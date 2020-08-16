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    Казахстан   | 
За что в Казахстане запретили пьесу "Абай IV"?
07:57 17.08.2020

Появится ли запрещенная пьеса "Абай IV" на театральной сцене?

Общественный деятель Мурат Телибеков обратился к министру культуры Актоты Раимкуловой с призывом снять запрет на его пьесу "Абай IV" и разрешить ее постановку в отечественных театрах. Написанная более 20 лет назад, она до сих пор недоступна казахстанскому зрителю. Часть пьесы он опубликовал на своей странице в Facebook.Вот как оценил ее московский драматург и публицист Павел Руднев во время своего приезда в Алматы:

"….Вероника Насальская читала местную казахстанскую сенсацию - запрещенный цензурой текст "Абай IV" Мурата Телибекова. Это попытка оживить, освежить забронзовевшую историю: Абай для казахов - как Конфуций для китайцев. Абай порос советскими мифами, наростами, опротивел, скукожился до неприкасаемого монумента. Мурат Телибеков, драматург со стажем и возрастом, написал трагифарс, сюжет из жизни настоящего Абая. Освежение национального мифа - через одновременное снижение, дегероизацию и попытка найти новое, живое в обронзовевшем кумире. Очень сочный, метафорический литературный язык - текст написан на русском. И, в принципе, даже присутствует ломка драматургического канона - пьеса как сценарий, пьеса как грезы о спектакле, с элементами саморежиссуры. Именно поэтому ее можно воспринимать как новодрамовский канон в Средней Азии, пьесу № 1, прорыв. Пьесу не раз подвергали в Казахстане остракизму - вполне серьезному. И текст, вправду, впечатляет".
Постановку пьесу пытался осуществить творческий коллектив драматического театра имени Ауэзова, но профильное министерство наложило категорический запрет, посчитав, что она подрывает нравственные устои общества.
Жаркие споры разгорелись во время обсуждения в фонде "Сорос-Казахстан", куда пьеса была направлена для участия в конкурсе драматических произведений. Содержание ее настолько шокировало членов правления, что они высказались за то, чтобы "крамольное" произведение даже не допускать к обсуждению. В защиту выступили только ныне уже покойный литератор Герольд Бельгер и член конкурсного жюри, писатель Зейнолла Серикалиев, но их голоса утонули в море гневных высказываний.
"Наверное пришло время отказаться от литературной цензуры. Будет весьма символичным, если это произойдет в праздничный "День Абая". Ведь именно великий поэт воспевал свободу человеческого духа" - отметил в своем письме к министру автор пьесы.

Из интервью с Герольдом Бельгером

- Не могу не спросить Вас, Герольд Карлович, о нашумевшей пьесе "Абай-IV". Во-первых, правда ли, что Вы с Болатом Атабаевым поддержали ее постановку на сцене казахского драмтеатра им. М.Ауэзова? А, во-вторых, что это, на Ваш взгляд: постмодернизм или игра творческого самолюбия автора, изо всех сил старающегося шокировать зрителя?
- (Улыбаясь) А Вы знаете, у меня нет однозначного ответа на последний вопрос… Когда вышла эта вещь, я являлся председателем правления фонда "Сорос-Казахстан". Мне она показалась любопытной. На мой взгляд, это было интересным прочтением. Тем более что на носу юбилей с неизменно стандартным Абаем – и вдруг такой нестандартный подход. Поэтому, когда объявили конкурс на лучшее драматическое произведение, я как председатель правления фонда эту пьесу поддержал. Поддержал еще кто-то, уж не знаю, Атабаев это был или кто-то другой. Но о сценической постановке разговора не шло. По крайней мере, к ней я отношения не имею. Я лишь за премию ратовал, считая, что "Абая четвертого" надо бы отметить за новый взгляд, новое отношение и стилевое изображение. Однако женская часть нашего коллектива сразу же восстала. Помню, дочь Мурата Ауэзова – Зифа, ныне живущая в Голландии, решительно была "против", недоумевая, как это Бельгер может продвигать подобные "штуки". Если не изменяет память, настроились "против" и пианистка Жания Аубакирова с Розланой Таукиной. Словом, не получилось…

Источник - camonitor.kz
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