Путин поставил Иран ребром. Созывая экстренный онлайн-саммит

07:59 17.08.2020

Владимир Путин поставил Иран ребром

Президент России предложил созвать экстренный онлайн-саммит



Президент РФ Владимир Путин выдвинул новую инициативу, направленную на решение иранского вопроса - по его словам, все более острого и грозящего перерасти в полномасштабный конфликт. Он предложил созвать экстренный онлайн-саммит с участием постоянных членов Совбеза ООН, ФРГ и Ирана. Инициатива прозвучала за несколько часов до завершения голосования в Совбезе по вопросу о продлении оружейного эмбарго в отношении Тегерана. Резолюция была подготовлена США и вызвала неприятие России и Китая. В своем заявлении Владимир Путин ни разу не упомянул Соединенные Штаты, однако слова о неприемлемости "шантажа и диктата" не оставляли простора для трактовок. Первым инициативу поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон.



"Дискуссии по иранскому вопросу в Совете Безопасности ООН становятся все более напряженными. Ситуация обостряется. Звучат безосновательные обвинения в адрес Ирана. Разрабатываются проекты резолюций, направленные на разрушение прежних единогласных решений совета",- перечислил проблемы Владимир Путин, анонсируя свое предложение о созыве саммита. Назвав Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе "крупным политико-дипломатическим достижением", он добавил: Россия остается полностью привержена этому документу.



А вот некоторые другие страны, как дал понять Владимир Путин, позволяют себе "шантаж и диктат", причем не только в ближневосточном регионе.

Заявление президента РФ было приурочено к голосованию в Совете Безопасности ООН по американскому проекту резолюции, касающейся продления разрешительного режима поставок вооружений Ирану. Сейчас страна, желающая продать Тегерану оружие, в теории может попытаться это сделать, обратившись за разрешением к Совбезу, но заранее ясно, что Вашингтон сделку заблокирует. Такой режим был частью СВПД и, согласно договоренностям, должен был просуществовать до 18 октября 2020 года.



США считают, что отменять действующий режим никак нельзя.



Мы собираемся делать все, что можем, используя весь дипломатический арсенал, чтобы гарантировать, что оружейное эмбарго не закончилось",- заявил в пятницу на пресс-конференции в Вене госсекретарь США Майк Помпео.



В те же часы члены Совета Безопасности ООН голосовали по проекту резолюции.



Из-за коронавирусных ограничений голосования проводятся в письменном виде, а дается на них 24 часа. Срок истек в 0:30 по московскому времени, но в исходе голосования заранее мало кто сомневался. Пожалуй, только советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайан еще в четверг выражал надежду на то, что "Россия и Китай сделают правильный выбор". Но и он добавлял: если американское предложение все же не пройдет, США смогут воспользоваться "другими инструментами, чтобы убедиться, что Иран не будет получать вооружения". Детали он предпочел не разглашать.



Что США предлагают в новом проекте резолюции Совбеза ООН об эмбарго на поставку вооружений Ирану

Действительно, именно Москва и Пекин с самого начала выступали против продления эмбарго. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что не существует ни правовых, ни иных причин пересматривать договоренность, согласно которой ныне действующий режим завершится 18 октября. "Попытка США продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана представляет собой нарушение Вашингтоном резолюции 2231 Совбеза ООН",- выразил в пятницу позицию Москвы постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Из Пекина звучали схожие комментарии. А представители самого Ирана в четверг заявили: американская инициатива "не направлена на поддержание международного мира и стабильности". Как отметили в представительстве Исламской Республики при ООН, продвигая проект резолюции, администрация Дональда Трампа решает свои внутриполитические задачи.



Учитывая, что Вашингтон не намерен снижать ставки в иранской игре, Владимир Путин, похоже, и выдвинул свою инициативу об онлайн-саммите с участием постоянных членов Совбеза (Великобритании, Китая, России, США и Франции), а также ФРГ и Ирана.

"Призываем партнеров внимательно взвесить наше предложение. Альтернатива - дальнейшее нагнетание напряженности, повышение риска возникновения конфликта. Такого развития необходимо избежать",- заявил он, назвав этот вопрос срочным, а ситуацию - близкой к "опасной черте".



Кроме того, президент Путин предложил коллегам "договориться о параметрах совместной работы с целью содействовать формированию в зоне Персидского залива надежных механизмов обеспечения безопасности и укрепления доверия". Речь идет о воплощении в жизнь представленной Россией в 2019 году обновленной Концепции безопасности в Персидском заливе. В частности, документ предполагал создание механизма мониторинга военно-политической ситуации и мирного преодоления возникающих противоречий, укрепление диалога по линии военных ведомств и экспертов, заключение соглашения по контролю над вооружениями, создание особых демилитаризованных зон. В перспективе в регионе могла бы быть создана международная структура, аналогичная Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Впрочем, как и предыдущие предложения Москвы, сделанные в 1990-х и 2000-х годах, концепция 2019 года пока так и осталась лишь на бумаге.



Как прошли переговоры глав МИД Ирана и РФ в Москве

"Россия с учетом нашего традиционного внимания к ситуации на Ближнем Востоке и в Персидском заливе не может оставаться в стороне от опасного развития событий вокруг Ирана. Мы стремимся переломить негативное развитие событий и решать спорные вопросы не военными, а дипломатическими методами. Вашингтон же в своих попытках давить на Иран слишком далеко зашел. Такой же позиции придерживаются европейцы. В итоге своим предложением о срочной встрече Москва поставила американских политиков в достаточно сложное положение",- сказал "Ъ" заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.



По его словам, необходимость нового общего разговора по Ирану давно назрела и, даже если не получится собрать встречу оперативно, российское предложение все равно останется актуальным.

"На личном опыте знаю, что у американцев тоже разные подходы. В ходе недавней онлайн-встречи с экспертами из США генерал Уэсли Кларк, который всегда считался "ястребом", сказал, что ситуация вокруг Ирана - явный перебор и очень опасна. Он выдвинул интересную инициативу создания на территории Омана центра снижения военной опасности в регионе Персидского залива,- рассказал Андрей Бакланов, проведя аналогию с предложениями в рамках российской концепции 2019 года: - Мы продолжаем проводить экспертные встречи для обсуждения этой концепции. Первая была в сентябре прошлого года, вторая планируется в ноябре. Надеемся, что после этого обсуждение выйдет с экспертного на официальный уровень. И надеемся также, что в ноябрьской встрече примут участие не только англичане, как прошлом году, но и американцы".



Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал статью для "Ъ"

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал статью для "Ъ"

При этом господин Бакланов отметил, что российские эксперты уже обсуждали свою концепцию на двусторонней встрече с американцами - это произошло в феврале в швейцарском Монтре. Еще одна подобная встреча, где будет обсуждаться ситуация в Сирии и в регионе Персидского залива, намечена на начало осени.



Что же касается идеи Владимира Путина, то первым положительно откликнулся на нее президент Франции Эмманюэль Макрон. Но в целом Москве еще лишь предстоит собрать отклики и ответные предложения потенциальных участников онлайн-саммита.

Неизвестны ни даты проведения встречи, ни точная ее повестка. Так что не исключено, что ближайшее обсуждение иранской темы все-таки пройдет на куда более низком уровне - политдиректоров. Как сообщил вчера "РИА Новости" дипломатический источник, заседание Совместной комиссии по выполнению СВПД планируется на первые числа сентября.



Павел Тарасенко, Марианна Беленькая

№146 от 15.08.2020, стр. 1