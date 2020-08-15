Куда уедет белорусский мальчик Коля? - В.Шурыгин

08:05 16.08.2020 Владислав Шурыгин о санкциях в отношении Лукашенко и их политических последствиях

Владислав Шурыгин



В Евросоюзе начали обсуждать введение санкций в отношении властей Белоруссии. "Я считаю, что мы должны рассмотреть возможность расширения санкций против тех, кто несет ответственность за жестокие действия против граждан республики", - подчеркнула министр иностранных дел Швеции Анн Линде. По мнению Линде, выборы в Белоруссии нельзя назвать свободными и честными.



Интересно, что в этом сообщении речь идет только о персональных санкциях, что, конечно, звучит громко, но реального ущерба никому кроме попавших под них персоналий, не наносят. И тот скорее "транспортный" - ну, не получится теперь посещать европейские курорты и американский Диснейленд - чем реальный ущерб. Большинство окружения Лукашенко и так уже давно под санкциями. Им это безразлично. Но ни о каких "секторальных" экономических санкциях, которые реально могут ударить по Лукашенко и Минску, речи в сообщении не идет. И это знаковый момент.



Аналитики дружно отмечают, что Запад и США не спешат разрывать с Лукашенко отношения, вычеркивать "батьку" из раздела "рукопожатых", и, вообще, ведут себя очень сдержанно, наперебой предлагая посредничество. Этому найдено и объяснение, мол, Запад боится, что прямое и жесткое давление подтолкнет Лукашенко к еще большему сближению с Россией.



Но в реале сегодня ситуация такова, что все разговоры о вхождении Белоруссии в состав России не более чем утопические сказки. За последние пять лет стараниями все того же Лукашенко Белоруссия уже настолько национально "разогрета", что ни о каком большем, чем есть сегодня, сближении с Россией речи не идет. Наоборот - антирусские настроения сегодня становятся основным политико-идеологическим мальстремом белорусского политического класса и национальной интеллигенции, не говоря уже о социально активной общественности, где русофобов сегодня, едва ли, не больше, чем их было в Киеве в 2014 году.



Антирусская фронда это уже правило хорошего тона не только в оппозиционной среде, но и в среде вполне себе респектабельных белорусских бизнесменов, писателей, музыкантов, блогеров и прочих "владельцев умов". Причем, калька этого "отжимания" от России не меняется вот уже 30 лет, если не 300. Свободный, цивилизованный западный мир против тоталитарного страшного восточного "Мордора" - России. Только если раньше, в начале 90-х, "частью" западного мира стали прибалты и молдаване, то потом, в 2014, вдруг, в западную семью вернулась Украина, которая никогда не то, что западной не была, но вообще не существовала, являясь оккупированными землями Польши, которая там "огнем и мечом" устанавливала "западную цивилизацию". И вот теперь западный зов крови, вдруг, ощутила Белоруссия. Из исторических музеев срочно вытащили хоругви великого княжества Литовского с их "погоней" и теперь этот герб уже плотно стал одним из главных символов не только оппозиции, но и "исторического" противостояния с Россией.



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Поэтому, представить себе, что под давлением Запада Лукашенко, вдруг, решится на переговоры с Путиным о полной интеграции РБ в Россию это уже из области бреда. Тут он полностью повторяет путь Януковича - до последнего держаться за некие "особые" отношения с Западом и гарантии Запада как "противовеса" мертвящему Российскому притяжению.



Думаю, что "коллективный" Запад нисколько не боится сближения Лукашенко с Россией. Наоборот, там уверены, что наживку "поддержки и противовеса" АГЛ заглотил плотно и теперь, что называется, "усатого сома" нужно "вываживать". Измотать и потом вытащить. В отношении Лукашенко это означает вынудить его еще сильнее дистанцироваться от России, и еще сильнее поставить в зависимость от себя. Запад сегодня просто выжидает, когда у Лукашенко ослабнет в противостоянии с армией протестующих воля, и он начнет тот самый "диалог" с Западом об условиях, при которых давление на него будет ослаблено, и ему разрешат "рулить" Белоруссией дальше. И это станет точно таким же концом Лукашенко, как когда-то ночные договоренности Януковича с "киевской тройкой" стали приговором его президентству. Конечно, ситуация в Белоруссии не повторяет зеркально киевскую времен января - марта 2014 года. Оппозиция не имеет своих харизматичных лидеров, не имеет своих "охранных" отрядов типа "Правого сектора"*, но тактика "булавочных уколов" - постоянной раскачки ситуации с помощью сетевых технологий и постоянного провоцирования населения на протест, уже дала свои плоды. Лукашенко попытался сбить волну недовольства и тут же скинул всю вину за "перегибы" в уличном насилии на исполнителей - министра МВД и самих милиционеров и омоновцев, для которых это стало очень наглядным и парализующим их сигналом того, кто же, в конце - концов, окажется крайним. Задержанных начали массово выпускать из следственных изоляторов, под аплодисменты и цветы, встречающей их публики.



А заодно тут же снова обвинили Россию в организации беспорядков. Но на этот раз не через мифическую "сотню", засланных на ее территорию боевиков некой ЧВК, а через неких московских политтехнологов Дмитрия Болкунца и Андрея Суздальцева, которые, якобы, предложили координатору штаба Виктора Бабарико Юрию Воскресенскому передавать им открытую информацию из Telegram-каналов. Вне всякого сомнения, что этот "вброс" в эфире главного канала РБ "Белорусия1" имел своим адресом именно Запад, которому ясно дали понять, что новый президент не торопится обвинять его в прямом вмешательстве во внутренние дела Белоруссии и организации массовых беспорядков.



Эта лояльность и "договороспособность" Лукашенко была тут же проверена демонстративным визитом послов стран ЕС к месту гибели, подорвавшегося на собственном самодельном взрывном устройстве, фактически, "боевика" 34-летнего Александра Тарайковского, где ими были возложены цветы, фактически, дав начало культа новому идолу "белой революции". И МИД Белоруссии и сам Лукашенко этого просто "не заметили". О том, что Тарайковский отсидел семь лет за убийство в драке человека ни послы, ни сам Александр Григорьевич предпочли не упоминать. Но это сегодня в тренде - лепить кумиров и героев из вчерашних уголовников. США тут выступили законодателем моды, слепив борца против расового угнетения из уголовника и наркомана Джорджа Флойда…



Не думаю, что цель Запада новый "майдан" в Восточной Европе и повторение украинского сценария. Нет! И не потому, что кто-то в Европе или США боится, что в ходе такого "майдана" Россия вдруг повторит с какими-либо белорусскими территориями крымский сценарий, или вообще решится, согласно договора о коллективной безопасности, оказать Белоруссии "интернациональную помощь" в виде ввода войск. Как я уже сказал выше - это исключено. И в Москве таких горячих голов нет, кроме как среди маргинальных ура-патриотов.



Цель Запада отработать в Белоруссии обновленный сценарий "цветной революции", завершающийся не кровавым майданом, а максимальным ослаблением и постепенным выдавливанием в кювет некогда непримиримого "последнего диктатора Европы". Поэтому против него не включается жесткий сценарий "зачистки", как когда-то против Януковича. Вместо него только мягкое давление. Не лошадиные дозы цветного ботулизма в яремную вену, а очень дозированное "впрыскивание" вирусов цветной горячки в белорусскую задницу. "Мягкий" Запад, который постепенно берет внутреннюю ситуацию в республике под свой идеологический и информационный контроль, не замахиваясь на, сидящего в президентском кресле одинокого человека. Задача его максимально ослабить, вынудить пройти по пути уступок и смягчений режима вплоть до осознания того, что лучше уйти спокойно и под гарантии на почетную пенсию самому, чем еще раз пережить август 2020, но уже с совершенно непредсказуемым сценарием.



К этому моменту политическое пространство страны будет уже исключительно прозападным и подготовленным к переводу Белоруссии на новые рельсы - возвращения республики в братскую европейскую семью. А Мордор - Россия должна остаться за железным занавесом, как темное прошлое. За это Лукашенко можно будет даже наградить. Ведь это он, фактически, выступил автором и инициатором проекта "Белорусь гэта не Россия". Пожаловать ему поместье где-нибудь в Польше. Принять на ПМЖ семью. Почему бы сыну Николаю не поступить, скажем, в Оксфорд или Сорбонну?



И этот сценарий лишь разминка перед следующим большим, возможно, самым главным проектом - взятия под контроль одной ракетно-ядерной страны, в которой тоже сидит один, по мнению Запада, "последний диктатор" Европы. И если получится с Лукашенко, то можно предположить, что получится и с ним. Годы-то идут…



*В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал экстремистской деятельность "Правого сектора", УНА-УНСО, "Украинской повстанческой армии", "Тризуба им. Степана Бандеры", "Братства". Их деятельность на территории России запрещена. Источник - свободная пресса

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