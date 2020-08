"Цой был аполитичен": Почему "Перемены" стали гимном протеста в странах СНГ

"СП" пообщалась с Игорем "Панкером" Гудковым, который знал лидера группы "КИНО", о Викторе Цое и его главном хите



Иван Андреев

Асхат Калбаев (Ош)

Игорь "Панкер" Гудков



Ровно 30 лет назад не стало Виктора Цоя. 15 августа лидер группы "КИНО" разбился в аварии под Ригой - по официальной версии, он уснул за рулем своего "Москвича" и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Икарусом".



Мы решили также вспомнить Виктора Цоя, обратив внимание на то, как со временем политизируется творчество музыканта, а его песня "Перемен" становится главным гимном бунтовщиков в странах СНГ.



Об этой песне мы поговорили с другом Виктора Цоя с Игорем "Панкером" Гудковым, музыкальным продюсером, за плечами которого работа с группой "Кукрыниксы" и участие в организации фестиваля "КИНОпробы", который проходил в городе Окуловка Новгородской области в 2017-2018 годах.







"СП": - Как вы познакомились с Виктором Цоем?



- Познакомились-то мы, когда, естественно, были молодыми. Просто жили в одном районе - Московском. Я туда переехал с Гражданки. Родители получили квартиру новую, и, конечно, у меня был дефицит общения после своей уличной истории на Гражданке, где остались все мои друзья. Через весь город ездить было невозможно, и я быстро нашел себе знакомых здесь. У нас была своя компания вокруг Андрея Панова по кличке Свин (Свинья) - первого панка Советского Союза, с которым мы организовали группу "Автоматические удовлетворители". Когда к нам пришел Цой, у нас уже была устоявшаяся компания, но он в ней прижился. Хочу сказать, что тогда общество было совершенно толерантно. И слова такого не было "толерантность". Я Цоя всегда воспринимал как абсолютно русского, вообще никогда не воспринимал его как корейца. Это нас не волновало. Наше общество не делилось на евреев, русских. У нас была своя компания, Цою было у нас легко. Наверно, первый раз он почувствовал себя в своей тарелке именно в нашей среде. Была тусовка, мы не были музыкантами. А Цой тогда уже играл в группе "Палата № 6" на бас-гитаре, это был 1979 год.



"СП": - В интервью Юрию Дудю Михаил Козырев сказал, что доживи Цой до наших времен, он ни в какую политику не полез бы, а был бы отшельником по примеру Петра Мамонова. Что вы думаете по этому поводу?



- Мне сложно сказать, где бы сейчас был Цой с точки зрения политической ситуации. Мы в те времена были аполитичными ребятами. Взрослея, люди начинают по-другому относится к каким-то вещам. Бывает в молодом возрасте люди и газет не читают, новостями не интересуются, а потом вдруг резко политизируются. По поводу Цоя могу сказать, что он был неплохим человеком и вряд ли принимал бы какую-то плохую сторону.



"СП": - В перестроечную и предперестроечную эпоху Цой как-то высказывал свою позицию?



- В момент, когда группа "КИНО" уже сложилась, мы с Виктором уже меньше общались. Группа тогда активно гастролировала. Перестройка позволила всем музыкантам гастролировать и писать альбомы - то, что невозможно было делать при Советском Союзе и многие музыканты того времени перестройку поддерживали. С политической точки зрения для нас мало, что менялось. Но тогда вдруг разрешили концерты, разрешили записывать альбомы и это музыканты приветствовали, конечно.



"СП": - Сейчас песню "Перемен" включают на любой протестной движухе: Россия, Украина, вот теперь Белоруссия. Но ведь она писалась не про то…



- Иногда песнями протеста становятся песни, которые не писались как какие-то протестные песни. Но песня "Перемены" имеет маршевый ритм, она боевая. Вот, если взять песню We Will Rock You (композиция группы Queen - авт.) она стала гимном всех спортивных соревнований, но ее ведь не писали, как спортивный гимн. Конечно, сейчас песня "Перемен" ассоциируется с протестом, там и слова такие. Ее можно подставить под любое деяние. Например, она спокойно может звучать на каком-нибудь гей-параде - "Мы ждем перемен", нельзя же говорить, что она имеет отношение к ЛГБТ-сообществу.



"СП": - У Цоя есть другие песни протеста…



- Да, например, это песня - "Я объявляю свой дом безъядерной зоной". Это антивоенная песня с четким посылом. А "Перемен"… Мне лично эта песня нравится меньше, чем остальные песни Цоя. А по поводу Белоруссии - там получилось странно, у них же есть группа "Ляпис Трубецкой", вот у этих ребят есть социальные песни, почему там их песни не поют непонятно, ведь они должны быть ближе белорусам.



Также о "протестной" песне приведем слова лидера группы "Виктор" Асхата Кулбаева:



- Песни Цоя на 100% не связаны с политикой. Так его песни интерпретируют "неправильные политологи". С их подачи Цой невольно стал чуть ли не лидером оппозиции. Негодяи, которые под песни "Группа крови" и "Перемен" вывели народ на Болотную площадь в 2011 году, хотели просто на этом фоне развалить страну. У нас в 2013 году был концерт в Киеве, прямо в день начала "Евромайдана". Но к самим тем событиям мы отношения не имели, просто выступали в тот день. И вот после концерта приходят ко мне несколько лидеров украинской оппозиции, депутатов и говорят: "Нам очень понравился концерт, хотим, чтобы завтра вы пришли на Майдан и выступили. За ценой мы не постоим". А мы не знали вообще, о чем речь! И я ответил, давайте мы переспим с этой мыслью и утром дадим ответ. В итоге мы решили, что не стоит нам в это впутываться. Тем более, песни Цоя далеко не о политике. Он жаждал перемен в сердцах людей, а не в каком-либо государстве.



Для справки, по информации "Известий":



Игорь "Панкер" Гудков в 1982 году в качестве звукорежиссера записал магнитоальбом Майка Науменко LV, позже - дебютный альбом Константина Кинчева "Нервная ночь". Записывал и продюсировал группы "Секрет", "Король и Шут", "Кукрыниксы" и др. Автор самого глобального проекта-трибьюта (альбом и концерт в "Олимпийском") группе "Кино" и одноименного фестиваля "Кинопробы". В настоящее время совместно с режиссером Алексеем Рыбиным заканчивает работу над фильмом "Уездный город Н" о Майке Науменко.