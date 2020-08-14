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Как поступит Путин в белорусском кризисе? - Bild
13:55 16.08.2020

14 августа 2020 г.
Юлиан Репке | Bild

"Он был одним из первых, кто поздравил белорусского диктатора Александра Лукашенко с "победой на выборах". Однако с тех пор от российского лидера Владимира Путина мало что слышно по теме Белоруссии", - пишет немецкий таблоид Bild.

"При этом Путин десятилетиями выступает закулисным кукловодом, когда речь идет о Белоруссии. Небольшая страна Лукашенко экономически и политически зависит от большой страны Путина, и Путин на протяжении нескольких лет стремится к созданию "союзного государства" двух стран, которое, по его убеждению, снова объединит то, что должно быть вместе", - отмечает журналист Юлиан Репке.

"Как же российский президент отреагирует на кризис в соседней стране, которую он так охотно хотел бы оставить в своей зоне влияния?".

"Кризис в Белоруссии, должно быть, сильно беспокоит Владимира Путина, потому что он считает страну вассальным государством", - сказал в разговоре с Bild Ян Клаас Берендс из Центра исследований современной истории Ассоциации Лейбница".

"Как можно дольше" Кремль будет "поддерживать белорусский режим", пояснил эксперт. В ином случае, по его мнению, грозит то, что уже произошло на Украине в 2014 году. Российская интервенция. Берендс уверен: если власти Лукашенко придет конец, "Россия займет позицию против прозападного правительства. Тогда в распоряжении Путина будут экономические и военные средства давления, а также спецслужбы", - передает издание.

"Путин всегда считал Белоруссию провинцией России. Ни партнерство, ни братство, ни союз, а часть России", - сказал в разговоре с изданием болгарский военный журналист Руслан Трад. Кремль, по его словам, ни в коем случае не приемлет движения страны в сторону Запада".

"Трад также указывает, что для контроля над Белоруссией Путину необязательно нужен Лукашенко. Отстранение Лукашенко от должности народом - "не плохой сценарий для Кремля", считает болгарский эксперт. "Это было бы идеальным поводом для прямой интервенции в Белоруссию и не стало бы прецедентом (после вторжения и частичной оккупации Украины в 2015 году - Прим. Bild)", - отметил Трад".

"Но есть и другие мнения. Сара Херст, британский эксперт по России, ранее проживавшая в Минске, сказала в интервью Bild: "Я думаю, Путин будет спокойно наблюдать за тем, что происходит в Белоруссии".

"Так, уже в бывшей советской республике Армении Путин "дал победить демонстрантам, потому что знал, что Армения не отдалится от России и каждому новому лидеру придется поддерживать с ней дружественные отношения". Этот расчет, по мнению Херст, может сработать и в отношении Белоруссии", - передает Bild.

Источник: Bild

Источник - инопресса
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