Зло всегда молодо, хорошо одето и приятно пахнет. Белоруссия – это десять миллионов русских людей, - А.Перла

08:01 17.08.2020

Зло всегда молодо, хорошо одето и приятно пахнет

Андрей Перла

Политолог

16 августа 2020,



Я не хотел писать ничего подобного, потому что тот, кто такое пишет, становится юродивым в глазах слишком многих из тех, кто тоже ловко складывает слова в предложения. Но меня за последнюю неделю столько раз заклеймили негодяем и защитником негодяя, диктатора и диктатуры, тем, кто не понимает, что повстанцы за "достоинство" и прочее хорошее, а также тем, кому не жалко подставить Россию под санкции... и будут продолжать клеймить всю оставшуюся жизнь. Так что давайте я один раз вам все объясню. Про Белоруссию и про мой символ веры.



Белоруссия – это десять миллионов русских людей, три крупнейших в мире завода, сельское хозяйство, школы и больницы. Консерватория еще. Противник пытается все это уничтожить, людей сделать прачками и дворниками в чужих краях, в этом краю создать нищету. Это на первом этапе. Следующим шагом он намерен лишить этих людей культуры, родного языка, системы охраны здоровья. Школ, разумеется. Превратить нынешний порядок в приятный врагу хаос. Враг много раз с успехом проделывал этот фокус. На разных континентах. Примеров – полчеловечества.



Чтобы добиться своей цели, враг дурит головы самим белорусам, но особенно подросткам и студентам. Враг понимает, что если на них бросить танки и самолеты с черными крестами, они знают, что делать. Умоются кровью и останутся где стоят. Но если бросить им флаг с красной полосой – они теряются. Если спеть им приятные песенки – они думают и мечтают о "свободе". От чего? От порядка.



"Режим" – это система защиты от хаоса. Увы, в Белоруссии она плохая, корявая, некрасивая и не очень умная. Но другой эти люди себе не создали. Разрушать эту – обрекать их в лучшем случае (!) на нищету. В худшем – на утрату всего, что делает их людьми.



У режима плохо с рефлексией, он забыл, для чего нужен или вовсе не знал, как не знает предохранитель в электрической сети, что он – защита от пожара. Человек во главе режима неприятный, не из консерватории. С усами и лысиной. С повадками сантехника из ЖЭКа. Очень трудно поверить, что он за добро против зла.



Фото: Sergei Grits/AP/ТАСС

А активисты хаоса, как обычно, хорошо выглядят. Мило улыбаются. Аж светятся излучаемым добром. Активисты выглядят как яркие юноши и красивые девушки в летящих платьях. Так жизнь устроена – смерть и ужас очень красивы, а за жизнь сражаются корявые, грязноватые, пальцы у них в узлах, форма неказистая и не по размеру. Это, надо сказать, закон природы. Зло всегда юное, красивое и приятно пахнет. А добру некогда.



Белоруссия, кстати, должна помнить, как это было в позапрошлый раз. У зла были начищенные сапоги, модные кожаные плащи и модно закатанные рукава. Губные гармошки и автомобили. А добро в портянках. Это были те же самые зло и добро. И даже флаг зло предлагало тот же самый.



Еще раз. Зло всегда молодо, хорошо одето и приятно пахнет. А добро в ватнике, небритое, руки грязные, пахнет в лучшем случае водкой. Но добро строит консерваторию, а зло ее разрушает и строит бизнес-центр... Так я привык их различать.



...И вот этот начальник белорусских предохранителей, с усами и повадками, теперь приходит к нашему режиму, тоже, в общем, портянки мотающему. И просит помочь. Просит показать, что добро, в общем, все-таки сильнее зла. И надо решать.



...Да, а если главный аргумент за "не вмешивайтесь" звучит как "на нас наложат санкции". То, во-первых, их в любом случае наложат, снова и снова. Хоть прямо стой, хоть на брюхе ползай. Во-вторых, новые санкции за спасение 10 миллионов от хаоса? Как-то даже странно спрашивать, что нужно выбрать.