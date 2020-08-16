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В казахском Жезказгане раскрыта ячейка подрывников ДАИШ
08:46 17.08.2020

В КНБ рассказали еще об одном предотвращенном теракте

В Комитете национальной безопасности рассказали еще об одном предотвращенном теракте, передает Tengrinews.kz.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что трое последователей международной террористической организации ДАИШ создали преступную группу и готовились к теракту в Жезказгане. Их действия были пресечены сотрудниками КНБ.

В пресс-службе ведомства раскрыли подробности этого дела. Отмечаем, что имена участников изменены, поскольку почти все они пересмотрели свои религиозные взгляды, признали их ошибочность и раскаялись в своих деяниях.

"Будущий руководитель несостоявшейся террористической группы Ерлан Куандыков из-за семейных обстоятельств бросил вуз на втором курсе и перебивался случайными заработками в Алматы. После очередного увольнения он вернулся в родной поселок в Жамбылской области, где и попал под религиозное влияние своего друга, сторонника сомнительного вероучения – псевдосалафизм", - рассказали в КНБ.

Куандыков стал активно изучать религию. Но, как говорят в Комитете нацбезопасности, информацию он черпал не от имамов и не с официальных сайтов мусульманского духовенства, а на страницах социальных сетей, содержащих материалы радикального и экстремистского характера.

На фоне отсутствия перспектив и упреков со стороны родственников Куандыков в 2016 году переехал в Жезказган для открытия бизнеса в сфере реализации товаров народного потребления. Там он завел семью, но продолжил просмотр деяний террористов в Сирии против мирных жителей.

"На фоне радикальной интернет-пропаганды начал фанатично поддерживать запрещенную в Казахстане террористическую организацию ДАИШ. Мечтал стать "шахидом". Финансовых возможностей выехать в Сирию у Куандыкова не было... В тот период в социальных сетях зарубежные террористы стали активно распространять ролики с призывами главаря ДАИШ совершать теракты на местах. Данный призыв подтолкнул Куандыкова к решению во что бы то ни стало создать группу единоверцев для нападений в Жезказгане", - отмечают в КНБ.

Сообщается, что мужчина привлек к своим замыслам также радикализировавшихся через интернет местных жителей Берика Асенова и Жакена Акмолова, с которыми познакомился на ауыз ашаре в одном из городских общепитов. Они стали готовиться к теракту и одновременно вести пропаганду экстремизма среди близкого окружения. Объектами агитации стали юноши города, проживавшие по соседству с Акмоловым, квартира которого часто использовалась членами группы для проведения сборов и обсуждения преступных замыслов. Акмолов принял на себя роль идеолога группы и уверял сотоварищей в правильности планируемых деяний, обучал методам соблюдения конспирации.

"У лидеров группы Куандыкова и Акмолова имелись и корыстные мотивы: каждого новоявленного участника банды они рассматривали как источник финансирования своих планов. Под предлогом покупки оружия оба они склоняли молодых единоверцев к получению потребительских кредитов. Часть добытых средств тратили на себя – покупку смартфонов, оплату бытовых расходов, что якобы нужно для дела. Возвращать кредиты, как убеждали Куандыков и Акмолов, не требуется, так как все участники группы во время теракта попадут в рай", - подчеркивают в КНБ.

К июню 2018 года помимо Куандыкова, Акмолова и Асенова в группу вошли еще три человека, которые впоследствии и станут главными свидетелями по уголовному делу. Куандыков и компания перешли к более частым встречам, просматривали пропагандистские ролики ДАИШ, обсуждали события в Сирии и Ираке, а также возможные атаки в Казахстане.

В тот период Комитет национальной безопасности вел параллельную разработку другой террористической группы, участники которой были задержаны в Жезказгане и близлежащем Сатпаеве.

"Группа Куандыкова данную новость восприняла как личное оскорбление... После недолгих раздумий злоумышленники решили в первую очередь устранить сотрудников полиции, лишив таким образом жителей города защиты, а затем уже организовать атаки против мирных граждан. Куандыков хладнокровно заявил, что убийство полицейских планирует совершить лично. Другим участникам группы он довел, что определит им второстепенные роли. Решимость Куандыкова смутила Акмолова, в связи с чем он неожиданно для всех отказался от участия в преступлении, хотя продолжил представлять свою квартиру для проведения сборов"

Как заявляют в КНБ, очередная встреча проходила под жестким давлением Куандыкова на участников группы. "Лидер был раздражен пассивностью других членов и трусостью Акмолова. Куандыков призывал скорее приступить к реализации планов по нападению на полицейских"

Активность группировки не осталась не замеченной сотрудниками Комитета национальной безопасности, которые фиксировали их действия, собирая обширную доказательную базу причастности объектов к преступлению.

Принимая во внимание реальную угрозу совершения теракта, спецслужбы не стали ожидать закуп подозреваемыми оружия, поскольку в этом случае был высоким риск выпустить ситуацию из-под контроля.

Учитывалось и то, что члены группировки могли совершить теракт без использования оружия, с помощью подручных средств и даже автомобилей, например, как при совершении террористами атак на улицах Ниццы в 2016 году, Лондона и Стокгольма в 2017 году.

23 ноября 2018 года спецслужбы произвели задержание 5 членов группировки.

Собранных доказательств оказалось достаточно, чтобы квалифицировать их действия как преступления террористического характера. По совокупности тяжести совершенного преступления за создание террористической группы, пропаганду терроризма и подготовку теракта Ерлан Куандыков был приговорен к 12 годам лишения свободы, его пособники Берик Асенов - к 9, а Жакен Акмолов - к 6 годам тюрьмы.

В ходе следствия и суда все задержанные фигуранты дела полностью признали свою вину и раскаялись в совершении преступлений. Дома у молодых людей остались родители, а также жены и дети.

Статья подготовлена по материалам пресс-службы КНБ.

Источник - Tengrinews.kz
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