница туркменских чатов в Телеграмм, весной 2020 года обратилась в туркменское консульство в Киеве в связи с просроченным паспортом. Вскоре к ее матери в Туркменистане пришли сотрудники городской полиции и стали выяснять, "кто научил" ее идти в консульство и почему она не хочет получить новый паспорт в Туркменистане. Ее матери угрожали, а одного из родственников увезли в тот же день на допрос.



Это лишь небольшая часть из десятков известных случаев преследований, связанных с попытками властей подавить возникшее среди туркмен протестное движение.



По мнению правозащитных организаций, такие попытки давления являются незаконными и противоречат международным обязательствам Туркменистана. Источник - Хроника Туркменистана

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