|Неизвестные умышленно подожгли декорации к/ф "Казахское ханство" на "Казахфильме"
16:20 15.08.2020
Это был поджог - Акан Сатаев о пожаре в "Казахфильме"
Президент "Казахфильма" Акан Сатаев высказался о крупном пожаре, уничтожившем декорации к кинокартине "Казахское ханство", передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Я на киностудии "Казахфильм". Сейчас нахожусь в центре, к сожалению, сгоревшей декорации кинокартины "Казахское ханство". Второй объект, который сгорел, находится в 200 метрах отсюда - это лесосклад. Очевидно, что это был поджог. К счастью, обошлось без жертв. И вот тот урон, который мы имеем на сегодняшний день, он относительно незначительный, поэтому мы продолжаем свою работу", - сообщил Акан Сатаев.
"Очень надеюсь, что мы найдем преступников, которые совершили все это. Хочу поблагодарить пожарных и власти города, которые быстро и довольно эффективно справились с этой бедой. Хочу поблагодарить вас всех за слова поддержки, которые вы присылаете со вчерашнего дня. Это придает силы. Я очень надеюсь, что все будет хорошо по итогу", - добавил режиссер.
Напомним, пожар охватил декорации к "Казахскому ханству" вечером 14 августа.