Враги Китаю, не враги себе: США не разорвут торговую сделку с КНР

16:19 15.08.2020 Пока это единственное исключение в полномасштабном конфликте двух держав



Наталия Портякова



Представители Китая и США 15 августа сверят часы по выполнению двусторонней торговой сделки первой фазы, достигнутой ровно полгода назад и давшей передышку в затяжной торговой войне. Тогда центральной договоренностью стало обещание КНР значительно нарастить свой ежегодный импорт из США, но спустя полгода стало очевидно: объем китайских закупок сильно не дотягивает до заявленных показателей. На фоне откровенно враждебных отношений между двумя странами логично было бы предполагать, что невыполнение обязательств Пекином обернется новым тарифным ударом со стороны Вашингтона. Однако, судя по всему, он от этого воздержится - прежде всего, в интересах собственной экономики, и так заметно придавленной последствиями эпидемии коронавируса.



От обещаний к реальности



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Соглашение по торговой сделке первой фазы было подписано представителями Китая и Соединенных Штатов в Вашингтоне 15 января с большой помпой. Президент США Дональд Трамп сделал все, чтобы преподать это не столько как перемирие и компромисс, сколько в качестве собственной победы над Пекином. Тогда в обмен на обязательство Вашингтона отыграть назад с ранее повышенными тарифами на товары из КНР на сумму $120 млрд китайцы взяли на себя обещание импортировать различные американские товары и услуги в течение следующих двух лет на общую сумму, которая "превысит ежегодный уровень импорта этих товаров и услуг Китаем в 2017 году не менее чем на $200 млрд".



Однако многие эксперты уже тогда сомневались, что КНР будет по силам столь существенно нарастить закупки за океаном. Пандемия коронавируса, притормозившая торгово-экономическую активность по всему миру, усилила скепсис. На фоне весеннего снижения объема китайских закупок в начале мая Дональд Трамп даже заявил: он "разрывается" по поводу того, не стоит ли прекратить действие этой сделки с Пекином. Намеки на то что и Китаю было бы выгодно аннулировать нынешний торговый пакт и провести переговоры о новом соглашении - более реалистичном и отвечающим интересам КНР, - стали звучать и из Китая. Тем не менее соглашение осталось на плаву.



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15 августа, полгода спустя после подписания, экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу и китайский вице-премьер Лю Хэ намерены подвести промежуточные итоги торговой сделки первой фазы. А они на первый взгляд неутешительны.



Согласно подсчетам Института международной экономики Петерсона, до конца 2020-го Китай по условиям сделки должен закупить в США товаров на сумму $142,7 млрд. Между тем за первые шесть месяцев года китайский импорт продукции из-за океана лишь немного превысил $33 млрд. Таможенная статистика КНР использует другие методы подсчета, и цифры разнятся, но и они указывают, что пока обязательства перед США выполнены менее чем на четверть.



Неблагоприятный фон



Когда в начале своего президентства Дональд Трамп развязывал тарифную войну с Китаем, мотивируя ее недовольством огромным дефицитом в торговле США с КНР и несправедливыми экономическими практиками Пекина, казалось, что именно торговля - главное яблоко раздора в отношениях двух ведущих экономик мира. К 2020 году стало совершенно ясно, что Вашингтон взял курс не просто на выравнивание дисбаланса в торговле, но и на тотальное подавление Китая как своего основного геополитического соперника.



За последнее время США успели мощно ударить по многим китайским глобальным компаниям: недавнее решение запретить в Штатах WeChat и Tik Tok продемонстрировало, что палки в колеса телекоммуникационным гигантам Huawei и ZTE были лишь разминкой. Не менее мощное наступление было развернуто и по политическим темам. Гонконг, Синьцзян, Тайвань, Южно-Китайское море - США везде играли роль главных критиков действий властей КНР.



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Недавнее закрытие американцами китайского генконсульства в Хьюстоне стало апофеозом резко ухудшившихся отношений двух держав. Но явно не финальной точкой. На этой неделе курсирующий по Европе в попытках сколотить антикитайский фронт госсекретарь Майк Помпео открыто назвал угрозу от Китая серьезнее той, что исходила от СССР в годы холодной войны. А уже 13 августа Штаты заявили о своем решении считать многочисленные институты Конфуция (финансируемые правительством КНР программы по популяризации китайского языка и культуры) "иностранными миссиями", что рискует заметно осложнить их деятельность в США.



Исключение из правил



На общем враждебном фоне и с учетом невыполнения КНР в полной мере своих торговых обязательств в рамках сделки, несмотря на объективные предпосылки, можно было бы предложить, что Вашингтон накажет Пекин новым повышением тарифов на импорт китайских товаров.



Однако за несколько дней до субботней сверки часов Ларри Кудроу заявил, что с торговой сделкой первой фазы "сейчас все в порядке". И с большой долей вероятности Вашингтон будет придерживаться этой линии и в ближайшем будущем. Пусть и не по соображениям доброй воли, а скорее исходя из понимания невыгодности обострения торговых отношений с Китаем для американской экономики.



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- США постараются и дальше подталкивать КНР к максимальному выполнению торговой сделки первой фазы или, по крайней мере, к увеличению закупок американской сельхозпродукции настолько, насколько это возможно. В интересах Штатов в нынешней сложной экономической ситуации продать столько товаров, сколько Китай может купить, а не наказывать его за невыполнение всех условий первой фазы торговой сделки. Я не думаю, что мы увидим возобновление американо-китайской торговой войны, по крайней мере в настоящее время, - сказал "Известиям" профессор международных отношений из Университета Северной Каролины Клаус Ларрес.



В прошлом году, еще до пандемии коронавируса, эксперты Bloomberg Economics подсчитали, что к концу 2020 года торговая война с Китаем обойдется экономике США в $316 млрд. А недавнее исследование Федерального резервного банка Нью-Йорка и Колумбийского университета показало: в результате американских тарифов, введенных на импорт из Китая, компании США потеряли по меньшей мере $1,7 трлн в цене своих акций. И, разумеется, новые тарифные бои еще больше бы ударили не только по китайским экспортерам, но и по американским импортерам.



Как пояснил "Известиям" заведующий кафедрой международного бизнеса Центра стратегических и международных исследований Уильям Алан Рейнш, в недалеком прошлом в течение 15 лет возглавлявший Национальный совет США по внешней торговле, пока преждевременно предполагать, что Китай наверняка не "доберет" обещанные объемы закупок.



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- Я не ожидаю каких-либо действий со стороны США в отношении этой сделки до наших выборов в ноябре. Это (разрыв соглашения) было бы равносильно признанию неудачи, - пояснил он. - А что может произойти после наших выборов, предсказать трудно - как вы знаете, Трампа вообще трудно предсказать. Но президент твердо верит в способность тарифов заставлять другие страны делать то, что хочет США, несмотря на множество свидетельств того, что это не очень хорошо работает.



Окончательная судьба торговой сделки первой фазы между США и Китаем таким образом прояснится к концу года - тогда станет понятнее не только то, насколько Пекин выполняет свои обязательства по закупкам, но и то, кто окажется президентом США, который, по замечанию Уильяма Рейнша, "может быть или не быть Дональдом Трампом". Источник - Известия

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