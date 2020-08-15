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Лукашенко вывел тысячи верных белорусов на протест против протеста
21:32 16.08.2020

Митинг сторонников Лукашенко и акция протеста – хроника событий в Минске© Sputnik / Виктор Толочко
В МИРЕ
18:15 16.08.2020(обновлено 18:18 16.08.2020)Получить короткую ссылку52020
В числе высокопоставленных участников митинга в поддержку властей - премьер Беларуси Роман Головченко, глава администрации президента Игорь Сергиенко и председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. На площади Независимости в Минске сегодня прошла акция сторонников властей, сообщает Sputnik Беларусь. В числе высокопоставленных участников митинга - премьер Беларуси Роман Головченко, глава администрации президента Игорь Сергиенко и председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Александр Лукашенко также прибыл на митинг в свою поддержку и выступил перед сторонниками.

Основные тезисы обращения Лукашенко:

"НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших ворот". "Кукловоды" видят западные границы Беларуси под Минском, а не под Брестом, этому не бывать.
"Мы не должны стать санитарным кордоном между Россией и Европой, мы не должны стать отхожим местом для Европы."
"Литва, Латвия, Польша, и, к сожалению, родная Украина, приказывают провести нам новые выборы. Если пойдем на поводу у них, то погибнем как нация."
Если белорусы хотят реформ, власти начнут их завтра же.
"Выборы состоялись, не может быть 80% фальсификаций". "Я здесь стою не потому, что крепко держусь за власть, я отдал родине лучшие годы, загубите меня - это будет начало вашего конца."
"Не я породил жестокость на улицах, а оппозиция".
Лукашенко предостерег своих противников: не надо "пугать" военных - это "игра с огнем". "Не трогайте журналистов государственных СМИ, их семьи, не дай бог что-то случится, ответите сполна."
По сообщению МВД Беларуси, в митинге за Лукашенко приняли участие около 65 тысяч человек.

Вечер после выборов президента - видео протестов в Минске >>

Пока на площади Независимости продолжалась акция в поддержку действующей власти, протестующие собрались у стелы на проспекте Победителей.

Несогласные с действующей властью прошли маршем по проспекту Независимости, а также организовали митинги возле офисов государственных телеканалов.

Источник - uz.sputniknews.ru
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