Эркин Чодуев покидает пост Минсельхоза Киргизии ради участия в выборах

22:31 15.08.2020

15 августа 2020, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ



Министр сельского хозяйства Эркинбек Чодуев будет участвовать на выборах



Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркинбек Чодуев будет участвовать в парламентских выборах - 2020. Об этом 24.kg сообщили источники.



Уточняется, что чиновник пойдет на выборы от партии "Кыргызстан".



Лидер парламентской фракции "Кыргызстан" Канат Исаев подтвердил 24.kg, что Эркинбек Чодуев пойдет на выборы в составе данной партии.