Расколовшийся об рифы японский супер-танкер "Вакашио" угрожает уничтожить тропический рай Маврикия

00:48 15.08.2020

Индийскому океану угрожает масштабная экологическая катастрофа



У берегов Маврикия потерпело аварию японское судно



Шедший под японским флагом траулер "Вакашио" сел на мель у берегов Маврикия, расположенного в Индийском океане.



Через трещины в корпусе в воду уже вылилось порядка 1000 тонн дизельного топлива.



Добровольцы пытаются собрать с поверхности моря разлившееся с сухогруза масло







Сегодня появились признаки того, что судно может расколоться надвое. Тогда в Индийский океан попадет еще несколько тысяч тонн нефтепродуктов.



Массовая операция по сбору загрязнений с побережья Маврикия и нескольких лагун длится уже несколько дней, но у этого островного государства нет столько сил, чтобы самостоятельно справиться с продолжающейся экологической катастрофой.



На береговой линии также ведутся работы по расчистке



Правительство Маврикия обратилось за помощью к международному сообществу. На остров уже прибыла специализированная команда ООН и французские эксперты.



Пока что с помощью насосов с "Вакашио" выкачивается оставшееся в баках топливо, чтобы избежать его дальнейшей утечки. Планировалось, что все будет закончено уже сегодня, но работы пришлось приостановить из-за угрозы полного разрушения корабля.



Готовится специальный барьер, чтобы остановить разлив топлива с сухогруза по воде



Разлившиеся нефтепродукты образовали огромные пятна загрязнения поверхности Индийского океана, которые видны даже из космоса.



Алексей Осипов