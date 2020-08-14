Новая угроза в эпоху пандемии, или Почему воздух в Бишкеке остается грязным, - 24.kg

09:14 15.08.2020

15 августа 2020, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке



Смог в Бишкеке не так давно стал предметом обсуждения в правительстве. Представители государственных органов, столичного муниципалитета отчитались о проводимой работе. А первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков отметил, что проблема стала еще более актуальной из-за пандемии коронавируса. Дескать, загрязненный воздух пагубно влияет на здоровье.



Мониторинг и информирование

Но ожидать кардинального улучшения ситуации не стоит, уверена руководитель молодежной экологической организации "МувГрин" Мария Колесникова.



"МувГрин" три года назад поставил в Бишкеке датчики для измерения концентрации мелкодисперсных частиц - PM2.5. В отопительный сезон их показатели превышают норму, установленную ВОЗ, в несколько раз.



Дышать таким воздухом опасно для жизни: частицы легко проникают сквозь биологические барьеры, вызывают легочные, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.



Чиновники предпочитают опираться на замеры восьми станций Кыргызгидромета. Зимой те также показывают превышение нормы вредных веществ и мелкодисперсных частиц.



"Очень важно наладить государственный мониторинг качества атмосферного общества, для этого закупить современные станции. Но не менее важно информировать население в режиме реального времени о состоянии воздуха и том, как человек может минимизировать вред для своего здоровья", - отмечает Мария Колесникова.



Попытки купить автоматические станции мониторинга для Гидрометцентра уже предпринимались. Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства трижды проводило тендер, но попытки не увенчались успехом. Ни одна из компаний-участниц не отвечала квалификационным требованиям. Приобрести станции хотели на средства Фонда охраны природы, но в прошлом году он был ликвидирован, а деньги вернулись в бюджет. И теперь покупка под вопросом. По словам заместителя главы ГАООСиЛХ Элдияра Шерипова, ведомство сейчас ищет доноров. Этим же занимается и МЧС, в ведении которого находится Кыргызгидромет.



"Конечно, говорить, что государство вообще ничего не делает, нельзя. Но у нас сложилось впечатление, что из-за смены глав правительства нет преемственности в решениях", - говорит Мария Колесникова.



Она напомнила, что комплексный пятилетний план по улучшению экологической ситуации в Бишкеке был принят еще в конце 2017 года. Но многие из его 33 пунктов остались только на бумаге.



Элдияр Шерипов отметил, что Госагентство в этом году обновило план, включило в него еще семь пунктов и расширило "географию", добавив граничащие со столицей Сокулукский и Аламединский районы Чуйской области. Мероприятия рассчитаны до 2023 года.



Газ и альтернативные источники энергии

На совещании говорили про газификацию районов Бишкека. Эта мера необходима. Но вряд ли многие перейдут на газ, пока тарифы не будут пересмотрены.



Мария Колесникова

"К примеру, знакомые перевели на газовое отопление свой дом. Им это обошлось в 23 тысячи сомов. Мало кто может позволить отдать сразу такие деньги за подсоединение и котел. А потом еще платить за отопление больше, чем если бы они пользовались углем", - отметила она.



Мария Колесникова предлагает провести большую информационную кампанию по энергоэффективности. И доступно рассказать людям, что, однажды вложив в утепление своего дома и переведя его на газ, они начнут значительно экономить на отоплении и в то же время будут дышать более чистым воздухом.



Элдияр Шерипов отмечает, что уже газифицированы 22 из 47 столичных новостроек, подключены 11 тысяч 308 жилых домов, на очереди еще 6 тысяч.



Кроме того, в июле 2020 года совместно с мэрией Бишкека и ПРООН было подготовлено совместное проектное предложение о переводе на газ или альтернативные источники отопления 20 соцобъектов: школ, детсадов, ФАПов.



Анализ показывает, что это не только сократит выбросы вредных веществ на 3,8 тысячи тонн в год, а сжигание угля на 1,7 тысячи тонн в год, но и позволит бюджету экономить на комуслугах до $200 тысяч ежегодно.



Элдияр Шерипов

По словам Шерипова, в перспективе все муниципальные котельные в Бишкеке перейдут на природный газ и альтернативные источники энергии. Уже есть реализованные проекты, - использовать солнечную энергию для выработки тепла начали как минимум три объекта. Их перевод сократил выбросы в атмосферу на 240 тонн в год.



Решать в комплексе

Вопрос с улучшением качества воздуха, уверена Мария Колесникова, необходимо решать комплексно.



"Из-за того, что идут одни разговоры, поиски, что больше загрязняет воздух, дело практически не сдвигается с точки. Что сделано по части транспорта? Обновление парка муниципальных транспортных компаний. Но это и ранее планировалось и изначально не касалось именно улучшения качества воздуха", - отметила она.



Например, та же самая стратегия мобильности города, которая будет включать в себя и решения по экологической безопасности, до сих пор не принята. Два года идут разговоры...



Мария Колесникова

Среди основных источников появления смога отмечают частный сектор, в том числе бани, цеха, которые отапливаются отходами швейного производства, шинами, одним словом всем, что горит, ТЭЦ, транспорт. Но последний загрязняет воздух круглогодично.



Элдияр Шерипов отмечает, что в обновленном плане пять основных разделов: отопление, транспорт, мониторинг атмосферного воздуха и информирование, планирование Бишкека и дизайн с учетом розы ветров, а также контроль. И работа по всем направлениям идет параллельно.



"Пассажирское автотранспортное предприятие провело в этом году тендер на приобретение 100 автобусов на газомоторном двигателе, до этого поступило еще 60 таких автобусов", - отметил он.



Кроме того, ведомство предлагает вернуть техосмотр, хотя бы грузопассажирского транспорта, который передвигается на дизельном топливе.



Экологи предлагают сделать ставку на развитие общественного транспорта.



Возможно, первым шагом станет выделение отдельных полос для него. Постепенно избавляться от маршруток. В дни смога в часы пик увеличивать на линиях количество общественного транспорта



Мария Колесникова

Также среди рекомендаций экологической организации постоянная чистка и мойка улиц от пыли и грязи, ограничение въезда в город иногороднего транспорта, особенно дизельного, и запрет на работу предприятий с печным отоплением в дни смога. Конечно, отмечает глава движения, кардинально такие меры, возможно, и не изменят ситуацию, но могут поспособствовать снижению нагрузки на атмосферу.



"Уже есть ряд исследований, что загрязнение воздуха может усугубить ситуацию с заражением коронавирусом, смертностью. Поэтому борьба становится еще более актуальной. Хорошо, что власти начали задумываться об этом", - отметила Мария Колесникова.