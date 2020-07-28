Радиологи: Маленькая египетская мумия из Хайфы принадлежит не человеку

08:08 16.08.2020

Текст: Денис Передельский



Радиологи из Израиля и США совместно провели компьютерное сканирование двух маленьких древнеегипетских мумий, которые уже около 50 лет хранятся в Национальном морском музее Хайфы. Томография показала, что это были не мумифицированные человеческие органы, как считалось до сих пор, а посвященные богам Гору и Осирису ритуальные артефакты.



Как сообщает Live Science, об этих маленьких мумиях почти ничего не известно. Ученые знают лишь, что они были обнаружены в саркофагах. Даже их возраст установлен ориентировочно - считается, что мумиям не менее 2000 лет.



До сих пор ученые предполагали, что в этих "свертках" хранятся человеческие сердца. Такая практика была распространена в Древнем Египте, поэтому много лет мумии хранились в фондах без детального изучения.



28.07.2020