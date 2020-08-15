Пираты XXI века. США конфисковали нефть 4-х "задержанных" иранских танкеров

15:31 16.08.2020

Задержанные танкеры с бензином для Венесуэлы доставлены в США Анастасия Ильина 18:56 / 15.08.2020Мир pixabay.com 27 Поделились 2.7k Показы Поделиться Share on Facebook Share on Twitter Дональд Трамп подтвердил то, что задержанные танкеры, которые отправляли бензин в Венесуэлу из Ирана, находятся в Соединенных Штатах Америки. Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Wall Street Journal, министерство юстиции Соединенных Штатов Америки в минувшую пятницу рассказало про конфискацию нефти из Ирана с четырех танкеров, которые направлялись в Венесуэлу. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на пресс-конференции сообщил: "Всего было четыре танкера. Они направляются в Хьюстон, они уже находятся там. Иран, конечно, не должен был этого делать (то есть направлять бензин в Венесуэлу). И по этой причине мы задержали танкеры и направляем их, уже направили в Хьюстон". Однако также ранее стало известно, что власти не забирали данные суда физически. Совсем наоборот, чиновники из Соединенных Штатов Америки с помощью угроз введения санкций в адрес этих судовладельцев, капитанов, а также страховщиков, заставили их передать этот груз. В результате груз стал собственностью Соединенных Штатов. Источник: https://tdnu.ru/article/world/zaderzhannye-tankery-s-benzinom-dlya-venesuely-dostavleny-v-ssha/ © ToDay News Ufa