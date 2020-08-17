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Капкан МВФ защелкнулся – Украине не выбраться, - Св.Князев
08:43 17.08.2020

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 17.08.2020

Консервация бедности

Министр финансов Украины Сергей Марченко сделал заявление относительно планов киевского режима набрать в текущем году новых долгов у иностранных кредиторов, крупнейший из которых – МВФ. "До конца года мы еще рассчитываем на кредит от Всемирного банка на сумму $700 млн, $1,4 млрд от МВФ, предусмотренных двумя пересмотрами программы в этом году, и €1,2 млрд по новой программе макрофинансовой помощи от ЕС", – цитируют чиновника украинские СМИ.

Перед этим Владимир Зеленский, представляя нового главу Национального банка Украины (НБУ) Кирилла Шевченко, объявил, что для Киева важно продолжать "эффективное сотрудничество" с МВФ. В отставку был отправлен доставшийся Зеленскому от Порошенко и подконтрольный международным финансовым структурам глава НБУ Яков Смолий. Смолий ушел, заявив, что на него оказывалось политическое давление. И Киев сразу оказался под прессингом. Зеленского подвергли критике послы стран-членов G7. А руководство МВФ похвалило Смолия и указало Киеву на то, что программа действий НБУ должна сохраниться и при новом главе. Согласно информации западных СМИ, в случае отхода от линии сотрудничества с Фондом Украине пообещали сократить международное кредитование.

Зеленский немедленно начал петь оды МВФ, подчеркнув свою приверженность исполнению требований Международного валютного фонда в беседе с руководителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). А работающие на Сороса лица принялись расхваливать режим внешнего управления как норму. Киевские СМИ растиражировали написанный в "Фейсбуке" сотрудником соросовской компании Dragon Capital Сергем Фурсой пост: "Новый вид украинского патриотизма от негодяев – сказки о внешнем управлении... В Украине все реформы происходили только под внешним давлением. Это правда. И это естественно… Политический класс в Украине не будет ничего менять, потому что его тоже все устраивает... МВФ – единственная сила, которая в состоянии реформировать Украину. Вот и все внешнее влияние. И все, что было сделано за последние пять лет, все позитивные изменения – это именно результат давления МВФ..."

Главный тезис этого апологета МВФ звучит так: всякий, кто критикует Международный валютный фонд, автоматически становится на сторону олигархов против народа.

"МВФ отнимает у Украины последние шансы когда-то выздороветь", – написал в "Главреде" украинский политический эксперт Андрей Головачев, посоветовавший присмотреться к опыту сотрудничества с Международным валютным фондом хотя бы Пакистана. "За последние 30 (!!) лет сотрудничества… МВФ не только не смог помочь преодолеть бедность в Пакистане, но, напротив, именно МВФ своими действиями заблокировал возможности для роста экономики Пакистана и фактически обрек страну на вечную бедность".

Головачев приводит также слова бывшего представителя МВФ в Египте и Шри-Ланке Надима Уль Хаке: "В течение десятилетий программы МВФ подрывают эффективность экономики и ломают систему государственного управления Пакистана, способствуя процветанию вымогательства и коррупции и лишая страну потенциала роста... Поспешно спланированное сокращение расходов подорвало экономический рост и финансовое положение правительства, заставив его сократить расходы на государственные услуги и инфраструктурные проекты. Результатом этого стало резкое ослабление государственного потенциала... С благословения МВФ правительство совершает череду закупок, беря дорогостоящие кредиты для дорогих проектов, тем самым создавая еще больше долгов и увеличивая неэффективность экономики. Через несколько лет наступает еще один кризис, и нас ждет еще одна программа МВФ… В то же время продолжается недостаточное финансирование образования, имеют место все более частая и острая нехватка энергии и воды, ухудшение экономического дисбаланса и дальнейшее ослабление потенциала правительства в области разработки финансовой политики..."

Все это очень подходит для описания украинской ситуации. МВФ уже потребовал от Украины ужесточить денежно-кредитную политику, ограничить трудовые права населения, отменить снижение налогов, легализовать азартные игры и "пиратскую" добычу янтаря, расширить полномочия органов финансового контроля, повысить пенсионной возраст, сократить расходы на медицину и образование, ограничить социальные платежи и субсидии. А также ввести свободный рынок земли, повысить цены на энергоносители и продолжить радикальную приватизацию, распродав самые доходные государственные предприятия. Большая часть этих мер выполнена либо выполняется. МВФ заставляет киевский режим законсервировать бедность.

Соросенок Фурса возмущается тем, что "локализация производств" на Украине может повысить стоимость конечного продукта для "простого украинца" на 30%. Однако при этом он опускает вопрос, откуда жителям Украины брать деньги на то, чтобы покупать импортную продукцию хотя бы по тем ценам, которые он считает "низкими".

У власти в Киеве сейчас находятся те, кого устраивает, чтобы Украина оставалась аграрным придатком Запада и дешевым сборочным цехом. Денег на то, чтобы развивать реальный сектор экономики и разогревать потребительский рынок повышением доходов населения, от МВФ не будет.

Еще полтора года назад Владимир Зеленский устами своего телевизионного alter ego Василия Голобородько посылал куда подальше функционеров МВФ и обещал направить Украину на путь самостоятельного развития. Сегодня все это забыто. Украинский президент превратился в одну из шестеренок механизма внешнего управления Украиной.

Источник - fondsk.ru
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