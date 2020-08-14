 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 15.08.2020
15:21  Первым кандидатом на выборы ТаджПрезидента заявился аграрий Латифзода
14:32  Легенда о Бишкеке Баатыре. Как рождаются мифы, - ВечБишкек
13:13  Экономический кризис после Covid-19: кто выигрывает, кто проигрывает? - Жерар Орни
12:58  Трамп-Байден: странное соперничество двух проигрышных машин, - Le Figaro
12:46  Рукопомазали белочку. Кандидат Цепкало провозгласил кандидатку Тихановскую "Президентом Беларуси"
12:40  Как в старые добрые времена. По югу Казахстана вновь потянулись конные караваны нарко-трафика
12:34  Засевшая в Литве бел-бой-баба Тихановская анонсировала создание "Совета по передаче власти в Беларуси" (как в Венесуэле)

09:20  Расколотая Америка, - Сергей Переслегин
09:18  Почему стоит доверять русской вакцине, - Е.Фатеев
09:14  Новая угроза в эпоху пандемии, или Почему воздух в Бишкеке остается грязным, - 24.kg
09:11  Cколько и какие партии придут в кыргызский парламент? - А.Атаханов
08:46  Шахматы и дракон. Как казахстанские археологи ищут следы аль-Фараби
08:43  Топ-менеджмент убыточного "Газпрома" жирует, как в последний раз, - "СП"
00:48  Расколовшийся об рифы японский супер-танкер "Вакашио" угрожает уничтожить тропический рай Маврикия
00:16  Туркменские власти пытаются заставить замолчать голоса протеста
00:14  Какие выборы? Почему казахстанцам не интересны электоральные процессы
00:13  В Туркменистане наблюдаются сокращение торговли и острая нехватка наличности
Пятница, 14.08.2020
21:49  Умерла (убита?) некогда популярная советская певица Валентина Легкоступова ("Ягода-малина")
15:38  Американские нефте-танкеры больше не придут в порты Беларуси, - угрожает Помпео
14:37  Новосоздаваемый Тадж-банк "Саноатсодиротбонк" доверили возглавить Хокимшоху Бобозода
12:40  Сделавший себе сеппуку тадж-министр Худоерзода собрал кишки и уже встал на ноги
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Засевшая в Литве бел-бой-баба Тихановская анонсировала создание "Совета по передаче власти в Беларуси" (как в Венесуэле)
12:34 15.08.2020

Тихановская анонсировала создание совета по передаче власти в Беларуси
В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела.

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская анонсировала создание координационного совета по трансферу власти. Об этом сообщают РИА Новости, передает zakon.kz.

В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела. Я поручаю своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан, - пояснила политик в обращении, которое опубликовано в Telegram-канале пресс-службы штабов Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
Также она поблагодарила всех, кто поддержал ее, и обратилась к международному сообществу и европейским странам с просьбой помочь "в организации диалога с белорусскими властями".

Кроме того, Тихановская призвала отпустить задержанных на протестных акциях и остановить кровопролитие.

Я восхищаюсь белорусами. Спасибо, мои дорогие! Мы сделали невозможное. Мы показали, что нас большинство. И эта страна принадлежит нам, народу Беларуси, а не одному человеку, - заключила Тихановская.
В воскресенье в республике прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте - Светлана Тихановская с 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.

Шестой день в стране проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Против протестующих применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, задержаны около семи тысяч человек. Как сообщало Министерство внутренних дел республики, во время беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1597484040
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 августа 2020 года №507
- Сенат-2020: сюрпризов не будет
- Краткосрочный экономический индикаторв январе-июле 2020г. составил 97,3%
- Риски в квадрате
- Алматинские предприниматели пожаловались депутатам демпартии "Ак жол" на невозможность рефинансирования (без увеличения нагрузки) прежних кредитов по пониженным ставкам в рамках господдержки
- О возобновлении международных полетов
- Минсельхоз существенно увеличил субсидии для отрасли молочного животноводства
- А вас, Харрис, я попрошу остаться
- По итогам 7 месяцев т. г. в базовых отраслях экономики РК сохраняется положительная динамика
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  