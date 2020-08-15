 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 15.08.2020
16:29  Место - силе: зачем Анкаре понадобилась военная база в Нигере
16:27  Чингисхан: был ли он одной "национальности" с Тамерланом
16:24  Собянин-лэнды. Рынки Москвы превращаются в криминальные мигрантские анклавы-гетто, - "Известия"
16:20  Неизвестные умышленно подожгли декорации к/ф "Казахское ханство" на "Казахфильме"
16:19  Враги Китаю, не враги себе: США не разорвут торговую сделку с КНР
16:16  Зачем Киргизия печатает свои почтовые марки в... Беларуси?
16:14  США открывают "Четвертый Казахстанский фронт", России опять нечего этому противопоставить

15:21  Первым кандидатом на выборы ТаджПрезидента заявился аграрий Латифзода
14:32  Легенда о Бишкеке Баатыре. Как рождаются мифы, - ВечБишкек
13:13  Экономический кризис после Covid-19: кто выигрывает, кто проигрывает? - Жерар Орни
12:58  Трамп-Байден: странное соперничество двух проигрышных машин, - Le Figaro
12:46  Рукопомазали белочку. Кандидат Цепкало провозгласил кандидатку Тихановскую "Президентом Беларуси"
12:40  Как в старые добрые времена. По югу Казахстана вновь потянулись конные караваны нарко-трафика
12:34  Засевшая в Литве бел-бой-баба Тихановская анонсировала создание "Совета по передаче власти в Беларуси" (как в Венесуэле)
09:20  Расколотая Америка, - Сергей Переслегин
09:18  Почему стоит доверять русской вакцине, - Е.Фатеев
09:14  Новая угроза в эпоху пандемии, или Почему воздух в Бишкеке остается грязным, - 24.kg
09:11  Cколько и какие партии придут в кыргызский парламент? - А.Атаханов
08:46  Шахматы и дракон. Как казахстанские археологи ищут следы аль-Фараби
08:43  Топ-менеджмент убыточного "Газпрома" жирует, как в последний раз, - "СП"
00:48  Расколовшийся об рифы японский супер-танкер "Вакашио" угрожает уничтожить тропический рай Маврикия
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Зачем Киргизия печатает свои почтовые марки в... Беларуси?Зачем Киргизия печатает свои почтовые марки в... Беларуси?
16:16 15.08.2020

Зачем почтовые марки печатать за тридевять земель?

Из–за коронавирусных ограничений надолго задержался выпуск почтовых марок Кыргызстана к 75–летию Победы в Великой Отечественной войне.

Только на прошлой неделе Pспубликанский совет ветеранов войны, Вооруженных сил, правоохранительных органов и тружеников тыла КР получил подготовленный при их, ветеранов, участии серию красивых марок. Они посвящены дважды Герою Советского Союза Талгату Бегельдинову и просто героям–кыргызстанцам Насиру Байтурсунову, Кириллу Буханцеву, Евдокии Пасько и Калийнуру Усенбекову.

Почему так поздно поступили в обращение марки? Дело в том, что "Кыргызмаркасы" заказывает изготовление марок в далеком Минске. Как объяснил "ВБ" заместитель директора ГП "Кыргызмаркасы" Артык Аязбеков, опоздание вызвано транспортными коронавирусными ограничениями.

И когда же когда "Кыргызмаркасы" начнет печатать марки в Кыргызстане? Когда сможет помочь своими заказами отечественным типографиям? Когда перестанет зависеть от международного транспорта?

Увы, как ответил Аязбеков, проблема в том, что у нас в стране нет соответствующей типографии. А купить такое оборудование не по карману, да и с нашим маленьким объемом заказов это оборудование себя не окупит.

Короче, все это - информация к размышлению Госкомитету информтехнологий и связи, в ведении которого находится "Кыргызмаркасы". Какая–то явно упущенная выгода получается с марками, которые многим другим странам приносят очень большие доходы.

Александр ТУЗОВ

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1597497360
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 августа 2020 года №507
- Сенат-2020: сюрпризов не будет
- Краткосрочный экономический индикаторв январе-июле 2020г. составил 97,3%
- Риски в квадрате
- Алматинские предприниматели пожаловались депутатам демпартии "Ак жол" на невозможность рефинансирования (без увеличения нагрузки) прежних кредитов по пониженным ставкам в рамках господдержки
- О возобновлении международных полетов
- Минсельхоз существенно увеличил субсидии для отрасли молочного животноводства
- А вас, Харрис, я попрошу остаться
- По итогам 7 месяцев т. г. в базовых отраслях экономики РК сохраняется положительная динамика
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  