Зачем Киргизия печатает свои почтовые марки в... Беларуси?

16:16 15.08.2020

Зачем почтовые марки печатать за тридевять земель?



Из–за коронавирусных ограничений надолго задержался выпуск почтовых марок Кыргызстана к 75–летию Победы в Великой Отечественной войне.



Только на прошлой неделе Pспубликанский совет ветеранов войны, Вооруженных сил, правоохранительных органов и тружеников тыла КР получил подготовленный при их, ветеранов, участии серию красивых марок. Они посвящены дважды Герою Советского Союза Талгату Бегельдинову и просто героям–кыргызстанцам Насиру Байтурсунову, Кириллу Буханцеву, Евдокии Пасько и Калийнуру Усенбекову.



Почему так поздно поступили в обращение марки? Дело в том, что "Кыргызмаркасы" заказывает изготовление марок в далеком Минске. Как объяснил "ВБ" заместитель директора ГП "Кыргызмаркасы" Артык Аязбеков, опоздание вызвано транспортными коронавирусными ограничениями.



И когда же когда "Кыргызмаркасы" начнет печатать марки в Кыргызстане? Когда сможет помочь своими заказами отечественным типографиям? Когда перестанет зависеть от международного транспорта?



Увы, как ответил Аязбеков, проблема в том, что у нас в стране нет соответствующей типографии. А купить такое оборудование не по карману, да и с нашим маленьким объемом заказов это оборудование себя не окупит.



Короче, все это - информация к размышлению Госкомитету информтехнологий и связи, в ведении которого находится "Кыргызмаркасы". Какая–то явно упущенная выгода получается с марками, которые многим другим странам приносят очень большие доходы.



Александр ТУЗОВ