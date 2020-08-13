Трамп-Байден: странное соперничество двух проигрышных машин, - Le Figaro

12:58 15.08.2020

13 августа 2020 г.

Адриан Жольмес | Le Figaro



"(...) В разгар санитарного и экономического кризиса два кандидата в президенты США - Джо Байден и Дональд Трамп - каждый по-своему, похоже, неспособны сформулировать четкий месседж, не говоря уже о представлении политической программы", - пишет журналист Le Figaro Адриан Жольмес.



"Что касается республиканцев, то отличительные черты Дональда Трампа, которые способствовали его победе в 2016 году, четыре года спустя, судя по всему, ведут его к собственной гибели. Смутьян и демагог, которому удалось взять на абордаж республиканские праймериз и одолеть Хиллари Клинтон, теперь оказывается ответственным за федеральное правительство США в условиях беспрецедентного санитарного и экономического кризиса", - говорится в статье.



"(...) Вместо четко определенной национальной политики и твердого руководства Трамп устраивает проволочки, словно не осознавая масштабы кризиса, он обвиняет других или восхваляет свой собственный метод, иногда он отрицает кризис, переходя к другому вопросу, в результате он парализует федеральное правительство и предоставляет каждому штату возможность по своему усмотрению организовывать борьбу с пандемией", - указывает журналист.



"(...) Хотя Трамп по-прежнему пользуется неизменной поддержкой от 30% до 40% избирателей, выстраивающихся за его спиной, что бы он ни делал или ни говорил, подобно футбольным болельщикам, стоящим горой за свою команду, результаты опросов вызывают беспокойство, особенно в ключевых штатах, необходимых для победы на выборах", - пишет Le Figaro.



"Джо Байден, кандидат от демократической партии, выбранный за неимением более подходящего человека на сокращенных праймериз, до сих пор извлекал выгоду из ошибок президента. С марта Джо Байден сидел взаперти в своей резиденции в Уилмингтоне в штате Делавэр и месяцами хранил почти полное молчание. Довольствуясь краткими посланиями, бывший вице-президент Обамы по сравнению с вездесущим президентом казался неким символом нормальности и надеждой спокойно пережить неопределенный период", - рассуждает Жольмес.



"Однако демократическая партия, опьяненная своей моральной уверенностью и раздираемая между своей ненавистью к Трампу и иррациональным страхом снова стать свидетелем его победы на выборах, не сумела извлечь выгоду из подобного запроса на нормальность. Злорадно подсчитывая количество жертв Covid-19, партия позволила втянуть себя в эскалацию протестов, что отнюдь не успокаивает общественность", - считает журналист.



"(...) Наиболее радикальные элементы демократической партии взялись за снос памятников исторических личностей по ничтожным причинам, стали требовать лишения полиции финансирования и использовать тему расизма в качестве оружия для того, чтобы заставить замолчать любую оппозицию, тем самым оказывая интенсивное медийное давление на своего кандидата", - отмечает издание.



"Парализованному этим меньшинством Байдену потребовалось целых шесть месяцев для того, чтобы подобрать себе в качестве напарницы Камалу Харрис. (...) Когда под давлением со всех сторон он возьмется за проведение глубоких экономических и социальных реформ, ему придется рискнуть и расстроить некоторых своих активистов, если он захочет объединить Америку", - говорится в публикации.



"Несмотря на то, что нынешняя политическая ситуация в США не имеет ничего общего с той, которая имела место в 2016 году, главный шанс Трампа снова коренится в его соперниках", - резюмирует Адриан Жольмес.



Источник: Le Figaro