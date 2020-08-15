|Озвучена новая версия появления коронавируса - все же мыши (летучие)
08:00 16.08.2020
Коронавирус мог появиться в 2012 году в тысяче километров от китайского Уханя, рассказали The Sun вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон.
По их словам, в то время восемь человек две недели очищали шахту Модзян в префектуре Юньнань от фекалий летучих мышей. Позднее трое из них умерли от пневмонии.
Врачи подключали пациентов к ИВЛ, давали антибиотики. У заболевших были симптомы, схожие с COVID-19: высокая температура, сухой кашель, а также боли в конечностях.