Неизвестные умышленно подожгли декорации к/ф "Казахское ханство" на "Казахфильме"

16:20 15.08.2020

Это был поджог - Акан Сатаев о пожаре в "Казахфильме"



Президент "Казахфильма" Акан Сатаев высказался о крупном пожаре, уничтожившем декорации к кинокартине "Казахское ханство", передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Я на киностудии "Казахфильм". Сейчас нахожусь в центре, к сожалению, сгоревшей декорации кинокартины "Казахское ханство". Второй объект, который сгорел, находится в 200 метрах отсюда - это лесосклад. Очевидно, что это был поджог. К счастью, обошлось без жертв. И вот тот урон, который мы имеем на сегодняшний день, он относительно незначительный, поэтому мы продолжаем свою работу", - сообщил Акан Сатаев.



