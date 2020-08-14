Шахматы и дракон. Как казахстанские археологи ищут следы аль-Фараби

08:46 15.08.2020

Андрей Белобородов

14 авг. 20



В этом году в мире отмечают 1150-летие выдающего мыслителя Абу аль-Фараби. Идеи философа уже более чем тысячелетие объединяют Восток и Запад. По словам президента РК Касым-Жомарта Токаева, формирование ценностных ориентиров подрастающего поколения казахстанцев должно быть неразрывно связано с духовным наследием аль-Фараби. Интерес к восточному мыслителю прививается в разных формах. Одна из таких - археологические раскопки по следам пребывания "Второго учителя человечества" (после Аристотеля), как именовали аль-Фараби современники. В канун Дня археолога - профессионального праздника, отмечаемого 15 августа историками-изыскателями России, Казахстана и Белоруссии - расскажем подробности об этих уникальных изысканиях.



Город-герой Отрар



Место рождения мыслителя было известно еще в древности, поскольку научные изыскания аль-Фараби получили признание уже в Средневековье. Так, географ Ибн Хаукал, написавший через 27 лет после смерти аль-Фараби "Книгу путей и государств", указал город Фараб-Отрар, где родился ученый: "Из него происходит Абу Насра аль-Фараби, автор книг по комментированной логике, восходящей к книгам древних авторов. В этом он авторитет для всех, кто творил в наше время, в нашу эпоху и в наши дни". Другой восточный писатель Ибн Халликан, автор книги "Даты кончин знаменитых людей и сведения о сынах времени" дал жизнеописание Абу аль-Фараби, указав в своем сочинении, что "прославленный философ, автор трудов по логике и музыке, а также по другим наукам, являющийся крупнейшим философом мусульман, и нет среди них [никого], кто бы достиг его ранга в науках... был тюрком и родился и вырос в своей стране... аль-Фараби означает принадлежность к городу Фараб, ныне называемому Отрар".



Таким образом, средневековый город Фараб-Отрар, где родился Абу аль-Фараби, располагается на юге современного Казахстана при впадении реки Арысь в Сырдарью (ныне это Туркестанская область).



"Этот город являлся политическим, экономическим и культурным центром исторической области Туркестан (район Средней Сырдарьи), важным звеном Великого Шелкового пути, - рассказывает доктор исторических наук Мухтар



Кожа, работающий главным научным сотрудником Института археологии Международного казахско-турецкого университета им. Ходжа Ахмеда Ясави. - Отрар - единственный средневековый город на территории Казахстана, чеканивший золотые монеты, наряду с серебряными и медными. Запустел Отрар в конце ХVІІ века после захвата и погрома джунгарскими завоевателями, которым город оказал героическое сопротивление. Ко второй половине ХVІІІ века город лежал в развалинах, превращаясь в размытый дождями бугор, который местные жители называли Отрартобе - холм Отрара. Ныне городище Отрар занимает площадь более 250 га. В центре развалин выделяется пятиугольный в плане бугор высотой 15-18 метров. Археологические исследования показали, что нижние слои городища относятся к первым векам нашей эры".

Стоит отметить, что средневековый город Отрар имел богатую событиями историю. Некоторые из них имели влияние на ход всемирной истории. Так, в 1218 году здесь был уничтожен богатый торговый караван, прибывший от самого Чингисхана. Указанное событие вошло в мировую историю под названием "Отрарская катастрофа" и послужило поводом для начала похода Чингисхана на Запад. В городе Отраре 18 февраля 1405 года скончался знаменитый Тимур.



"Возможно, эту шахматную фигуру держал сам Тимур"



Археологическим изысканиям Отрара насчитывается 130 лет. Впервые развалины города (тот самый бугор) привлекли внимание русских исследователей в конце XIX века. Первый разведочный шурф на территории городища заложил в 1884 году академик-востоковед Николай Веселовский. С 1969 года широкомасштабные раскопки на городище Отрар проводила археологическая экспедиция Академии наук Казахской ССР, возглавляемая известным археологом Кемалем Акишевым, совершившим в свое время уникальную находку "Золотого человека" (останки воина в золотой одежде на берегу реки Иссык).



"По материалам исследования Отрара в советский период опубликованы три монографии, сотни статей, собрана большая коллекция монет, керамики, изделий из металла, камня, кости, стекла. В свете анализа получены представления о ремеслах, торговле и духовной культуре горожан, - продолжает археолог Мухтар Кожа. - В 2000-2004 гг. по линии ЮНЕСКО-Япония-Казахстан с привлечением международных экспертов и национальных специалистов были проведены работы по документированию и консервации памятников Отрара".



В ходе раскопок найдены ряд уникальных артефактов. Например, в одном из помещении ХІV-ХV вв. была обнаружена рукопись - средневековый географический трактат, который сохранился благодаря медным окислам лежавшего на ней бронзового зеркала. Но одна из самых интересных находок была обнаружена в 1990-е годы. "Была раскопана часть монументального сооружения, которая по моему мнению, соответствует дворцу, где провел свои последние дни Тимур. В ходе исследования были выявлены фрагменты позолоченных плиток - остатки декора здания. В одном из помещении обнаружена шахматная фигура из слоновой кости. Возможно, данную фигурку держал сам Тимур. Известно, что шахматы оставались излюбленным времяпровождением на протяжении всей жизни великого полководца, - отмечает доктор исторических наук Мухтар Кожа. - В этом же районе городища найдены фрагменты желтополивной фарфоровой тарелки с изображением дракона. Такая посуда изготовлялась только для использования китайским императором. Остается загадкой, как она попала в Отрар. Вывоз такой посуды был под запретом. Такая керамика отсутствует в богатых коллекциях китайской посуды Эрмитажа и дворца турецких султанов - Топкапы в Стамбуле".



Международное сотрудничество

К сожалению, коронавирусная пандемия временно отодвинула масштабные археологические изыскания в окрестностях Отрара, запланированные в год 1150-летия аль-Фараби. В этом году на средства Минкультуры Казахстана проводились лишь раскопки крепостных стен и других объектов позднесредневекового Отрара.



Однако следует подчеркнуть, что на юге Казахстана подобралась авторитетная команда историков международного уровня. Часть казахстанских исследователей Отрара прошла обучения по линии ЮНЕСКО. Кроме того, ряд научных сотрудников Института археологии Международного казахско-турецкого университета им. Ходжа Ахмеда Ясави закончили докторантуру в Турции, участвовали там в солидных археологических исследованиях. В 2017 году на средства, выделенные турецкой стороной, археологами проводились раскопки в пригороде Отрара.



Казахстанские ученые владеют самыми современными технологиями, которые используются при археологических исследованиях: от компьютерной программы трехмерного проектирования и черчения AutoCAD до электронных тахеометров и дронов. А это значит, что мир еще увидит новые находки с родины аль-Фараби.



...Празднование юбилея легендарного восточного мыслителя должно завершится осенью 2020 года не только в Нур-Султане, но и в Париже на Международном симпозиуме при поддержке ЮНЕСКО. Таким образом следует констатировать, что казахстанская наука и культура справилась на отлично с фундаментальной работой по продвижению наследия аль-Фараби на мировой уровень.