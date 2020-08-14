Легенда о Бишкеке Баатыре. Как рождаются мифы, - ВечБишкек

14:32 15.08.2020 Настоящий скандал происходит накануне намеченного на конец августа торжественного открытия памятника Байтику Баатыру у пересечения проспектов Чуй и Эркиндик. Журналист Нурия Шагапова заявила в соцсетях, что такого баатыра не было, а легенду о нем придумала она сама еще в 90–е годы.



Есть и другие

сторонники "мнения о несуществововании Бишкека Баатыра", только они в отличие от Шагаповой не выступают открыто.

На самом деле такой баатыр - вполне реальное лицо. А то, что в конце прошлого и начале нынешнего столетий о нем придумывали заведомо сказочные легенды, не доказывает его мифического происхождения. Скорее, наоборот. Если про историческое лицо кто–то продолжает сочинять выдумки, это только укрепляет версию реальности!



Мистика–2020

По аналогии со сказителями великого эпоса о Манасе авторов легенд и былей о Бишкеке Баатыре можно назвать "бишкекчы". Исторической правды у бишкекчы ничуть не меньше.

Достаточно сказать, что в их числе - видные ученые–историки: главный специалист по истории дореволюционного Пишпека Владимир Галицкий и профессор Сабыр Аттокуров, именитые писатели Токтосун Самудинов и Асанбек Стамов.

Задолго до рождения новейших легенд 90–х годов Галицкий в своей фундаментальной книге 1980 года "История города Пишпека (досоветский период)" отмечает, что позднейшие народные предания, зафиксированные в 70–х годах XIX века, связывают этимологию названия Пишпека–Бишкека с именем кыргызского богатыря, похороненного в Пишпекском урочище. А его имя с кумысомешалкой "бишкек", якобы утерянной при его рождении.

- Важен сам факт отражения в бытующих и доныне легендах того, что кыргызский народ считает эту землю своей, искони им обжитой! - подчеркивал Галицкий.

Мистический момент: эта точка зрения выражена выдающимся историком Галицким в примечании № 20 на 20–й странице его книги. Как привет 2020 году, когда собираются открыть памятник Бишкеку Ба-атыру!

А если безо всякой мистики, то опубликованная Галицким версия о похороненном на территории нашего мегаполиса баатыре вышла в свет под грифом академического Института истории, ученый совет которого единодушно утвердил ее к печати. Надежно апробировано!

Практически одновременно профессор Аттокуров собрал и опубликовал как заслуживающие полного доверия старинные народные предания о Бишкеке Баатыре, жившем в междуречье Ала–Арчи и Аламедина в XVIII веке.

В солидном коллективном труде Института истории Академии наук КР "Памятники истории и культуры города Бишкека" приводится запись народного предания, что земля между Аламединкой и Ала–Арчей принадлежала племени солто, во главе которого стоял Бишкек, уважаемый соплеменниками как искусный мастер–столяр и ювелир.

- Айыл рода Бишкека находился возле развалин средневекового города Джуль, это городище Кузнечная крепость. Рядом с айылом на родовом кладбище был возведен гумбез Бишкека. Со временем сооруженная здесь в 1825 году кокандская крепость стала называться крепостью Бишкек, а с конца 1840–х годов в документах на русском языке - крепостью Пишпек, - подчеркивала один из авторов и редакторов "Свода памятников Кыргызстана" Валентина Горячева.

Появился и "коллективный бишкекчы" - многочисленный авторский и редакторский состав главной редакции Кыргызской Энциклопедии. В энциклопедиях "Чуйская область" 1994 года, однотомнике "Кыргызстан" 2001 года, обобщающих томах 8 и 9 "Национальной Энциклопедии Кыргызстан" 2015–2016 годов, "Сокулукский район" 2015 года говорится о человеке по имени Бишкек, выходце из племени солто. Он в XVIII веке поселился по соседству с развалинами Кузнечной крепости на левом берегу Аламедина и возглавил защиту этой местности от врагов!



Что в имени твоем, столица

Народный писатель КР Асанбек Стамов и народный поэт Токтосун Самудинов не раз выступали с призывами сохранить нынешнее название столицы - Бишкек.

Мэтры не согласны с демагогами, которые сетуют, что все наши беды и несовершенства жизни якобы от неправильной государственной символики и топонимики. А самая главная "неправильность" якобы кроется в сегодняшнем названии столицы.

- На мой взгляд, проблема явно надумана. Легче всего искать причины неудач в чем угодно и в ком угодно, только не в себе. Кому–то очень нужно отвлекать внимание сограждан от истинных проблем нашего бытия. И одна из них - бесконечные дыры в бюджете республики, которые абсолютно не смущают ура–патриотов, стремящихся в первую очередь и любой ценой переименовать столицу в город Манас. Никто не спорит, легендарный Манас для кыргыза - это все. Подтверждение тому - единодушно принятый Закон "О об эпосе "Манас", два монументальных памятника в центре Бишкека, величественный памятник прародителю кыргызской нации, недавно воздвигнутый в столице России. Именем Манаса названы воздушные ворота Бишкека, одна из самых красивых его магистралей и прекрасная площадь между мэрией и Национальной филармонией. Так что самое разумное - вовремя остановиться и не устраивать из сакрального обычную кампанейщину, - не раз настаивал, в том числе и на страницах "ВБ", поэт Самудинов.

23 января 1991 года на сессии городского совета был рассмотрен вопрос о переименовании столицы республики. После бурных дебатов приняли решение в поддержку инициативы общественности "о возвращении городу исторического названия - Бишкек. Инициаторы–общественники посчитали старинные названия "Пишпек" фонетическим искажением колонизаторами правильного названия "Бишкек", происходящего от имени баатыра.

Переименование состоялось в переломные годы перестройки. Возрождалось национальное самосознание народа, менялось мировоззрение. И то, что наша столица получила свое историческое название, не есть проявление национализма, а законное право восстановить первоначальное.

Только вот беда, переживает Самудинов, истинный смысл слова "Бишкек" для многих из наших сограждан так и остается непонятым. И на то, видимо, есть причины. И одна из них - непонимание важности переименования города в Бишкек, возвращения столице ее исторического имени.

- Бишкек Баатыр - реальная личность, в середине XVIII века он основал главный город земли кыргызов. До сих пор его потомки живут в Сокулукском и Аламудунском районах, окружающих столицу. Но так сложилась судьба кочевого народа, не имевшего своей письменности, что, начиная с эпоса "Манас", история жизни и борьбы кыргызов за независимость сохранена лишь в устном народном творчестве. Биография Бишкека Баатыра не исключение. А потому ссылаться на то, что нет полных архивных данных его биографии, а тем более сомневаться, была ли вообще в истории такая личность, - кощунство перед памятью предков, - настаивает Самудинов.



Многоголосье свидетельств

Интересная деталь: в службе безопасности "ВБ" было несколько потомков Бишкека Ба-атыра. Санжыра - дело точное! Не раз приходилось видеть, как гости редакции, аксакалы, уважительно жали этим парням руки - потомки великого баатыра, как же!

Российские этнографы, в том числе всемирно знаменитый Саул Абрамзон, давно выяснили по кыргызским народным преданиям генеалогию Бишкека Баатыра. Дедом знаменитого Бишкека был Жоочалыш, отцом - Кенен. Упомянуты в народных преданиях и братья Бишкека - Кемпирек и Темир.

О Бишкеке Баатыре упоминали в своих текстах Аалы Токомбаев, Тугельбай Сыдыкбеков, Кубанычбек Маликов, Шаршенбек Уметалиев.

Поэт Алыкул Осмонов про Бишкека Баатыра писал в конце 1930–х: "Возникновение легенды связано с конкретным событием, которое взволновало народ и твердо запомнилось". И здесь поэт подчеркивает, что, по рассказам старцев, Бишкек был прежде всего непревзойденным уста, то есть мастером–ремесленником, умел делать все, и не было ему равных. Он учился этому ремеслу у русских, несколько лет проживая в Оренбурге, куда прибыл вместе с торговцами.

А Шаршенбек Уметалиев в историческом очерке, опубликованном в еженедельнике "Кыргызстан маданияты" в 1970 году, подчеркнул, что Бишкек, по рассказам долгожителей–аксакалов, строил у крепости устакана - мастерскую.

- В этом, кажется, весь Бишкек Баатыр - человек своего времени и времени будущего. Борьба за выживание с малых лет приучила его быть ближе к караванному пути, где кипела настоящая жизнь, привлекающая его особой динамикой. Абсолютно мирный по своей сути, он активно участвует в отражении набегов чужеземцев и в междоусобных схватках. По свидетельству соплеменников, он вырос рослым, здоровым и настоящим мужчиной, могучим кузнецом, - подчеркивают Самудинов и Стамов.

- Пойду к Бишкеку, был у Бишкека... - такие слова часто звучали из уст его соплеменников.

По–современному выражаясь, профессиональные и личностные качества Бишкек–уста проявились особенно ярко, он стал одним из самых известных людей этого поселения. И не случайно воздвигнутая в 1825 году кокандская крепость была названа его именем.

С этими тезисами Самудинова и Стамова надо согласиться. Такова правда истории.



а музей едва не украли

В 2012 году cо страниц газеты "Вечерний Бишкек" главный редактор журнала "Байчечекей" народный поэт Кыргызстана Токтосун Самудинов заявил:

- Я в мечтах вижу очертания будущего величественного памятника настоящему патриоту земли кыргызской, баатыру, первому национальному прародителю рыночных отношений, мастеру–ремесленнику Бишкеку. Он стоит с гордо поднятой головой в переднике кузнеца и, придерживая колесо телеги, - символ движения вперед, на развилке дорог у Восточного автовокзала, где когда–то стоял его родной дом.

Идею Самудинова в 2018–м поддержал торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков. Он на встрече с депутатами Бишкекского горкенеша озвучил необходимость установить памятник Бишкеку Баатыру.

- Не только горожанам, но и гостям интересно, почему наша столица носит его имя. Поэтому надо установить памятник Бишкеку Баатыру и открыть музей, - предложил Джумабеков.

Из интервью мэра Азиза Суракматова "Вечернему Бишкеку" от 15 мая нынешнего года стала известна скрываемая его предшественниками–мэрами важная деталь Генплана столицы. Оказывается, грандиозный холм Кузнечной крепости давно отвели под строительство музея истории столицы. А значит, и Бишкека Баатыра тоже!

Неужели скрывали это много лет, чтобы попытаться втайне застроить Кузнечку доходными многоэтажками или особняками?

Александр ТУЗОВ

14 авг. 2020 Источник - Вечерний Бишкек

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