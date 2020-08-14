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Расколовшийся об рифы японский супер-танкер "Вакашио" угрожает уничтожить тропический рай Маврикия
00:48 15.08.2020

Индийскому океану угрожает масштабная экологическая катастрофа

У берегов Маврикия потерпело аварию японское судно

Шедший под японским флагом траулер "Вакашио" сел на мель у берегов Маврикия, расположенного в Индийском океане.

Через трещины в корпусе в воду уже вылилось порядка 1000 тонн дизельного топлива.

Добровольцы пытаются собрать с поверхности моря разлившееся с сухогруза масло



Сегодня появились признаки того, что судно может расколоться надвое. Тогда в Индийский океан попадет еще несколько тысяч тонн нефтепродуктов.

Массовая операция по сбору загрязнений с побережья Маврикия и нескольких лагун длится уже несколько дней, но у этого островного государства нет столько сил, чтобы самостоятельно справиться с продолжающейся экологической катастрофой.

На береговой линии также ведутся работы по расчистке

Правительство Маврикия обратилось за помощью к международному сообществу. На остров уже прибыла специализированная команда ООН и французские эксперты.

Пока что с помощью насосов с "Вакашио" выкачивается оставшееся в баках топливо, чтобы избежать его дальнейшей утечки. Планировалось, что все будет закончено уже сегодня, но работы пришлось приостановить из-за угрозы полного разрушения корабля.

Готовится специальный барьер, чтобы остановить разлив топлива с сухогруза по воде

Разлившиеся нефтепродукты образовали огромные пятна загрязнения поверхности Индийского океана, которые видны даже из космоса.

Алексей Осипов

Источник - КП
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