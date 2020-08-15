Первый пошел. Посол Беларуси в Словакии Лещеня переметнулся на сторону Бел-майданщков

09:35 16.08.2020

Посол Белоруссии в Словакии заявил о поддержке протестующих



Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня первым из глав дипмиссий республики заявил о поддержке участников акций протеста в стране.

"Меня зовут Игорь Александрович Лещеня. Я обращаюсь к вам не только как посол Беларуси в Словакии. Я обращаюсь к вам в качестве старейшего руководителя белорусского загранучреждения по опыту работы послом и единственного действующего белорусского дипломата, который работал в МИД СССР и в советском посольстве за рубежом. Как и все белорусы, я в шоке от историй о пытках и избиениях граждан моей страны", - заявил белорусский дипломат в видеообращении, которое выложено в ночь на воскресенье на YouTube.



Посол отметил, что узнал на одном из снимков избитых протестующих одноклассника своей дочери, который "точно никогда не числился в смутьянах".

По его словам, МИД "часто приравнивают к силовым ведомствам", которые "стремятся не допустить вмешательства во внутренние дела страны извне". "Но я точно знаю, что ключевыми составляющими сплоченного, сильного и не подверженного внешним влияниям государства являются уважение воли народа, его языка, истории и культуры. В Словакии я представляю Беларусь и белорусский народ, который в соответствии с Конституцией является единственным источником власти в нашей стране", - сказал Лещеня.

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Дипломат выразил солидарность с "теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан".

"Как уроженец города Жодино, я с вами, рабочие "БелАЗа" и "Кузнечного завода тяжелых штамповок". Я искренне надеюсь, что будущее моей страны будет основано на учете позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил. Белорусы выстрадали это право", - добавил дипломат.



Комментарием посольства РИА Новости не располагает.

Протесты после президентских выборов

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. На втором месте - Светлана Тихановская с 10,12 процента.

Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.

После закрытия избирательных участков в стране начались несанкционированные акции протеста. Силовики жестко подавляли их, используя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

Протесты 13-14 августа в большинстве своем носили мирный характер. Так, 14 августа состоялась многотысячная манифестация у Дома правительства в Минске, где в том числе располагается ЦИК Белоруссии. Митингующие требовали пересчета голосов и отставки Лукашенко, обошлось без задержаний.

По данным МВД Белоруссии, в результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции, возбуждено более 90 уголовных дел. Задержали почти семь тысяч участников несанкционированных акций.Один человек, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.