Место - силе: зачем Анкаре понадобилась военная база в Нигере

16:29 15.08.2020 Турция наращивает военное присутствие в Северной Африке на фоне конфликта с Грецией



Антон Лавров



Анкара расширяет военное присутствие в Северной Африке. Параллельно с увеличением своих сил в Ливии она договорилась с Нигером о размещении в стране турецкой военной базы. Это происходит на фоне обострения конфликта с Афинами из-за начала геологоразведки на спорном участке шельфа. Эксперты считают, что вооруженный конфликт с Грецией маловероятен, но Турция использует ливийский плацдарм для усиления своего влияния во всем Восточном Средиземноморье.



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Аванпосты в Средиземноморье



В последнее время наблюдается рост турецкой группировки в Ливии и увеличение числа рейсов туда военно-транспортных самолетов из Турции, рассказали "Известиям" знакомые с обстановкой источники. Отмечается также активизация флота и авиации Анкары в восточной части Средиземного моря.



В понедельник, 10 августа, появились сообщения о подписании договоренности между Турцией и Нигером о создании в африканской республике военной базы. Ранее во время встречи министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и президента Нигера Махамаду Иссуфу они заявили об угрозах для безопасности со стороны нестабильной Ливии и намерении сообща бороться с терроризмом в регионе. Размеры и численность турецкого контингента, который будет туда направлен, пока не раскрываются.



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В Ливии в обмен на поддержку правительства национального согласия (ПНС) в продолжающейся гражданской войне Анкара надеется получить на длительный срок две военные базы. По сведениям турецких СМИ, обсуждается размещение военно-морской базы в порту Мисураты и авиационной на аэродроме Аль-Ватия.



Последний сравнительно мало пострадал во время бомбардировок НАТО в 2011 году. Исправны большинство из четырех десятков укрытий для самолетов. Спутниковые снимки демонстрируют, что там уже выполнен ремонт взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек. С середины июля на базу регулярно приземляются турецкие военно-транспортные самолеты. Сообщалось о намерениях размещения на ней и боевой авиации, включая истребители F-16.



Точное количество турецких солдат, находящихся в Ливии, остается неизвестным. Президент Эрдоган получил разрешение от своего парламента на использование армии, но воздержался от отправки туда крупного контингента. Официальной задачей военных заявлена координация действий ПНС.



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Тем не менее в боях против Ливийской национальной армии (ЛНА) интенсивно применялись многочисленные ударные беспилотники Bayraktar TB2. Более тяжелые вооружения, включая самоходные артиллерийские установки и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), замечены в единичных количествах. Для защиты баз контингентов и аэродромов турецкие военные развернули несколько комплексов ПВО средней дальности MIM-23 Hawk XXI и малой Hisar.



Вместо посылки собственных сухопутных войск ставка была сделана на использование в боях наемников. В июле Пентагон опубликовал ежеквартальный отчет по борьбе с терроризмом в Северной Африке. По приведенным в нем оценкам, только с января по март Анкара направила воевать за ПНС от 3,5 тыс. до 3,8 тыс. бойцов, завербованных из рядов сирийской оппозиции. Им были предложены щедрое финансовое вознаграждение и возможность получения турецкого гражданства.



С начала года турецкие фрегаты постоянно дежурят у побережья Ливии, но не заходят в порты. Отмечалось использование ими ракетного оружия против воздушных целей ЛНА Халифы Хафтара. Прикрывают они и доставку снабжения силам ПНС морским путем. В июне Париж заявил, что фрегат Courbet был взят на прицел турецкими боевыми кораблями. Инцидент произошел, когда французский корабль пытался досмотреть грузовое судно под танзанийским флагом, направляющееся в Ливию под их эскортом.



Ранее Франция неоднократно обвиняла Турцию в нелегальных поставках оружия в эту страну и нарушении международного эмбарго.



- Турция сейчас самая динамичная сила в регионе, продвигающая свои интересы активно, жестко и планомерно, не обращая внимания на интересы других стран, - рассказал "Известиям" ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов. - Анкара значительно усилила свое влияние в Ливии, в Сирии в районе Идлиба и в целом в регионе. У нее есть военные базы в Катаре. Эрдоган последовательно ведет политику, направленную на то, чтобы сделать Турцию не только региональным центром силы, но и усилить ее в глобальном плане. Безусловно, это обостряет обстановку в Восточном Средиземноморье.



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Опасные маневры



После заключения договора с ПНС турецкие компании начали поиск месторождений газа на спорном с Афинами участке морского дна. При этом безопасность судна сейсморазведки обеспечивают не менее пяти боевых кораблей Турции. Рядом с ними патрулируют и боевые единицы греческого флота.



Агрессивные маневры вокруг турецкого судна сейсморазведки в среду уже привели к небольшому столкновению фрегатов Турции и Греции, сообщили СМИ этих стран. Повреждения оказались легкими. И греческое, и турецкое командования поспешили подтвердить незначительность инцидента фотографиями кораблей, которые продолжают выполнение своих задач.



Тем не менее зримо накаляющаяся обстановка между двумя членами НАТО заставила Францию временно усилить свое военное присутствие в Восточном Средиземноморье. В четверг президент Макрон сообщил, что посылает в регион фрегат La Fayette из состава ВМФ и два истребителя Rafale на греческий остров Крит для "мониторинга обстановки". Самолеты этого типа могут нести самые современные подвесные разведывательные контейнеры и эффективно вести наблюдение за морскими и сухопутными целями.



Все амбициознее ведет себя в Восточном Средиземноморье и Анкара. Наиболее заметными стали прошедшие в июне учения у берегов Ливии, в которых приняли участие восемь фрегатов и корветов, а также 17 летательных аппаратов. Истребители F-16 при поддержке воздушных танкеров и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения имитировали нанесение ударов по объектам Ливии и в районе спорного шельфа непосредственно с территории Турции.



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Тем не менее военного столкновения между Турцией и европейскими странами - Грецией и Кипром, за которыми стоит Франция, - предполагать не стоит, считает востоковед Борис Долгов. Но могут возникнуть конфликты Турции с арабскими странами. Возможно, в форме обострения гражданской войны в Сирии и вовлечения в нее других сторон, прежде всего Египта.



- Насколько далеко пойдет Эрдоган, зависит от того, как ему будут противодействовать другие страны: Египет, ОАЭ, Греция и, возможно, Франция, - заключил эксперт.



Инцидент между греческими и турецкими военными далеко не первый. Стороны часто обвиняют друг друга в нарушении границ. Летчики двух стран регулярно встречаются в спорном воздушном пространстве и имитируют воздушный бой, пытаясь захватить друг друга в прицелы ракет. В мае 2006 года турецкий и греческий самолеты столкнулись при таком маневрировании и упали в Эгейское море. К дальнейшей эскалации конфликта это не привело. Источник - Известия

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