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Тихановскую хотели убить соратники? Сделать сакральную белочку, - "КП"
08:55 16.08.2020

По Минску гуляет зловещая версия о том, что из экс-кандидата в президенты Белоруссии хотели сделать сакральную жертву
Александр Игорев

Светлана Тихановская, уехав в Литву, записала обращение, заявив, что никто ее покидать Родину не заставлял

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, символ местных протестов Светлана Тихановская, уехав в Литву, записала обращение, заявив, что никто ее покидать Родину не заставлял. В белорусских соцсетях тут же появилась версия, что она вынуждена была это сказать из опасений за свою жизнь. Ведь решение эмигрировать она приняла после 7 (!) часов, которые провела в ЦИКе Белоруссии. Туда, как гласит народная молва, зашли и два таинственных силовика, после долгой беседы с которыми Светлана и решила уехать.

Видео пересечения границы Светланой Тихановской
С точки зрения логики, она поступила, конечно, правильно. Потому что не потянула груза, свалившегося на нее. Роль символа оппозиции она сыграла, а вот к роли лидера уличных протестов - была явно не готова. Она, вероятно, понимала, что рано или поздно ее бы задержали за организацию массовых беспорядков. Потому и не выходила все последние дни на митинги.
С другой стороны, сторонники разрастания протеста могли использовать ее как сакральную жертву, которую бы подняли на знамя выступлений против режима Лукашенко. В белорусских соцсетях эта версия обсуждается все активнее. При этом на роль жертвы Светлану якобы определили… свои же соратники.

По этой версии (не подтвержденной), Тихановской в ЦИКе те самые два таинственных силовика показали вовсе не фото ее детей, угрожая неприятностями. Они, якобы, включили ей аудио-прослушку, на которой она с удивлением узнала голоса сотрудников своего же штаба. В разговоре с зарубежными кураторами решался вопрос о будущем Светланы, а было оно туманным. Как утверждается, обсуждался вопрос физического устранения экс-кандидата, что неминуемо подлило бы масла в разгорающийся огонь белорусских протестов.
Может эта версия и выглядит экзотичной, но достаточно вспомнить, что первые жертвы майдана в Киеве были застрелены со спины.

Источник - kp.ru
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