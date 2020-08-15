Семь крупнейших археологических раскопок Таджикистана за последнее десятилетие

00:18 16.08.2020 Сайфиддин КАРАЕВ, Asia-Plus



Каждый год 15 августа отмечается День археолога. О последних находках ученых Института истории, археологии и этнографии Академии наук Таджикистана "Азия-Плюс" рассказали ведущий научный сотрудник отдела археологии, кандидат исторических наук Татьяна Филимонова и заведующий сектором археологии Нуриддин Сайфуллоев.



Среди крупнейших раскопок они отметили археологические работы в Саразме, Кароне, Восе, Фархоре, Дангаре, Балхи и Восточном Памире.



1. Саразм



Главное внимание археологов Таджикистана в эти дни сосредоточено на раскопках древнего городища Саразм на территории Пенджикента.

Нуриддин Сайфуллоев отмечает, что в этом году отмечается 5 500-летие Саразма и Таджикистан намерен продемонстрировать мировому сообществу богатую историю республики.

По его словам, первая информация о существовании древнего городища появилась в советские годы, но только в годы независимости археологи смогли начать раскопки на этом месте.

"На сегодняшний день раскопки продолжаются. Общая площадь городища составляет около 300 гектаров", - сказал Сайфуллоев.

Археологам удалось раскопать несколько дворцовых комплексов и могилу принцессы Саразма, а останки и украшения принцессы выставлены в Национальном музее Таджикистана. Сегодня на месте городища Саразм работают четыре группы археологов из Душанбе, Санкт-Петербурга, Франции, Германии, Италии и США.

Саразм - древнейшее поселение оседлых народов, живших с четвертого тысячелетия до конца третьего тысячелетия до нашей эры. В 2010 году Саразм был включен в список объектов Всемирного наследия. Большую историческую и культурную ценность представляют хорошо сохранившиеся дворцовые и культовые сооружения, общественные и жилые строения.







2. Карон



Карон обнаружил в 2012 году археолог, академик Юсуфшо Якубов. По мнению академика, город был основан 4 тысячи лет назад. Раскопки ведутся с 2012 года Институтом истории, археологии и этнографии, в них участвуют археологи из России, Ирана, Франции и Бельгии.

Во время раскопок были найдены остатки площадки для игры в поло и обсерватории, ветряной мельницы и зороастрийского святилища - пятикупольного храма огня, храма воды, двух храмов ветра, фундаменты жилых и административных зданий. Стадион размером 300 на 50 метров вмещал более 10 000 зрителей. До Х века в Кароне исповедовался зороастризм.

Найден алтарь храма огня, ритуальный бассейн, на центральной площади города - каменная подставка, на которой лежала священная книга "Авеста". В городе действовал водопровод и дренажная система. В Кароне расположены мастерские для обжига кирпича, изготавливались глиняные трубы.

Сейчас исследователи приступили восстановлению большого комплекса зданий на самой вершине зоны раскопок. Предположительно, это был царский дворец, где помимо самого монарха жили его родственники, визири и дружина.

Нуриддин Сайфуллоев отмечает оригинальность лестниц во дворце, остатки которых найдены в Кароне.



3. Хулбук



О раскопках в крепости Хулбук, что расположен в Восейском районе Хатлонской области рассказала Татьяна Филимонова. По ее словам сейчас почти закончена подготовка проекта по выдвижению Хулбука – столицы средневекового Хатлона.

"Совестно с отделом по охране памятников Министерства культуры и Хулбукским историко-культурным заповедником к печати подготовлена книга, посвященная Хулбуку, которая называется "Ремесленное производство средневекового Хутталя".

В книге описана история Хутталя со времени древней Бактрии (2 тыс. до н.э.), история его городов, строительства дворца правителя Хутталя. Но основное внимание уделено ремеслам – гончарному, металлообрабатывающему, стекольному, камнеобрабатывающему, ювелирному, что иллюстрируется большим количеством фотографий и рисунков", - говорит археолог.

По словам Филимоновой, до Хулбука столицей Хутталя был город Хульбаг. Тут найдены многие артефакты, которые свидетельствуют о развитии ремесленничества, городской культуры.

"Особенно было развито коммунальное хозяйство, - говорит Филимонова. – Остатки водопроводов и бассейнов, специальные глубокие ямы для сбора отходов свидетельствуют об этом. Городская культура Хулбука опережала Европу на несколько веков, где такие инженерные сооружения появились позже".



4. Фархор



На окраине райцентра Фархор международной экспедицией, состоящей из ученых Таджикистана, России и Италии проведены раскопки могильника эпохи бронзы.

На основании археологических находок они пришли к заключению, что первые следы освоения человеком этой территории зафиксированы на двух неолитических стоянках VI-V тыс. до н.э., расположенных на береговых террасах реки Сурхоб. На этом же участке найдены курганный могильник и поселение, получившие название Макони морон (конец II тыс.- начало I тыс. до н.э.).

Среди находок: керамические сосуды, каменные жезлы, которые, как считают ученые, можно сопоставлять со знаками царской власти - курильницы, бусы и др.

Как утверждают ученые, в древности здесь располагалась территория Греко-Бактрии.

В исторических летописях записано, что в X веке Фархор был цветущим городом с развитым земледелием и большим населением.

Средневековый город Паргар, на месте которого локализуется современный Фархор, упоминается в источниках начиная с XVII века. В 2014 году археологи нашли здесь семь крупных древних кувшинов – хумов. По словам ученых, возраст их составляет приблизительно 3 тысячи лет.



5. Лагман



Нуриддин Сайфуллоев сам возглавил в этом году раскопки в древней крепости Лагман в районе Джалолиддина Балхи. Команда археологов обнаружила фрагменты стены и архитектуры периода Саманидов, несколько керамических изделий.

Древняя крепость Лагман расположена на берегу реки Вахш на территории джамоата Узун. По данным историков, первые исследования этой местности относятся к 1875 году. Городок находится в 12 км от еще одного древнего памятника - городища Халевард.

Лагман занимал примерно 42,5 га земли. В город можно было войти через четыре ворота, которые имели сложный механизм и защитные минареты. Археологи ищут места расположения этих ворот. В настоящее время сохранились фрагменты ворот у северной и юго-восточной стен городка.

В городе были развиты система водоснабжения и сельское хозяйство. По свидетельству историков город разрушили войска Чингисхана в 1221 году. Период основания городища относится к X-XIII вв.

По словам Сайфуллоева, предстоит еще много работы, чтобы полностью открыть тайны этого городища.



6. Мургаб



Большие загадки таит в себе и высокогорный Мургаб. В июле 2018 года на Памире состоялась первая археологическая экспедиция исследователей из Новосибирского государственного университета, Института археологии и этнографии СО РАН и Института истории, археологии и этнографии им. Ахмада Дониша АН РТ. В этом году археологи Новосибирска вновь приехали в Мургаб.

"Мы можем уверенно говорить, что на Памире человек жил уже несколько тысячелетий назад, но мы не знаем, что сподвигло его прийти в эти суровые земли и кем были эти первые жители", - рассказала руководитель памирской экспедиции Светлана Шнайдер.

Сайфуллоев отметил, что экспедиция обнаружила следы древних поселений, где люди жили в суровых высокогорных условиях в глубокой древности.

В Мургабе будет продолжена работа и есть уверенность в том, что будут найдены еще много артефактов, которые расскажут об истории этого края.



7. Дангара



Группа таджикских и немецких археологов в 25 км от райцентра Дангаринского района в селении Хушдилон (Торбулак) проводит исследование городища, расположенного у подножия хребта Чолтов.

Сотрудники отдела археологии Института истории, археологии и этнографии и евразийского отделения Германского археологического института (г. Берлин) в 2017 году нашли на территории Дангаринского района эллинистический храм.

- Этот памятник датируется III веком до нашей эры. Возможно, раннее и позднее средневековье, - рассказывает ведущий научный сотрудник отдела археологии Татьяна Филимонова. - Интерес к этому памятнику вызван всеми ранее проведенными исследованиями на территории Дангаринской долины, показавшими, что здесь находился один из значительных оазисов греко-бактрийского и кушанского периода.

За более чем 70 лет изучения этого района было найдено и изучено около десятка объектов, относящихся к различным категориям памятников – крупным и малым городищам, сельским поселениям и, как мы предполагаем, святилищам или храмам, а также курганным могильникам.

Рассказывая о другом раскопе, Татьяна Филимонова отметила, что на территории древнего поселения был найден участок хозяйственного помещения.

"На полу лежали раздавленные сосуды – большой кувшин для переноски воды, два специфических сосуда-фляжки для воды, они привязывались к лошади. В пол был вкопан хум – это прототип железной тарной бочки для хранения припасов – муки, зерна и т.д", - отметила она.



Источник - Азия-Плюс

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