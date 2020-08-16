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Судьба Молдавии зависит от... Лукашенко, - С.Гамова
07:38 17.08.2020

В республике усиливается раскол на тех, кто с Россией и кто против нее

Светлана Гамова
Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
16.08.20

ЦИК Республики Молдова (РМ) объявил дату начала предвыборного периода – 25 августа. Президент Игорь Додон заявил, что он и Партия социалистов намерены провести президентские выборы в срок – 1 ноября. В этом случае, по данным всех опросов, победит Додон. Потому его соперники заинтересованы в срыве выборов. На ситуацию в стране, по словам немецкого эксперта Александра Рара, может повлиять обстановка в Белоруссии: она усилит раскол Молдавии на пророссийскую и антироссийскую части. По мнению молдавского эксперта Анатола Царану, пошатнувшееся положение Лукашенко усилит позицию лидера проевропейской оппозиции РМ Майи Санду, которая в воскресенье провела митинг с требованием отставки Додона.

Ситуация в Молдавии отличается от белорусской. "В Белоруссии фактически народное восстание", – пояснил "НГ" научный директор Германо-российского форума Александр Рар. "Заявление Александра Лукашенко о том, что Россия может оказать Белоруссии военную помощь, не просто серьезное, но страшное. Если в Белоруссии в ближайшие недели сохранится напряжение, то можно ожидать активизации антироссийских сил, противостоящих Игорю Додону, в Молдове. Правда, Додон в отличие от Лукашенко может вести двухвекторную интеграционную политику – как на Запад, так и на Восток. У Евросоюза в силу внутренних причин нет планов воздействовать на ситуацию в Белоруссии и Молдове. Но некоторые страны, в том числе прибалтийские, заинтересованы в изменениях в соседней стране", – прокомментировал ситуацию Рар.

Руководитель кишиневского Центра стратегических исследований и политического консалтинга Politicon Анатол Царану заметил "НГ", что "события в Белоруссии скажутся не только на Молдове, но на странах всего постсоветского пространства". "Если Лукашенко удастся укрепить свои позиции, то укрепит их и президент Молдовы Игорь Додон. В противном случае плюс получит Майя Санду, которая сможет объединить все проевропейские силы страны. Санду – самый главный соперник на предстоящих президентских выборах Додона. Ее поддерживают ЕС и США. Она представляет западный вектор Молдовы, Додон – восточный. На выборах борьба будет идти между сторонниками этих двух интеграционных направлений, которых всегда в стране было примерно поровну. Но Белоруссия может изменить это соотношение. В воскресенье партия, которой руководит Майя Санду, провела митинг в поддержку протестующих фермеров. Однако он явно вписывался в предвыборные рамки. Основным лозунгом на этой акции был "Долой! – правительство и президента", – рассказал молдавский политолог. Анатол Царану отметил, что "Лукашенко, заявив, что Путин окажет Белоруссии военную помощь, поставил Россию в сложное положение: и без того Запад упрекает ее во вмешательстве во внутренние дела страны-союзницы". "Это может повлиять на отношение белорусов к России, которые до того были нормальными. И это скажется и на позиции тех граждан Молдовы, которые сегодня считаются пророссийскими", – подчеркнул эксперт.

В воскресенье Центральная избирательная комиссия РМ утвердила календарную программу мероприятий по организации и проведению выборов на должность президента Республики Молдова от 1 ноября 2020 года. Согласно положениям этой программы, предвыборный период начнется 25 августа.

Президент Игорь Додон заявил, что позиция главы государства и поддерживающей его Партии социалистов заключается в том, что президентские выборы в Молдавии должны состояться, как и было намечено, 1 ноября этого года.

"Мы не станем просить отложить их", – сказал Додон в рамках нового выпуска "Президент отвечает". Он отметил, что в настоящее время готовится к представлению отчета о результатах своей деятельности за 3,5 года мандата, а в начале сентября объявит о своем решении по поводу участия в выборах.

Выборы начинаются на протестном фоне. Правительство РМ пытается договориться с фермерами, которые на прошлой неделе перекрыли дороги и потребовали, чтобы им выплатили субсидии для покрытия ущерба из-за засухи.

Премьер-министр Ион Кику объявил, что государство готово реструктуризировать задолженности по кредитам и возместить НДС. Но это должно быть обсуждено в понедельник на встрече аграриев с руководством Министерства финансов.

Стороны также договорились об увеличении субсидий за уничтоженный урожай с 1 тыс. до 1,5 тыс. леев за гектар (почти до 1 тыс. долл.). Но земледельцам нужно больше: по их оценкам, ущерб составляет 6 тыс. леев с гектара минимум.

Сворачивать протест фермеры не намерены, пока обещания властей не станут законом.

Протест земледельцев поддержали правые партии. Премьер обвинил представителей одной из них – платформы DA в том, что они превращают протест фермеров в политическую акцию.

"Когда такие аграрии, которые на самом деле преследуют политические цели, блокируют трассы и создают неудобства жителям страны, это не что иное, как шантаж. Разумеется, мы не приемлем подобные инструменты. Действия этих политиков, перекрывающих дороги, достойны осуждения. Их главная цель – получать больше денег из бюджета от других налогоплательщиков", – сказал Ион Кику.

Обвинения премьера прокомментировал председатель парламентской фракции платформа DA Александр Слусарь: "Я польщен заявлением о том, что мы с коллегами являемся организаторами протестов с участием тысяч фермеров. Но если быть внимательнее, можно увидеть представителей разных партий. В центре и на юге страны засуха не обращала внимания на политическую окраску. Это также касается премьера".

Между тем протестующие призывают все общество поддержать их, потому что, по их словам, без фермеров села исчезнут, и у людей не будет хлеба. Самыми важными требованиями фермеров являются увеличение государственных субсидий и объявление чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1597639080
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