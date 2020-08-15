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США открывают "Четвертый Казахстанский фронт", России опять нечего этому противопоставить
16:14 15.08.2020

Как перезагрузить политическую систему Казахстана?



"Американские уголки" в казахстанском доме

Госдеп США планирует профинансировать программу развития "Американских уголков" в Казахстане.

Как следует из документа, который распространяет отдел по связям с общественностью посольства США в Нур-Султане, на реализацию инициативы ведомство намерено выделить до 30 грантов размером от $2,5 до $50 тысяч в девяти городах Казахстана.

Предполагается, что получатели грантов примут участие в разработке образовательных программ по предложенным американской стороной темам, в том числе таких, как экономика и предпринимательство, медиаграмотность, культурное наследие, инновации и климат. То есть, будут перестраивать менталитет казахстанцев.

США открывают Четвертый Казахстанский фронт

"Несложно догадаться, что, несмотря на заявленные темы: "экономика, предпринимательство, медиаграмотность, культурное наследие, инновации и климат", основная цель данных центров заключается в том, чтобы воспитать в казахах антирусские и антироссийские настроения", - пишет в Facebook блогер и журналист Ибраш Нусупаев.

По мнению блогера, на самом деле, будут педалироваться следующие примерные темы: "русские устроили Голодомор и убили 3,5 миллионов казахов", "Россия вывезла все природные богатства Казахстана", "Россия захватила телевизионный эфир Казахстана", " Россия своими ракетами уничтожает экологию Казахстана".

Отвечая на вопрос Нусупаева, какой фронт против России по счету открыт в Казахстане, можно сказать, что после побед "революций" на Украине, в Армении, а также Белоруссии, открыт уже Четвертый Казахстанский фронт.

Дестабилизация Казахстана - не за горами

Как сказал "Правде.Ру" заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, такая политика США ведется при попустительстве и поддержке со стороны властей Казахстана.

"Поэтому давайте разделим вину за дальнейшую дестабилизацию между злыми американцами и добрыми властями Казахстана. Бедные, несчастные казахские власти ничего не могут сделать. Американцы туда влезают, на стол ноги кладут, а они ничего не могут сделать. Могут сделать, но не хотят и не делают. Значит, в первую очередь вина за возможную дестабилизацию ситуации в Казахстане будет лежать на них", - сказал Владимир Жарихин.

"Последствия такой политики хорошо видны на примере Украины. Тем не менее, власти на это идут. Значит, им важны интересы в первую очередь не населения страны, а собственные, личные интересы", - добавил эксперт.

По мнению Владимира Жарихина, эту власть выбирали казахстанцы, поэтому "ответственность не только на России, которая свою мягкую силу не применяет в отличие от американцев, но и на общественности, политических силах Казахстана.

По словам Владимира Жарихина, у России нет подобных программ в странах СНГ, потому что нет идей.

"Идея какая до сих пор была? Давайте вместе построим капитализм такой же, как у них - на Западе, даже еще круче. А они говорят, а зачем нам вместе с вами, мы с первоисточником вместе будем делать", - отметил эксперт.

Что спасет Казахстан?

По его словам, спасти Казахстан может то, что первый президент (Назарбаев) "на два порядка умнее" того, что в Белоруссии (Лукашенко). Он сделал транзит власти и выбрал "очень достойного человека - профи в международных отношениях и в экономике (Токаева), бывшего премьер-министра и замгенерального секретаря ООН".

"Казахстану, который зажат между Россией и Китаем, просто на роду написано сохранять, в первую очередь, отношения с этими двумя странами. Токаев это прекрасно понимает", - резюмировал Владимир Жарихин.

Мягкая сила России - в студентах из СНГ

По мнению председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, России надо срочно увеличивать число бюджетных мест в ВУЗах страны для студентов из стран СНГ.

"Человек, получивший образование в России, будет к России относиться почти всегда с уважением всю свою жизнь. Плюс еще русский язык будет знать. Потом в своей стране, куда он вернется, он будет проводить доброжелательную политику в отношении России", - отметил депутат.

Но, по его словам, несмотря на поддержку Владимира Путина, в правительстве выступают против такой меры.

"Они (в правительстве) говорят, что у вас не выбрана квота в 20 тысяч студентов. А она не выбрана почему? Потому что они разбросали ее вместе с Россотрудничеством на весь мир. Из какой-нибудь Буркина-Фасо не доехали 100 человек. Это называют "не выполнено". А у меня в СНГ только в 30 раз больше желающих приехать получить образование, чем мы даем такую возможность. В 30 раз больше!", - сказал Леонид Калашников для "Правды.Ру".

Источник - Правда.Ру
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