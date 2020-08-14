Расколотая Америка, - Сергей Переслегин

09:20 15.08.2020 три совета Трампу



Понятно, что есть вещи, о которых нельзя говорить "со звериной серьезностью". Хотя бы потому, что на "звериную серьезность" в этих вопросах может последовать судебный иск. Но, тем не менее, прогноз - вещь веселая, и иногда начинаешь думать о том, что вообще можно спрогнозировать, если чуть-чуть оторваться от привычной всем политической реальности. Интересно, что такие прогнозы первоначально воспринимаются как нечто совершенно невозможное, неудобоваримое, фантастическое, смешное и даже специально направленное на эпатаж общественного мнения, но иногда - примерно в двух случаях из трех - они оправдываются и воспринимаются уже совсем иначе: "А как же еще можно было к этому отнестись - ведь по-другому и быть не может".



Поэтому сейчас я внимательно слежу за всем, что связано с предстоящими президентскими выборами в США, и много думаю по этому поводу. Ну, весь интернет забит разными шутками: типа того, что в России известно, кто будет президентом в течение ближайших 16 лет… В Австралии никто этого не знает… Или в Новой Зеландии… А насчет Америки уже кое-что известно…



В США предстоят действительно судьбоносные выборы. Это чрезвычайно интересный, чрезвычайно важный момент. Ситуация с гражданской войной в Соединенных Штатах, которую я когда-то предсказывал, прошла все стандартные фазы восприятия в обществе: от "бред" до "это даже ежу понятно". Собственно, новая гражданская война там уже не только началась, но и находится в самом разгаре. Поэтому сейчас это очевидно для всех и никаких сомнений, по большому счету, не вызывает.



Но речь шла о том, из чего, из каких предпосылок неизбежность этой войны следует. С одной стороны, из американского цикла, 80-летнего. С другой стороны, из необходимости полной модернизации и трансформации американской экономики, которую требует не только новый технологический уклад, но и новый мировой порядок вообще. И, соответственно, речь шла о том, что война требует невменяемого президента. Вот почему и было предсказано избрание Трампа президентом США в 2016 году…



И за неполные четыре года Трамп сделал все, что было необходимо. Он до предела обострил все базовые противоречия США, включая противоречия между финансовым и промышленным капиталом, включая противоречия расовые, включая противоречия социальные и национальные.



Говоря про национальные противоречия, естественно, я имею в виду его любимую идею со стеной на границе с Мексикой. При этом очень сложной оказывается ситуация в Сенате, и мне искренне жаль, что я толком не знаю ситуацию в американском Верховном суде… А это весьма важная структура государственного управления Соединенных Штатов.



Но - обратите внимание! Сейчас ситуация находится в очень неустойчивой зоне. Само собой разумеется, если действующий президент США останется у власти, следующие четыре года будут отмечены все более жестким противостоянием, в ходе которого случится именно то, о чем я всегда говорил: "Если Дональд Трамп одержит победу, это даст Америке возможность в течении 15 лет проводить политику реконструкции со всеми удобствами и сохранить свое положение лидирующей державы на земном шаре. Но при этом нужно совершенно жестко, железно понимать, что переизбрание Трампа с учетом ожидаемой гражданской войны, с учетом будущей реконструкции означает конец. Не для Демократической партии, разумеется, в целом, но для современного поколения демократов. Они потеряют свой шанс. А главное, они потеряют возможность хоть как-то контролировать происходящие изменения. Можно выразиться и так, как когда-то было сказано об Уинстоне Черчилле: "Их сбросят с верхней палубы, где они управляют кораблем, на нижнюю палубу, где им предстоит кидать уголь в топку паровых котлов". С этой точки зрения, демократы не имеют права проиграть эти выборы. С другой стороны, если они их выиграют, то получится, что Америка зря потеряла четыре важнейших года, плюс получила кучу значительных неприятностей, внутренних и внешних, без всякой компенсации.



Потому что финансовый капитал будет стремиться вернуть ситуацию к прежнему уровню, к прежнему типу государственных и надгосударственных отношений. То есть к глобализации. Но после коронавируса сделать это будет принципиально невозможным делом. Политика эта обязательно провалится, но за четыре года, в течение которых демократы будут пытаться ее реализовывать, могут произойти весьма неприятные для них события… Вернее, даже не "могут произойти", а непременно, обязательно случатся! А это означает, что и Трамп не имеет права проиграть эти выборы.



То есть налицо ситуация, которая для Америки нетипична и случалась на протяжении всей ее истории крайне редко, буквально считанные разы. То есть президентские выборы 2020 года являются значимыми и структурными. Обе стороны идут на них с позиции силы. Обе стороны знают, что не имеют права их проиграть. Обе стороны никогда об этом не скажут до оглашения официальных результатов голосования 3 ноября, но уже глубоко убеждены, что не примут эти результаты, если те будут проигрышными для них. Разве что в случае сильного давления всего американского истеблишмента, а он в настоящее время, похоже, ничуть не менее расколот, чем финансовые и промышленные круги.



И соответственно, как это у демократов бывало довольно часто, они организовали великолепные провокации вокруг расового конфликта. Сейчас длятся "бои за Портсмут", где BLM-активисты, между прочим, требуют выпустить из заключения всех ранее арестованных и вдвое сократить содержание полиции, - очень интересное требование…



И здесь возникает вопрос: что нужно в этой ситуации делать Трампу? Ведь, опять же, вполне очевидно, что участники протестных акций - точно не его электорат. Это электорат демократов, и разбить его не удастся. Но это означает, что в таком случае Трампу нужно при любом раскладе ставить на противоположную группу - на белое протестантское большинство, на консервативную Америку. В некотором плане, на современный ку-клукс-клан, в акциях которого почти сто лет назад участвовал отец Трампа. И раз уж демократы решились на такую провокацию федерального масштаба, как BLM-движение имени Джорджа Флойда, то ответ на нее должен быть не менее провокационен и масштабен.



Что бы лично я предложил Трампу в такой ситуации?



Во-первых, я бы предложил ему объявить вне закона то политическое движение, от имени которого сейчас непрерывно возникают беспорядки в разных городах. Подвергнуть немедленному аресту всех его лидеров, разрешить полиции массово использовать оружие. Заметим, американцы когда-то совершенно этого не стеснялись. Все помнят известную историю с маршем ветеранов Первой мировой войны на Вашингтон. В ответ было использовано оружие, множество людей погибло. Но попытка дестабилизировать ситуацию, предпринятая левыми силами при помощи ветеранских организаций, полностью провалилась. Сейчас идет марш чернокожего населения на Портсмут, на ряд других городов. На Вашингтон, вероятно, тоже начнется марш. И решение здесь должно быть именно таким. То есть жесткий разгон митингов, резкое усиление роли полиции. Базовая задача Трампа при этом - не столько справиться с митингами, сколько четко показать полиции, Национальной гвардии, армии, что он с ними заодно, что у них общие интересы и ценности. А тем самым, и они - заодно с ним. С учетом требований протестующих вдвое сократить жалование полиции или даже заменить ее "структурами местной самообороны" милицейского типа, такая линия действий вполне может иметь реальный успех. И это важно не в момент выборов, это будет иметь значение после выборов, независимо от результатов голосования.



Второе, что нужно в этой ситуации сделать, - сообщить о том, что горожане, граждане Америки, озабоченные нарушениями Конституции, озабоченные грабежами, озабоченные беспорядками, имеют право использовать свое конституционное право на владение оружием и законную самооборону. Соответственно, совершенно понятно, что это, опять же, попытка не столько получить лишние голоса на выборах, сколько получить поддержку значимых вооруженных групп после выборов. Заметьте, ситуация в Америке сейчас такова, что про использование вооруженных групп для поддержки позиции того или иного кандидата после выборов приходится говорить уже всерьез.



А это, собственно, и подтверждает, что налицо действительно ситуация самой что ни на есть настоящей гражданской войны. Так вот, когда в Соединенных Штатах шла Гражданская война 1861-1865 годов, Фридрих Энгельс говорил, что если уж возникла революционная война, то надо вести ее по-революционному. Никакие конституционные методы в постконституционном мире действовать не будут.



Кстати, заодно можно будет проверить, насколько верны наши выводы о том, что человечество вступило в "постконституционную" эпоху своей истории. И вопрос о том, кто будет руководить Америкой, решится не волей избирателей, не подсчетом голосов, не позицией Верховного суда, а, в конечном счете, так же, как решались вопросы власти до эпохи демократических государств. То есть тем, на чьей стороне сила.



Мы вновь оказались в ситуации, о которой в годы Великой Французской революции было как-то сказано: "Но общественное мнение никогда этого не потерпит!" "Да? - спросила мадам де Сталь. - А какого, кстати, калибра пушки у общественного мнения?"



И, наконец, третье предложение, которое заключается в том, что необходима мобилизация Национальной гвардии. Поскольку ближайшие месяцы в США будут, на мой взгляд, очень интересными.



Что касается расчета времени, то все эти действия я рекомендовал бы Трампу предпринять уже в первой половине сентября. В полном соответствии с известной ленинской формулой: "Вчера было рано, завтра будет поздно, делать надо сегодня!"



Выступления Сергея Переслегина можно посмотреть на интернет-канале "Психотехнология"



14 авг. 20 Источник - завтра

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