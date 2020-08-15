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Первым кандидатом на выборы ТаджПрезидента заявился аграрий Латифзода
15:21 15.08.2020

Назван первый кандидат на пост президента Таджикистана

Аграрная партия Таджикистана на 8-м партийном съезде выдвинула своего председателя Рустама Латифзода кандидатом на предстоящих в октябре президентских выборах Таджикистана. Об этом сообщает радио Озоди.

На съезде приняли участие 120 делегатов. Латифзода стал первым кандидатом, выдвинутым на пост президента. Других кандидатов от Аграрной партии не было.

В своей речи Латифзода заявил, что основными пунктами его предвыборной программы являются обеспечение безопасности государства и границ, продовольственная безопасность, урегулирование вопросов миграции и занятости населения, развитие экономики.

Аграрная партия Таджикистана является второй по численности после правящей Народной демократической партии, в рядах которой 500 тыс. человек.

В 2005 году, за год до президентских выборов, партию зарегистрировал покойный Амир Каракулов, вице-президент Академии сельскохозяйственных наук, который позже баллотировался кандидатом в президенты на выборах-2006.

На парламентских выборах 2010 года партия получила два места в парламенте. На президентских выборах 2013 года кандидат от Аграрной партии поддержал кандидатуру президента Эмомали Рахмона. Два года спустя, на парламентских выборах 2015 года, партия впервые получила 5 мест и сформировала собственную фракцию. На парламентских выборах 2020 года партия увеличила свое членство в Маджлиси намояндагон до семи человек.

Рустам Латифзода, бывший председатель Восейского района, возглавил Аграрную партию после смерти ее основателя Амира Каракулова в 2014 году.

Президентские выборы Таджикистана назначены на 11 октября 2020 года.

Источник - centralasia.media
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