Озвучена новая версия появления коронавируса - все же мыши (летучие)

08:00 16.08.2020

Коронавирус мог появиться в 2012 году в тысяче километров от китайского Уханя, рассказали The Sun вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон.



По их словам, в то время восемь человек две недели очищали шахту Модзян в префектуре Юньнань от фекалий летучих мышей. Позднее трое из них умерли от пневмонии.



Врачи подключали пациентов к ИВЛ, давали антибиотики. У заболевших были симптомы, схожие с COVID-19: высокая температура, сухой кашель, а также боли в конечностях.