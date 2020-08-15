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|Эркин Чодуев покидает пост Минсельхоза Киргизии ради участия в выборах
22:31 15.08.2020
15 августа 2020, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ
Министр сельского хозяйства Эркинбек Чодуев будет участвовать на выборах
Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркинбек Чодуев будет участвовать в парламентских выборах - 2020. Об этом 24.kg сообщили источники.
Уточняется, что чиновник пойдет на выборы от партии "Кыргызстан".
Лидер парламентской фракции "Кыргызстан" Канат Исаев подтвердил 24.kg, что Эркинбек Чодуев пойдет на выборы в составе данной партии.