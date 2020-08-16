Китай vs США: Торговая война перерастает в битву технологий, - М.Морозов

00:55 17.08.2020

Вашингтон пытается вытеснить китайские компании из самых современных отраслей. Но Пекин уже не остановить



Михаил Морозов

16 авг. 2020



Дональд Трамп подписал указ о мерах против TikTok. Документ вводит запрет на любые сделки с владельцем приложения, компанией ByteDance, и ее дочерними предприятиями. Запрет вступает в силу через 45 дней после публикации указа, то есть в конце сентября. Microsoft планировал завершить переговоры о покупке TikTok в ближайшие три недели. То есть - к 15 сентября, крайний срок, который отвели власти США. По данным CNBC, в переговорах активно участвует министр финансов США Стивен Мнучин, и, по последним данным, цена сделки будет ниже 30 млрд долларов. Хотя оценка инвесторов китайской ByteDance, которой принадлежит сервис TikTok, была выше - 50 млрд долларов



Аналогичный указ подписан и о мерах против крупнейшей китайской социальной платформы WeChat, пользователями которой являются свыше 1 млрд человек, в основном - сами китайцы. Трамп также запрещает проведение сделок, касающихся этой соцсети, с китайским интернет-гигантом Tencent и его дочерними компаниями. Все это говорит о панике в Вашингтоне, который всерьез опасается китайского технологического превосходства. Есть здесь и предвыборный пафос: Трамп защищает американского избирателя от посягательств "тоталитарного Пекина". Прежде всего - своего избирателя, конечно.



Трамп утверждает, что TikTok может использоваться для распространения дезинформации и передачи пользовательских данных Китаю. При этом не берется в расчет то, что в США действует местное отделение TikTok, зарегистрированное в Америке в соответствии с американским законодательством. TikTok - развлекательная глобальная социальная сеть, в основном для молодежи. Ни о какой политике и сборе данных речь не идет. Если следовать этой логике, Россия должна немедленно прекратить деятельность Фейсбук и всех других американских платформ, которые напрямую могут угрожать национальной безопасности. Руководство TikTok и ее головной офис ByteDance справедливо заявляют, что они полностью соблюдают американские законы и речь идет о недобросовестной конкуренции. Правительство же КНР охарактеризовало действия США как неприкрытое рейдерство и грабеж.



А как это еще можно расценивать, если запрет деятельности вынуждает компанию просто продаться местному игроку по заниженной цене? К тому же Трамп заявил, что американское казначейство должно получить свою долю от сделки. Не видя другого выхода из ситуации, ByteDance решила продать TikTok компании Microsoft.



Аргументы американских экспертов, что, мол, TikTok должна быть приватизирована американцами потому, что Китай запрещает работу на его территории американских соцстей, не выдерживает критики. Во-первых, Китай никогда этого не запрещал. Он лишь требовал регистрации местных отделений по китайским законам. К тому же желающие легко могут подключиться к любой американской платформе, используя обходные пути. В Интернете, как известно, ничего полностью запретить нельзя.



На самом деле все это свидетельствует о "раскрутке" еще одного фронта глобальной борьбы США с Китаем, экономическая мощь которого распространяется на все более чувствительные для США сферы. Такие, как высокие технологии и Интернет. А Сеть, как известно, создана в США и используется во многом для поддержания глобального лидерства. Администрация США не скрывает, что КНР "представляет реальную угрозу национальной безопасности США", то есть господству США в мире. А тут, как считают в Белом доме, любые методы годятся. Любопытно, что тем самым, США наносят удар по собственному детищу - Интернету. Вслед за их действиями по миру может прокатиться аналогичная волна ограничений и выкручивания рук в стиле "суверенного Интернета".



Так или иначе, вслед за американо-китайской торговой войной разгорается война на технологическом фронте. Только действия США вряд ли уже способны остановить КНР, хотя и наносят вред китайским компаниям, да и своим тоже. Телекоммуникационный гигант Huawei, против которого уже были наложены санкции, продолжает оставаться лидером рынка, причем не только в создании инфраструктуры 5G. Не так давно он стал мировым лидером по продажам смартфонов, обойдя корейскую компанию Самсунг. В ответ на ограничения, Huawei создала двухгодичный запас комплектующих для своих изделий. Интенсивно и успешно разрабатываются собственные программные продукты, которые очень скоро станут глобальными, начав вытеснять американские. Создаются мощности для производства микрочипов в самом Китае и в странах АСЕАН.



К сожалению, Россия в силу своей отсталости в этой области не может всерьез использовать ожесточающееся противостояние в своих интересах. Будь у нас своя высокотехнологичная отрасль, мы могли бы предложить китайским гигантам альтернативу и в плане производства комплектующих и в плане разработки софта.



Но если дело пойдет так и дальше, то встанет вопрос о дальнейшем "разделе" двух тесно переплетенных экономик - китайской и американской. И не известно, кому это больше повредит.



Скорее всего, действия США приведут к тому, что Китай ускорит собственное развитие. К тому же у китайцев есть в запасе ответ: начать ограничивать присутствие в Китае американских компаний, таких как как Apple, Microsoft, Intel и других. США могут потерять огромные инвестиции. Например, китайский технологический гигант Tencent является крупным инвестором американской Reddit. Wanda Group владеет кинотеатрами AMC Cinemas и голливудской студией Legendary Entertainment.



И это лишь "цветочки". А есть еще огромные китайские вложения в американские государственные ценные бумаги… И это в условиях глубокого падения ВВП в США и продолжающегося роста его в КНР.



Судя по тому, что в США все громче звучат призывы к санкциям против КНР, малым дело не ограничится. А требования запретить въезд в США всем 92 миллионам членов Коммунистической партии Китая и их семьям говорит о том, что к противостоянию прибавляется глубокий идеологический подтекст.