Чингисхан: был ли он одной "национальности" с Тамерланом

16:27 15.08.2020 Происхождение великих людей часто становится темой острых дискуссий. Особенно много вопросов возникает, когда речь идет о полководцах давно минувших эпох. Чингисхан и Тамерлан (эмир Тимур) до сих пор вызывают бурную полемику среди исследователей. Одни историки называют их близкими родственниками, другие утверждают, что великие военачальники были представителями разных народов.



Небесное происхождение



"Сокровенное сказание монголов" – исторический литературный памятник, написанный в 1240 году неизвестным автором. Поскольку сам Чингисхан (1155 или 1162 –1227 гг.) к тому времени уже 13 лет как был мертв, скорее всего, документ был составлен по заказу его потомков, стремившихся увековечить память о легендарном завоевателе. Неудивительно, что основатель огромной империи, согласно "Сокровенному сказанию монголов", имеет небесное происхождение.



Доктор исторических наук, этнограф Баир Дугаров отметил, что родословные многих правителей древности восходят к божественным прародителям. Об этом исследователь написал в своей статье "Культ неба в контексте истории степной Евразии", которая была опубликована в журнале "Ученые записки" (№ 3 за 2017 год). По мнению специалиста, главной целью легенд о небесном происхождении правителей, распространявшихся в народе, является легитимизация власти.



Поскольку среди кочевников Великой степи с древнейших времен был широко распространен культ Неба (тэнгрианство), то многим вождям мощных племенных союзов приписывалось сверхъестественное происхождение. И Чингисхан не стал исключением, ведь "Сокровенное сказание монголов" называет его прародителем некого светлого (рыжеволосого) человека, подобного призраку, который являлся каждую ночь к вдове по имени Алан-гоа. При этом зачатие было непорочным, во чрево женщины проникал луч света, исходивший от таинственного мужчины.



Двое старших сыновей Алан-гоа, которых звали Бельгунотай и Бугунотай, были рождены от ее супруга Добун-Мергана, а трое младших уже после его смерти – от таинственного небесного любовника. Имена мальчиков, имевших сверхъестественное происхождение – Бугу-Хадаги, Бухату-Салчжи и Бодончар. Именно от него, самого младшего, и произошел Чингисхан, согласно легенде.



Как известно, великий завоеватель был сыном Есугей-багатура из рода Борджигин, а именно – Кият-Борджигин. Мальчик, которому дали имя Тэмуджин, родился на берегу реки Онон, в урочище Делюн-Болдок.



Близнецы Кабул и Кажул



Книга "Тамерлан. Эпоха. Личность. Деяния" (составитель Р. Рахманалиева), изданная в Москве в 1992 году, помимо научных статей о великом завоевателе, содержит и его родословную. Сведения о легендарных предках эмира Тимура (1336-1405 гг.) были почерпнуты исследователями из "Сокровенного сказания монголов" и других исторических памятников.



Согласно этому источнику, Тамерлан также имеет небесное происхождение, потому что произошел от Бодончара, как и Чингисхан. Родословная обоих выглядит так: Бодончар – его сын Бука-хан – его сын Дотоменен-хан – его сын Кайдо-хан – его сын Байсункар – его сын Тумен. У этого человека было девять сыновей, в том числе и братья-близнецы Кабул (Хабул) и Кажул. Первый из них считается прадедом Чингисхана, а второй – прадедом Тимура.



То есть, получается, Тэмуджин являлся потомком Бодончара в девятом колене. Его прадедом был вышеупомянутый Кабул-хан, деда звали Бартан-багатур, а отца – Есугей.



В родословной из книги "Тамерлан. Эпоха. Личность. Деяния" говорится: "Сын Кажула Ермеши был из рода барлас. Вождь племени Киш, обитавшего на берегу р. Кореген подле Самарканда, Тарагай был сыном Барласа".



Многие исследователи выводят такую последовательность: Кажул – его сын Барлас – его сын Ермеши – его сын Тарагай – его сын Тимур. Они считают великого завоевателя не правнуком, а праправнуком Кажула, ведь Тамерлан, родившийся в городе Кеш (современный Шахрисабз, Узбекистан), появился на свет почти на два века позже Чингисхана. Хотя, скорее всего, основателя династии Тимуридов отделяют от легендарного предка Бодончара не перечисленные здесь 10, а все 12 поколений.



Так, автор книги "10 гениев войны" (Харьков, 2005) Владислав Карнацевич отметил, что представителем рода Барлас и одним из вероятных предков Тамерлана мог являться крупный феодал Карачар-нойон – влиятельный соратник Чагатая (второго сына Чингисхана и Бортэ), приходившийся ему дальним родственником.



"По другим данным, пращуром Тамерлана был Ирдамча-Барлас – якобы племянник Хабул-хана, прадеда Чингисхана", – написал В.Л. Карнацевич.



В общем, если овеянные мифами о небесном происхождении биографии Чингисхана и эмира Тимура верны, то значит, оба великих завоевателя приходятся друг другу дальними родственниками. Они являются представителями одного народа. Это нирун-монголы – потомки легендарной Алан-гоа.



Или они были тюрками



Известный исследователь Анатолий Оловинцов в своей книге "Тюрки или монголы? Эпоха Чингисхана" (Москва, 2015) отстаивает мнение, что оба великих завоевателя имели тюркское происхождение. По мнению автора, само слово "монголы" – это не этноним, а общее название всех народов, объединенных Чингисханом.



Одним из доводов А.Г. Оловинцова является светлый (рыжий) цвет волос, которым обладали легендарные полководцы, ведь таких людей, все же, заметно больше среди тюркоязычных народов, тогда как современные монголы – это почти сплошь кареглазые брюнеты.



Действительно, персидский ученый Рашид ад-Дин (около 1247 – 1318 гг.) в своем сочинении "Джами ат-таварих" писал, что в роду Чингисхана дети "рождались большей частью с серыми глазами и белокурые", ведь и название рода Борджигин, по его данным, переводится как "сероглазый".



А доктор исторических наук, антрополог Михаил Герасимов, который проводил исследование останков Тамерлана в начале 40-х годов ХХ века и воссоздал его портрет по своему уникальному методу, отмечал рыжий цвет волос великого завоевателя.



Эти сведения позволили отдельным исследователям сделать предположения о европейском (и даже славянском) происхождении Чингисхана и Тамерлана.



Кто такие баяты



Согласно "Сокровенному сказанию монголов" двое старших сыновей Алан-гоа подозревали, что отцом их младших братьев является слуга по имени Маалих из рода Баяуд (Баят). Вот от кого мог на самом деле быть рожден Бодончар – предок Чингисхана и Тамерлана.



Как известно, баяты – одна из монгольских этнических групп, относящаяся к ойратам. Они, в основном, населяют северо-западную часть страны. Это многочисленное племя было известно с древних времен. Само их название "баят" – множественное число от слова "баян", которое в монгольском языке означает "богач, богатый человек".



Киргизская версия



Некоторые историки считают, что таинственным любовником Алан-гоа являлся военачальник или высокопоставленный чиновник из енисейских киргизов, имя которого благородная вдова по какой-то причине не стала разглашать. Такую версию, например, выдвинул кандидат исторических наук Табылды Акеров в своей книге "Кыргызы: этногенез и история" (Бишкек, 2014).



Дело в том, что предположительное время жизни Алан-гоа, если она была реальной женщиной, приходится на расцвет Киргизского каганата, который в 840 году распространил свою власть на территорию Монголии. К тому же, китайские и тибетские летописцы изображают енисейских киргизов как обладателей европеоидной внешности. Среди них часто попадались люди высокие, статные, с рыжими волосами и светлыми глазами.



Поэтому версия о киргизском происхождении Бодончара кажется правдоподобной.



Отюреченный монгол



Если говорить отдельно о Тамерлане, то большинство специалистов считают его потомком монголов, подвергшихся тюркской ассимиляции и принявших ислам. Данной точки зрения придерживается, в частности, французский историк Жан-Поль Ру – автор книги "Тамерлан", которая была издана в Москве в 2007 году (переводчик Е.А. Соколов).



"Семья слыла мусульмано-монгольской. Она, естественно, была монгольской, но только полностью отюреченной, как и большинство семей, которых Чингисово нашествие разбросало тут и там, в особенности в Трансоксиане, лежащей за Оксом, в краю, называемом мусульманами Мавераннахр... Эта семья говорила на тюркском языке и ощущала себя тюркской", – так Жан-Поль Ру охарактеризовал происхождение Тамерлана.



Отец великого завоевателя, которого завали Тарагай, был представителем влиятельного монгольского рода Барлас, он не являлся потомком Чингисхана.



Узбекская версия



Отдельные исследователи склонны считать Тамерлана в гораздо большей степени узбеком, нежели монголом. И не только потому, что он родился на территории современного Узбекистана, а столицей своей огромной империи решил сделать город Самарканд.



В вышеупомянутой книге "Тамерлан. Эпоха. Личность. Деяния" содержится статья доктора философских наук Ибрагима Муминова "Роль и место Амира Тимура в истории Средней Азии". Ученый подчеркнул, что великий завоеватель был настоящим патриотом своей родины и действовал исключительно в ее интересах.



"Первый период (1360-1386 гг.) для Тимура был характерен тем, что он вместе с тюркской и таджикской знатью, заинтересованный в объединении сил, боролся против раздробленности страны… за создание сильного, самостоятельного, независимого от Монгольского ханства феодального государства в Мавераннахре", – написал И.М. Муминов.



То есть, государство монголов Тамерлан, по мнению узбекского ученого, воспринимал чужим и враждебным. А родным для себя великий завоеватель с самого детства считал тюркское наречие, хотя свободно говорил и по-таджикски.



Материнская линия



Как известно, любой человек происходит не только от папы, но и от мамы. Однако в эпоху патриархата чаще всего учитывалась лишь мужская сторона родословной, поскольку значимое имущество наследовалось сыновьями от отца.



История Алан-гоа, легендарной прародительницы нирун-монголов, является своеобразным исключением. Очевидно, данная легенда возникла в народе еще в эпоху матриархата. Впоследствии даже в родословных правителей материнскую линию часто опускали, как ненужную.



Впрочем, о матери Чингисхана нам кое-что известно. Ее звали Оэлун, и происходила эта женщина из рода Олхонут племени унгиратов (кунгратов, хонгиратов). Эти люди внесли значительный вклад в этногенез многих монгольских и тюркских народов Центральной Азии. В частности, борджигины часто заключали браки с женщинами из данного рода.



Вышеупомянутый персидский ученый, Рашид ад-Дин, называет хонгиратов одним из племен дарлекин-монголов. То есть, "монголов вообще" – тех представителей степного народа, которые не являются потомками Алан-гоа.



А вот о матери Тамерлана, которую звали Текина-хатун, и о ее происхождении не известно почти ничего, а все имеющиеся сведения являются крайне противоречивыми. Только ее имя с добавлением титула "хатун" указывает на принадлежность к элите. Так называли женщин из знатных монгольских или тюркских родов. Источник - Кириллица

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