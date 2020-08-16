"Удар по зубам США": шпион СаудАравии рассказал, как принц Мохаммед вовлек Россию в войну в Сирии, - Guardian

08:52 17.08.2020

"Удар по зубам США": шпион Саудовский Аравии рассказал, как принц Мохаммед вовлек Россию в войну в Сирии



Леволиберальная британская газета The Guardian выпустила материал Джуалина Боргера о поддержке Саудовской Аравией входа российских войск на территорию Сирии. Как пишет издание, летом 2015 года наследный принц Мохаммед бен Салман, будучи министром обороны Саудовской Аравии "перевернул внешнюю политику своей страны с ног на голову и дал тайный зеленый свет вмешательству России в Сирии". Так утверждает экс-глава разведки Саудовской Аравии Саад Альджабри, скрывающийся в Канаде. Он подал иск в федеральный суд Вашингтона, где утверждает, что после такой резкой смены политики тогдашний директора ЦРУ Джон Бреннан выразил обеспокоенность саудовской стороне.



"Бреннан выразил обеспокоенность тем, что о бен Салман поощрял вмешательство России в Сирию в то время, когда Россия еще не была стороной в войне в Сирии", - говорится в иске, поданном на прошлой неделе в окружной суд округа Колумбия. Саад Альджабри расплатился за встречи с ЦРУ карьерой и почти жизнью. Он бежал из Саудовской Аравии и теперь скрывается в Канаде, где, как он утверждает, наследный принц пытался убить его саудовским эскадроном смерти вскоре после убийства саудовского диссидента и журналиста Джамаля Хашогги.



Альджабри предъявил обвинение в покушении на убийство. Ни правительство Саудовской Аравии, ни посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне не прокомментировали обвинения. Альджабри не представил доказательств своих утверждений, и в издании Guardian также не смогли их проверить.



В марте 20-летняя дочь Альджабри Сара и его 21-летний сын Омар были арестованы, и с тех пор их никто не видел. Альджабри говорит, что их держат в качестве заложников, чтобы заставить его вернуться домой.



Утверждение о том, что принц Мухаммед тайно пригласил Россию для вмешательства в Сирию в то время, когда Башар аль-Асад был близок к падению, является "взрывоопасным", пишет британское издания. Бывший глава разведки утверждает, что Саудиты якобы поддерживали повстанцев, выступающих против Асада, а также всячески способствовали "российским бомбардировкам городов и убийству десятки тысяч сирийских мирных жителей".



Западные дипломаты говорят, что вскоре после того, как принц Мохаммед стал министром обороны, с вступлением его отца на престол после смерти короля Абдаллы в январе 2015 года, на него сильно повлиял наследный принц Абу-Даби шейх Мохаммед бен Заид, крайне остерегающийся и помешанный на радикальных движениях.



Источник, знакомый с событиями 2015 года, сообщил, что принц Мохаммед и шейх Мохаммед встретились в феврале на ярмарке оружия Idex в Абу-Даби. Это был поворотный момент. Шейх Мохаммед рассказал принцу об огромной угрозе революции "Братьев-мусульман" в Сирии и, что им помогают США. Шейх сказал, что он должен начать создавать новые союзы, например, с Китаем и Россией. Отмечается, что шейх Мохаммед бен Заид якобы имел хорошие отношения с президентом Владимиром Путиным.



При этом директор программы негосударственных субъектов в Центре глобальной политики в Вашингтоне Хасан Хасан подтвердил: "Я был причастен к некоторым разговорам на высоком уровне относительно поддержки странами Персидского залива роли России в Сирии после начала военных действий в Йемене в 2015 году. В то время ОАЭ продвигали идею помочь России стабилизировать Сирию и позволить Асаду вернуть контроль над страной ".



В июне того же года принц Мухаммед отправился в Санкт-Петербург, где встретился с Путиным. Они подписали соглашения о сотрудничестве в области нефти, космоса и ядерной энергии, а также, по утверждениям Альджабри, якобы обсудили вступление России в сирийскую войну.



Сообщается, что когда в ЦРУ об этом узнали, то были в ярости.



Автор текста в британском издании подытожил, что хоть обвинения в попустительстве Москвы наносят ущерб наследному принцу, большинство западных дипломатов утверждают, что Россия вступила бы в войну без скрытого поощрения со стороны саудовских и эмиратских принцев. Они предполагают, что встреча с генералом Иранской революционной гвардии Касем Сулеймани была куда более действенная для Москвы.



В Москве, согласно сообщению Reuters , Сулеймани развернул карту Сирии для своих российских коллег, чтобы объяснить шаткое положение Асада и то, как вмешательство Путина может переломить ситуацию.



"Я не думаю, что Путину было наплевать на то, чего хотели саудиты и эмиратцы. Но я думаю, ему бы понравилось, что они пригласили русских, потому что для США это был удар по зубам", - заявил источник в ЦРУ.