Cколько и какие партии придут в кыргызский парламент? - А.Атаханов

09:11 15.08.2020

Автор: Авазбек Атаханов

15 авг. 2020



Чем ближе день выборов в парламент, тем интереснее для всех, какие партии осенью придут в высший представительный орган нашего государства. При этом политики и сам народ уже поделили их на провластные партии и оппозиционные. Безусловно, такое деление, на мой взгляд, носит чисто условный характер, потому что власть, во всяком случае официально, не давала никакого повода для этого. Более того, Президент страны четко дал понять, что он ни за кого не собирается агитировать и готов работать с любым парламентом, который будет избран народом.



В любой стране высший законодательный орган является одним из решающих органов государственной власти, поэтому бюрократический аппарат кровно заинтересован в том, чтобы в парламенте большинство составляли их сторонники. При этом именно степень самостоятельности парламента, как лакмусовая бумага, определяет тип существующего в стране политического режима. С этой точки зрения в современном мире сложились несколько типов государств: демократические, автократические, тоталитарные и монархические. При этом общемировая тенденция идет к стремительному увеличению числа демократических государств.



И в этом процессе Кыргызстан занял особое место: после распада советской тоталитарной системы наше общество пошло по пути демократического развития. Однако, из-за отсутствия в стране развитых гражданских и демократических институтов государственная власть неоднократно скатывалась к автократическим методам управления, что позволяло ей формировать парламент по своему усмотрению и стало причиной двух социальных революций в нашей стране.



И, пожалуй, впервые в современной истории Кыргызстана, за исключением парламентских выборов 2010 года, объективно складывается уникальная ситуация, когда власть не может влиять на итоги парламентских выборов в нашей стране.



По темпам демократических преобразований Кыргызстан оказался лидером не только в регионе, но и в мире, а нынешняя свободная борьба политических сил за заветные депутатские мандаты в парламенте еще раз показывает, что наше общество неуклонно идет к установлению в стране истинно демократических ценностей. При этом надо отдать должное и нынешнему главе государства, который проявил дальновидность и прозорливость в этом судьбоносном деле и свою главную задачу видит в проведении демократических и свободных выборов.



Тем не менее, определенные политические силы в нашей стране, в борьбе за власть, в том числе и в рамках нынешних парламентских выборов, стремятся увязать фигуру нынешнего президента с исполнительной властью, хотя он здесь, на мой взгляд, совершенно не причем. И давайте Президента оставим в покое, ибо он не является главой исполнительной власти, тем самым не отвечает за этот участок работы, и по конституции лишь "олицетворяет единство народа и государственной власти", а "исполнительную власть в Кыргызской Республике осуществляет Правительство, подчиненные ему министерства, государственные комитеты, административные ведомства и местные государственные администрации".



По конституции Правительство у нас формируется парламентом. Другое дело, когда парламентские фракции не могут прийти к единому мнению по формированию правительства и во избежание своего конституционного роспуска они конституционно вовлекают в этот процесс главу государства.



Безусловно, в любых кризисных условиях, по объективным причинам роль главы государства возрастает, что подтвердила и пандемия коронавируса, что еще раз доказывает правильность избирания у нас Президента на всенародной основе.



Предвыборная борьба, по сути, уже входит в свою главную фазу, но по факту у нас нет доминирующей партии или партий, тем более партий, которые бы олицетворяли власть. И совершенно пока не ясно, какие конкретные партии пройдут в парламент.



Но есть два обстоятельства, которые, в принципе, уже определили исход предстоящих выборов:



Первое. Обзор общественного мнения в наших СМИ и социальных сетях за последние несколько десятилетий по вопросу отношения граждан к власти показывает, что этот рейтинг удавалось как-то искусственно удерживать на безопасном для властей уровне, не доведя до красной черты, однако, коронавирус кардинально изменил ситуацию в нашем обществе и не в пользу властей. Отсюда, партиям и политикам, которые были представлены в нынешнем парламенте и правительстве, и по разным причинам олицетворяющим власть, будет сложно разговаривать с народом, что в свою очередь дает возможность новым партиям и новым лицам проявить себя и пройти в парламент.



Второе. Современный мир стремительно катится к новому мировому порядку, в котором ведущую роль будут играть страны с демократическими ценностями. Закономерно демократические процессы приобретают глобальный характер. В этих условиях авторитарные и тоталитарные режимы постепенно сдают свои позиции и стремятся сделать мягкий переход к демократической форме правления, а там, где это не происходит, возникают протестные движения. Что же касается традиционно монархических режимов, то и они незаметно движутся к конституционной монархии.



Таким образом, учитывая, что за последние тридцать лет общественное и индивидуальное сознание в нашей стране развивалось на фоне непрерывной борьбы за демократию и строительство независимого государства, можно с большей долей вероятности предположить, что те политические силы и личности, которые завоевали определенный общественный авторитет на этой стезе, имеют больше шансов вновь получить доверие своих избирателей.



С учетом отсутствия на этих выборах ярко выраженного фаворита, то все участвующие в этой гонке будут иметь приблизительно одинаковые шансы. Но, на мой взгляд, реальная борьба развернется между 10-12 партиями. При этом партиям достаточно будет набрать приблизительно 160-170 тыс. голосов, чтобы пройти в парламент. Данный расчет строится на том что, если в Кыргызстане общее количество избирателей составляет около 3,5 млн. человек, то при участии 55-60% избирателей именно вышеприведенная цифра станет пороговой.



Исходя из этого делаю вывод, что в парламент страны придут 7-8 политических партий, из которых 5-7 будут оппозиционными. И если лидеры смогут договориться о принципах формирования нового правительства, то страна может вступить в новый этап своего развития.



И в заключении, как бы мы не ругали "текебаевскую" конституцию за недостатки, но "мавр" сделал свое дело и именно в Конституции 2010 года был наложен конституционный запрет на переизбрание главы государства на второй срок, тем самым выбит правовой фундамент для авторитарного правления в нашей стране. Если бы не было этого фактора, то еще не известно по какому пути пошел бы Кыргызстан.