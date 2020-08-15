Умер Роберт Трамп - брат Дональда

08:01 16.08.2020

Трамп заявил о кончине своего брата Роберта



Президент США Дональд Трамп сообщил о кончине своего брата Роберта Трампа. Обращение американского лидера было опубликовано на сайте Белого дома в субботу, 15 августа.



Роберту Трампу было 72 года. Глава Белого дома заявил, что Роберт был не просто его братом, но и лучшим другом, а также написал, что ему будет его очень не хватать.



"Его будет очень не хватать, но мы еще встретимся. Его память навсегда останется в моем сердце. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром", - сказано в заявлении.



14 августа сообщалось, что младшего братa президентa США Дональда Трампа Робертa госпитализировали в Нью-Йоркe в тяжелом состоянии.



Телеканал ABC co ссылкой на пресс-секретаря Белого домa Кейли Макинани сообщал, что 72-летний родственник главы государствa тяжело болен. Характер заболевания брата президентa США собеседники телеканалa тогда не раскрыли.



Позже стало известно, что Трамп навестил своего младшего брата в госпитале в Нью-Йорке. Белый дом распространил кадры того, как кортеж главы государства подъехал к больнице, после чего президент зашел в здание.