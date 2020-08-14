Топ-менеджмент убыточного "Газпрома" жирует, как в последний раз, - "СП"

08:43 15.08.2020 Почему власть закрывает глаза на миллионные премии руководителей госкомпаний?

Сергей Аксенов



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Василий Колташов Игорь Юшков

Несмотря на убытки, совокупные выплаты членам правления "Газпрома" в первом полугодии выросли на 33% по отношению к тому же периоду 2019 года, сообщают "Ведомости".



По данным издания, премии за этот период выросли в 1,8 раза (603 млн. рублей), иные виды вознаграждений - в 6 раз (88 млн. рублей). И лишь сумма зарплаты упала на 17% (364 млн. рублей). При этом в первом полугодье "Газпром" получил 277 млрд. рублей убытка, против 371 млрд рублей прибыли годом раньше. Выручка компании снизилась на 26%.



Причиной фатального падения выручки стало сокращение поставок газа по всем основным направлениям. На главном - западно-европейском, падение составило 17%. Объем прокачки через недавно построенный газопровод "Турецкий поток" тоже упал - в 1,7 раза. Стоит полупустая и "Сила Сибири". Китай отказывается от трубопроводного газа в пользу собственной добычи и СПГ.



Назвать такие результаты удовлетворительными невозможно. В правление "Газпрома" входит 14 человек, во главе со старым знакомым президента РФ Алексеем Миллером. Гигантские зарплаты, премии и бонусы топ-менеджеров "Газпрома", как и других госкомпаний, не раз вызывали справедливое возмущение россиян. Однако всякий раз это объяснялось их высокой квалификацией.



Долгие годы Путин повторял, что топ-менеджменту госкомпаний необходимо платить на уровне мирового рынка. Но, в июне текущего года (кризис?) президент признался, что теперь его коробит от таких высоких выплат. В правительстве даже заговорили о том, чтобы установить потолок выплат, привязав их к зарплате премьера. Вот только когда слова воплотятся в дела?



О причинах плохой конъюнктуры на газовом рынке и ее связи с выплатами руководителям нашего национального достояния "СП" рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.



- Действительно, потребление газа сейчас снизилось. Весь 2020 год был проблемный для производителей газа и хороший для потребителей.



"СП": - Коронавирус?



- Пандемия лишь усугубила негативные тенденции. Второй год подряд была довольно теплая зима. Причем последняя зима была теплая и в Европе и в Азии. Поэтому у Китая все негативные факторы совсем совпали. Пекин стал отказываться от законтрактованных партий СПГ - объявлять форс-мажоры. И цены на азиатском рынке упали. Газ хлынул в Европу и обрушил цены уже там.



Плюс в Европе еще с 2019 года ждали приостановки транзита российского газа через Украину и поэтому закачивали газ в подземные хранилища. Но в итоге "Газпром" подписал новый контракт. Вкупе с теплой зимой Европа вышла из отопительного сезона с чуть ли не полными хранилищами газа.



Кроме того, 2019 год был рекордным по вводу новых мощностей по сжижению газа. Потому что несколько лет назад цены на газ были высокими и многие инвестировали в заводы СПГ. Их ввод в эксплуатацию и обрушил цены. Но и спад экономики, и как следствие, снижение потребления энергии из-за коронавируса тоже повлияли.



"СП": - Мы сочувствуем топ-менеджерам "Газпрома". Наверное, им действительно пришлось не сладко в этом году. Но страдали не только они - вся страна. Всем пришлось затянуть пояса. Но только руководство госкорпораций додумалось так несоразмерно вознаградить себя…



- Это действительно вызывает вопросы. Может, топ-менеджмент "Газпрома" и не виноват в снижении экономических показателей, потому что сейчас все нефтегазовые компании находятся в сложном положении, но и достижений никаких мы там не видим. Поэтому как минимум нужно было оставить суммарное вознаграждение - зарплаты и премии, на прежнем уровне, а не увеличивать ее.



"СП": - Может они уникумы?



- Нам часто говорят, что в других мировых компаниях подобного уровня зарплаты тоже высокие. С намеком на то, что если руководству "Газпрома" не платить так много, она перебегут туда. Но я сомневаюсь, что руководители наших газовых и нефтяных компаний смогли бы трудоустроиться за рубежом и найти места с хотя бы половиной той оплаты, которая у них есть в России.



Конечно, когда люди работают очень долго в той или иной сфере, они становятся вполне компетентными. Но никаких уникальных умений, за которые можно платить так много, там все-таки нет. На таком уровне квалификации другие наши специалисты вполне могли бы работать за гораздо меньшие деньги.



"СП": - Долгие годы такую ситуацию покрывал лично президент…



- В конце концов, это вопрос социальной справедливости. Почему-то когда в стране экономическая ситуация становится хуже именно этим и объясняют нам отказ от индексаций заплат. Тогда почему выплаты руководству госкомпаний растут?! Непонятно. Кстати, Путина, люди не раз об этом публично спрашивали.



Порой звучат объяснения, что от выплат руководству по цепочке рассчитываются и выплаты нижестоящим работникам вплоть до простого рабочего. Ну, так пересмотрите эти правила! Это что, священное писание?! Вполне можно сделать систему, позволяющую повышать зарплату рабочим, независимо от выплат правлению. За какие заслуги им повышать?



"СП": - Судя по финансовым результатам, в текущем году заслуг нет. А вот про "косяки" или как минимум недоработки мы часто слышим из СМИ…



- Конечно. Например, почему "Газпром" не давил на Данию, когда та затягивала выдачу разрешения на строительство "Северного потока-2" в своей акватории? В итоге мы дождались санкций и не достроили совсем немного. Почему они не давили на швейцарскую компанию, которая увела свое судно-трубоукладчик? Почему к ней нет претензий? Давайте контракты посмотрим.



Кстати, подразделение американского Минфина, которое отвечает за санкции, написало в своих разъяснениях, что у компании оставалось на достройку еще три недели. Почему она ушла? Там самый быстрый трубоукладчик в мире. Вернулись бы и достроили.



Непонятная ситуация и по Украине. Был арбитраж в Стокгольме. В сумме "Газпром" оказался должен "Нафтагазу". Но ведь можно было отдать деньги и в то же время оспаривать это решение. Если бы оно поменялось, "Нафтагаз" был бы обязан отдать деньги обратно, да еще и с процентами. И это все позиция менеджмента компании. К нему много вопросов.



Мы, конечно, понимаем, что часть их решает, возможно, президент, но за такие деньги следует добиваться большей эффективности.



"СП": - Может, все объясняется политизированностью этих вопросов?



- Конечно, руководство госкомпаний - это не просто менеджмент. Это представители номенклатурно-политических группировок, которые не ограничиваются только управлением своей компании. Они влияют и на другие вопросы. Это не классическая модель с наемными менеджерами. Отсюда и рост выплат. Это распределение финансовых потоков между группами в элите.



Экономист Василий Колташов предвидит, что руководство "Газпрома" таким образом "жирует" в последний раз.



- Эти огромные бонусы являются оскорблением, открытым издевательством над обществом. Более того, это часть стратегии топ-менеджмента, которых интересует только собственная выгода. И в этой части они являются людьми, которые присваивают себе то, что должно принадлежать государству и расходоваться на развитие компаний. Никаких дополнительных выплат, даже с учетом того, что год был тяжелым, они получать не должны. В условиях такого серьезного падения уровня достатка в стране, такое возможно в частных, но не в государственных компаниях.



"СП": - Здесь очевидно сфера ответственности уже политической власти…



- Эти бонусы идут в разрез с последними заявлениями президента, который говорил, что ситуацию с этим надо менять. Возможно, так и будет вскоре. А эти бонусы в значительной мере могут быть последним подарком топ-менеджерам. Потому что и дальше черпать столь большой ложкой из народного достояния они уже не могут. Аппетиты придется умерить, придется больше отчитываться перед обществом. И причиной тут может быть не только происходящий сейчас у нас конституционный поворот, но и последние события в Белоруссии. Источник - svpressa.ru

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