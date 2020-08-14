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Рукопомазали белочку. Кандидат Цепкало провозгласил кандидатку Тихановскую "Президентом Беларуси"
12:46 15.08.2020

Цепкало назвал Тихановскую избранным президентом Белоруссии

Белорусская оппозиция настаивает на том, что избранным президентом страны на переходный период является Светлана Тихановская. Об этом в субботу, 15 августа, заявил незарегистрированный кандидат Валерий Цепкало.

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"Ни о каких полгода руководства [президента Белоруссии Александра] Лукашенко речи не идет. Президент на переходный период ― Светлана Тихановская, законно избранный президент Республики Беларусь", ― написал он в своем Telegram-канале.

Накануне глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что жалобы бывших кандидатов в президенты страны были отклонены. При этом она подчеркнула, что, если установлены нарушения в ходе голосования, выборы могут быть признаны недействительными.

Также Ермошина добавила, что при таком сценарии должна состояться новая избирательная кампания с новыми кандидатами. Из-за этого, по мнению главы ЦИК, можно "потерять страну".

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно окончательным данным Центризбиркома, за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за оппозиционера Светлану Тихановскую - 10,1%. Штаб Тихановской не признал результаты голосования.

После оглашения предварительных результатов в Минске и других городах люди, несогласные с итогами выборов, начали выходить на улицы. Им противостояли силовики. В столкновениях есть пострадавшие с обеих сторон.

11 августа глава литовского МИДа Линас Линкявичюс сообщил, что Тихановская в настоящее время в безопасности и находится в Вильнюсе. По его словам, до этого ее задержали в Белоруссии "и в задержании пробыла около семи часов". Погранкомитет Белоруссии позднее подтвердил, что Тихановская пересекла границу с Литвой ночью.

Позднее было опубликовано ее обращение, в котором оппозиционер подтвердила отъезд из Белоруссии.

Источник - известия
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