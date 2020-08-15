Собянин-лэнды. Рынки Москвы превращаются в криминальные мигрантские анклавы-гетто, - "Известия"

16:24 15.08.2020 Фильтруй базар: к чему привел конфликт с мигрантами в Теплом Стане

Почему столичные рынки превращаются в этнические криминальные анклавы



Иван Петров



Московский рынок "Теплый Стан" две последние недели напоминал поле боя: работающие там нелегальные мигранты несколько раз проявляли открытое неповиновение полиции. Сотрудники МВД и ФСБ выявили на территории рынка нелегальную мастерскую, занимавшуюся выпуском поддельных документов миграционного учета. О криминальной биографии "Теплака" и причинах разгула окопавшихся там нелегалов - в материале "Известий".



Бунт продаж: конфликт на рынке "Фуд Сити" едва не перерос в беспорядки

Что не поделили постояльцы и администрация крупнейшего овощного рынка в Москве



Помешали аресту



Появившаяся в Сети в начале августа видеозапись возмутила законопослушных москвичей. Толпа молодежи, по виду -мигрантов из ближнего зарубежья, силой вытащила из патрульной машины задержанного в наручниках, применив силу к самим блюстителям порядка и повредив их автомобиль. Ввиду явного численного преимущества полицейские были вынуждены ретироваться. Инцидент вызвал значительный резонанс, и 11 августа на территории рынка началась спецоперация ФСБ, полиции и Росгвардии.



- По предварительной информации, в настоящее время проходит задержание подозреваемых, которые занимались подделкой ряда документов и печатей, - пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах. Среди прочих был задержан некий Бадохир Насимов, которого следствие считает организатором преступного сообщества по подделке документов миграционного учета.



Беспорядки на рынке "Теплый Стан" дали повод к проверке других торговых точек, где обосновались нелегальные мигранты. По данным РЕН ТВ, в Нагатинской пойме выходцы из Средней Азии сумели захватить около гектара городской территории, на которых разместили нелегальную инфраструктуру "для своих". Проверяющие обнаружили незаконную газозаправочную станцию, бетонный завод, стоянку для такси, столовую и комбинат питания, который массово изготавливал пищу в антисанитарных условиях.



Бойня в рабочем доме: кто устроил резню в "новой Москве"

Конфликт мог стать следствием обоюдных претензий в нелегальном бизнесе на рабском труде



Смутное время



"Теплак", как называют рынок местные жители, берет свое начало еще в 1990-х, когда на пустыре по соседству с гаражными комплексами возник полустихийный рынок. Торговля велась прямо с грузовиков - картофелем, бахчевыми, фруктами. Дань торговцы платили "солнцевским", которые контролировали фактически все подобные точки на юго-западе столицы.



В начале столетия рынок "Теплый Стан" был самым большим в своем районе по объему реализуемых продуктов из России и стран СНГ. Проводились здесь и ярмарки, на которых реализовывались товары из Подмосковья, Белгородской, Тульской, Тамбовской областей и Мелитополя.



В ноябре 2004 года был убит гендиректор владевшей рынком "Калужской сельскохозяйственной ярмарки" Юрий Маркелов, который возглавлял предприятие с 2002 года. Убийство осталось нераскрытым. В середине нулевых годов управление частью торговых площадей взяла на себя компания "Новые Черемушки", акционерами которой были выходцы из Дагестана - братья Игорь Исаев (урожденный Ибрагим Гаджиев) и Алиасхаб Гаджиев. За 10 лет, с 1997 по 2007 год, родственники значительно увеличили свою долю в предприятии - на двоих у них было больше 90% акций компании (тогда как изначально у Исаева было лишь 1,6% акций, писал Forbes). Среди их активов, помимо "Теплого Стана", также были такие крупные рынки продовольствия, как плодоовощная база "Покровская" и оптово-продовольственный комплекс "Зеленоградский".



Неприятности у братьев случились после погрома торгового центра "Бирюза" и овощебазы "Покровская" в 2013 году. Напомним, тогда к массовым беспорядкам привело убийство болельщика Егора Щербакова одним из работников бирюлевской точки - мигрантом-нелегалом Орханом Зейналовым (он позже получил 17 лет колонии). Также жители района требовали наведения порядка на рынках, по их мнению, из-за иностранцев резко ухудшилась криминальная обстановка. Исаева объявили в международный розыск, ему было предъявлено обвинение заочно.



Долги и проводы: рэкетиры держали в страхе привокзальных таксистов

Криминальные персонажи из лихих 1990-х возвращаются на сцену



"По версии следствия, в составе организованной группы, обладая значительными ресурсами, он финансировал и обеспечивал различные мероприятия, направленные на организацию незаконной миграции. В частности, по указанию обвиняемого часть ангаров были переоборудованы под жилые помещения. Также Исаев участвовал в строительстве гостиницы на территории плодоовощной базы. Сегодня Исаев был объявлен в международный розыск. В ближайшее время к уголовной ответственности за организацию нелегальной миграции будут привлечены еще трое лиц из числа арендаторов", - говорилось в сообщении СКР от 13 марта 2014 года.



О судьбе Исаева и его активов в прессе в дальнейшем ничего не сообщалось. Но, по данным налоговой службы, правопреемником "Новых Черемушек" стала компания "ОСП Агро", созданная летом 2015 года и бенефициаром которой оказался тот же Исаев. На странице официального сайта компании размещен его портрет. Предприятие ведет активную хозяйственную деятельность, а сам Исаев, если судить по многочисленным фотоотчетам с разнообразных мероприятий, ни от кого не скрывается. Видимо, полоса неприятностей с законом для бизнесмена благополучно завершилась.



Рожденная изоляцией: мигранты пробуют силы в наркоторговле

Массовая потеря работы иностранцами может привести их в ряды оргпреступности



"Теплак" сегодня



На сегодняшний день под рынком "Теплый Стан" понимается система торговых площадей на пересечении улиц Теплый Стан, Профсоюзная и Новоясеневского проспекта. В широком смысле слова к "Теплаку" относятся сразу несколько компаний - АО "Калужская сельскохозяйственная ярмарка" (КСЯ), АО "Стройтехинвест" (существует с 2004 года), а также ТРК "Принц Плаза" и ТРЦ "Спектр". С юридической точки зрения рынка "Теплый Стан" не существует, если верить "Перечню разрешений на право организации розничных рынков" столичной мэрии. Официально рынками у метро считаются лишь строения и площади по адресам: улица Теплый Стан, д. 1Б, стр. 1–7 и Новоясеневский проспект, д. 1, стр. 12.



- ТРК "Принц Плаза" имеет отношение к представителям армянской диаспоры, а на остальных точках работают выходцы из Средней Азии, - пояснил "Известиям" источник в полиции. Претензии у правоохранителей в первую очередь к мигрантам, торгующим на практически нелегальных базарах.



Хулиган - за пазухой наган: откуда на черном рынке берется оружие

Помимо внутреннего рынка, черные стволы в Россию привозят из Европы, США, с Ближнего Востока и даже из Китая



- Там свои законы действуют, простой мигрант не может шагу ступить без ведома своих старших. Ни одна фура не может отгрузиться без ведома их вожаков. Узнать наверняка, как выстроена система, без инсайда невозможно, - признается оперативник.



Площадями распоряжается КСЯ, она же связана с ТРЦ "Спектр". По данным налоговой службы, управляет компанией "Зет Инвест" (структура Z-Build Group), бенефициары которого - зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Petr invest and trade ltd (98% акций) и гражданка России Елена Полилова (2%).



Z-Build существует еще с 1990-х и связана с бизнесменом Сергеем Зотовым. Группа занята в области строительства и девелопмента, но также проявляет интерес к оптово-розничной торговле. Помимо "Спектра", у Зотова в портфеле Кунцевский рынок - в 2016 году он был куплен за 500 млн рублей у группы ВТБ, писал "Коммерсант".



Территория вне закона



Чужая среди своих: круги ада изнасилованной в Петербурге мигрантки

Почему выходцы из Азии чаще других фигурируют в сводках об изнасилованиях



Кто бы ни был формальным собственником "Теплака", вот уже два десятка лет эта территория неофициально контролируется выходцами из Средней Азии, в первую очередь из Таджикистана.



Рынок давно считается самым дешевым среди подобных в столичном регионе. Однако к санитарным условиям и финансовой чистоплотности торговцев здесь всегда была масса вопросов у контролирующих органов. Осенью 2013 года на рынке во время рейда полиции были задержаны 229 мигрантов, которые ютились в самовольно возведенных надстройках над павильонами. Большая часть из доставленных не имела легальных документов на пребывание в стране, сообщали в ГУ МВД по Москве.



- Подобные проверки тогда проходили регулярно - это были так называемые операции по декриминализации столичных рынков. Стоит отметить, что во время облав раскрывалась масса преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, оружия, организации незаконной иммиграции. Такая практика заставила администрацию рынков и негласных этнических авторитетов уважать власти, - рассказал "Известиям" бывший сотрудник подразделения столичной полиции по борьбе с этнической оргпреступностью.



Короля делает бита: кто стоит на страже интересов мафии в России

В деле курской ОПГ до сих пор неясно, кто был главнее и страшнее - бандиты или местные продажные полицейские



Рейды начали проводить после инцидента на Матвеевском рынке столицы в июле 2013 года, обстоятельства которого были схожими с нынешней ситуацией на "Теплом Стане". Оперативники уголовного розыска пытались задержать на территории торговой точки 25-летнего Магомеда Магомедова, которого обоснованно подозревали в изнасиловании 15-летней девочки. За задержанного активно вступились земляки. Один из сыщиков получил тяжкое увечье, коллеги из патрульной службы не помогли ему. Магомедову удалось скрыться (позднее он все же был задержан и предан суду). В отношении патрульных и их начальства были возбуждены уголовные дела, а насильник и его заступники осуждены к длительным срокам.



"Теплый Стан" всегда был головной болью местных жителей, которые на протяжении десятилетий жалуются на точку и ее обитателей, писали "Аргументы и факты". Одна из последних "войн" с мигрантами развернулась из-за того, что нелегальные таксисты и водители-торговцы оккупировали остановки общественного транспорта у метро. В конце 2019 года инспекторы МАДИ вынуждены были ежедневно проводить рейды около станции метро "Теплый Стан".



Угрожающая тенденция



Гильотина для мигрантов: в РФ хотят отменить плановые проверки гастарбайтеров

Кабмин готов упросить российским предпринимателям трудоустройство иностранцев



Президент фонда "Миграция XXI век", эксперт по вопросам миграции Вячеслав Поставнин считает, что власти недооценивают проблему мигрантов в стране.



- За годы массового пребывания выходцев из Средней Азии в России у них сложился параллельный мир, параллельное государство. На протяжении десятилетий их прессовали, обирали, порой незаконно задерживали - относились как к людям второго сорта. Сначала недовольство выливалось в стихийные волнения, но позже они самоорганизовались. Теперь у них свои социальные институты, свои врачи, свои юристы, свои начальники и подчиненные. То есть свои горизонтально-вертикальные структуры власти, - рассказал "Известиям" эксперт.



- Спустя годы пребывания в России эти люди почувствовали себя акторами в нашей политической действительности. И это [волнения и протесты] будет только нарастать, это же очевидно. Увы, мы не работаем со структурами мигрантов. Надеемся, что в случае опасности задавим их силовыми методами. Но их уже миллионы, - констатирует собеседник. Поставнин считает, что свою роль сыграла и коррупционная составляющая. Если не взаимодействовать с теми, кто представляет реальную власть в среде мигрантов, число конфликтов и их масштаб будут расти.



Воровской исход: чем промышляет оргпреступность в изгнании

Уголовники из бывшего СССР освоили кражи из парижских бутиков



- Все это было, например, в Париже с арабскими мигрантами. Нужно понимать, что выступают не те, кто приехал, а те, кто уже давно живет в стране. А иногда даже гражданство имеет. Это вопрос интеграции, адаптации. Запад проспал, и мы можем проспать, - заключил Поставнин.



Напомним, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 3 августа заявил, что обсуждается возможность усложнения процедуры предоставления мигрантам права на работу. Речь, в частности, идет о том, чтобы разрешать въезд в Россию трудовому мигранту только при наличии "недвусмысленного подтверждения его трудоустройства". Предпосылкой к таким мерам он назвал возможный рост уровня преступности в случае потери источника дохода мигрантами.



"По данным опроса Российской академии народного хозяйства и государственной службы, около 40% мигрантов, почти каждый второй, лишились работы", - сообщил Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросу "Об актуальных проблемах обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса". Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1597497840

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 августа 2020 года №507

- Сенат-2020: сюрпризов не будет

- Краткосрочный экономический индикаторв январе-июле 2020г. составил 97,3%

- Риски в квадрате

- Алматинские предприниматели пожаловались депутатам демпартии "Ак жол" на невозможность рефинансирования (без увеличения нагрузки) прежних кредитов по пониженным ставкам в рамках господдержки

- О возобновлении международных полетов

- Минсельхоз существенно увеличил субсидии для отрасли молочного животноводства

- А вас, Харрис, я попрошу остаться

- По итогам 7 месяцев т. г. в базовых отраслях экономики РК сохраняется положительная динамика

