49 на 50. Трамп настигает Байдена в соц-опросах амер-избирателей

09:13 17.08.2020

Трамп значительно сократил отставание от Байдена среди избирателей



17 августа 2020,

Действующий президент США Дональд Трамп за последние несколько месяцев значительно сократил отставание по популярности среди избирателей от своего наиболее вероятного соперника на выборах главы государства от Демократической партии Джозефа Байдена. Об этом со ссылкой на проведенный опрос сообщила телекомпания CNN.



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Опрос проводился в период с 12 по 15 августа службой SSRS. Респондентам задавали вопрос, какого бы политика они поддержали на выборах, если бы они состоялись прямо сейчас. Всего в исследовании приняли участие более 1 тыс. человек на всей территории США.



В результате более 50% заявили, что поддержали бы Байдена, около 46% захотели отдать свой голос Трампу, всего 1% респондентов хотели бы проголосовать за иного кандидата. Кроме того, 2% признались, что не хотели бы поддерживать ни одного из политиков, а остальные не смогли дать ответ.



На данный момент в 15 американских штатах, которые имеют наибольшее значение с точки зрения исхода выборов, рейтинг Байдена составляет в среднем 49%, а рейтинг Трампа - 48%. При этом согласно результатам опроса в период со 2 по 5 июня, за Байдена были готовы проголосовать 55% респондентов, а за Трампа - 41%.



Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост, состоится 17–20 августа в Милуоки (штат Висконсин). Выборы президента США намечены на 3 ноября. Кандидатом от республиканцев на них будет действующий американский лидер Дональд Трамп.