Украина – Белоруссия: неужели передача эстафеты? - А.Дудчак

09:21 17.08.2020

АЛЕКСАНДР ДУДЧАК | 16.08.2020 |



Как с помощью майдана, превращающего народ в толпу, похоронить вековое наследие



Происходящее в Белоруссии автоматически включает тумблер "Украина" в сознании каждого, имеющего представление о том, чем был Советский Союз. Крушение Большой страны стало крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века. И вот после украинского майдана – белорусский майдан. Шесть лет спустя история обещает повториться…



Моя статья – не о причинах пресловутых цветных революций и не о средствах борьбы с этим разрушительным злом. Просто еще одно напоминание о последствиях выпадения постсоветской республики (любой!) из рамок цивилизации общего корня. И неважно, как эту цивилизацию называют – русской, советской, российской…



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Наследие, доставшееся Украине от времен ее пребывания в составе Российской империи и Советского Союза, было более значительным, чем у Белоруссии. Города и территории, которыми к 1991 году приросла Украина, ее природные ресурсы, выгодное географическое положение, развитая промышленность – все это вдохновляло сепаратистов времен поздней горбачевской перестройки, агитировавших за выход из состава Союза.



Украинские сепаратисты не сообщали о том, чьим трудом и талантом были обеспечены достижения Украины, как она стала технически наиболее развитой республикой СССР, выживет ли ее экономика при потере рынков сбыта, разрыве кооперационных связей, производственных цепочек. Считалось, что все это сохранится само собой. И когда 16 июля 2020 года украинские СМИ с пафосом отмечали 30-летие "Декларации о суверенитете", они тщательно вычеркивали слова, которыми заканчивался этот документ: "Принципы Декларации суверенитета Украины используются для составления союзного договора [выделено мною. – А.Д.]". Вот и в Белоруссии поминание суверенитета части народа вместо целого стало превращаться в разновидность идолопоклонства…



Преемники сепаратистов, разваливавших Союз, переобулись в евроинтеграторов и окончательно захватили власть в Киеве в 2014 году. Действия этой группировки принципиально отличаются от того, о чем радели русские цари, императоры всероссийские, советские генеральные секретари. Те правители обустраивали землю на пространстве от Карпат до Дона, от Чернигова до Черного моря; эти разоряют остатки доставшегося им наследия



При всех противоречиях между двумя политическими режимами, разделенными революцией 1917 года, заводы и фабрики, основанные при Империи, разрушены не были. Предприятия модернизировались, развивались; создавались тысячи новых производств. Поддерживалась преемственность в научных школах и кадрах. Потребовался приход самостийников и евроинтеграторов, чтобы уничтожить вековое наследие. И сделано это было в основном за последние годы – после государственного переворота 2014 года. Все, что могло приносить быструю прибыль, было приватизировано в 1990-е; все, что могло составить технологическую конкуренцию Западу, было уничтожено.



Белоруссия сейчас пришла к исторической развилке. Она может повторить судьбу Украины. Эта моя статья – своего рода памятка белорусам ("русским со знаком качества"). Это пометки к будущей "Красной книге" украинской экономики, к рассказу о том, как обрекались на вымирание уникальные предприятия.



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Один из разрушенных цехов завода



Один из разрушенных цехов завода "Арсенал"



Завод "Арсенал" был основан по указу Екатерины ІІ. В 1764 году было издано "Положение о Киевской арсенальной команде", в соответствии с которым в крепости Киева был учрежден арсенал. На протяжении двух с лишним веков предприятие выпускало в основном военную, но также и гражданскую продукцию. Пережило революцию, эвакуацию в годы Великой Отечественной войны в Саратовскую область. В послевоенные годы, вернувшись в Киев, выпускало уникальные оптические приборы военного назначения, системы наведения, управляемые ракеты класса "воздух-воздух" и многое другое. Коллектив насчитывал до 50 тыс. человек. После развала Союза завод попытался перепрофилироваться в 1994 году, начал выпускать измерительную аппаратуру для гражданских нужд. Однако был взят курс на распродажу и сдачу в аренду корпусов и земли под ними, на увольнение сотрудников. К 2009 году после окончания дела о банкротстве ГП "Завод Арсенал" ликвидация завода была завершена, осталось лишь мелкое производство. Один из корпусов был сожжен и снесен, в другом теперь располагается "Киевфудмаркет", где президент Зеленский ставил рекорды продолжительности общения с журналистами. Остатки завода пытается эксплуатировать сейчас украинский ВПК для войны в Донбассе, но это даже тенью былого величия не назовешь. Это позорная страница биографии умирающего великана.



Завод



Завод "Большевик". Фото: ukrinform



Одно из старейших и мощных предприятий Украины, основанное еще до революции 1917 года – "Большевик", под таким названием помнят его коренные киевляне. А молодежь знает здания и бывшие корпуса завода как торгово-развлекательный центр "Космополит". Изначально это был "Киевский чугунолитейный и механический завод", основанный в 1882 году предпринимателями-чехами Я. Гретером (он в 1881 году приобрел в вечное пользование 4,4 га казенной земли под строительство завода) и И. Криванеком. В 1888 году предприятие было преобразовано в АО "Киевский машиностроительный завод Гретера, Криванека и К°" и стало одним из крупнейших промышленных объектов города. В 1909 году завод Гретера и Криванека начал выпуск первого в Российской империи дизельного двигателя. Завод, как и многие другие его сверстники, пережил две революции, эвакуацию в годы войны. В мирное время выпускал продукцию для оборонки и мирного назначения. После развала Союза из-за прекращения госзаказов и сотрудничества с РФ завод был на грани закрытия. Пытался найти свою нишу в новых условиях, и кое-что даже удавалось: в 2010-х годах (до 2014 года) "Большевик" изготавливал продукцию, которую не выпускало ни одно другое предприятие Украины. Морок декоммунизации не позволил сохранить раскрученную торговую марку – в 2018 году "Большевик" переименовали в "Первый киевский машиностроительный завод". А мелкие шкурные интересы нового режима обещают закончить историю этого уникального завода: часть площади предприятия после 2014 года распродавалась с таким вдохновением, что этим заинтересовались даже СБУ и киевская прокуратура. К середине 2019 года на предприятии все же числилось более 300 сотрудников – в 3 раза меньше, чем в конце XIX века...



"Красный экскаватор" успешно уничтожается.



"Красный экскаватор" успешно уничтожается. Фото: zametkin.kiev.ua



Известный киевский завод "Красный экскаватор" (такое название носил с 1935 г.) начал свою историю от предприятия по производству сеялок – завода "Фильверта и Дедины", которое в 1918 году объединили вместе с заводом чугунного литья фирмы "Неедлы и Унгерман" и национализировали. Завод был эвакуирован в Западную Сибирь, а с осени 1943 года, сразу после освобождения Киева, его начали восстанавливать. Предприятие было успешным, выпускало экскаваторы, комбайны и другую технику. Однако обладало слишком большими территориями, удачно расположенными на юге Киева, – 28 гектаров. Новые власти в экскаваторах не нуждались; им было важно обанкротить предприятие и распродать землю под застройку жилья и магазинов. Завод был перерегистрирован в "АТЕК", а к 2009 году прекратил выпуск продукции и был признан банкротом. В ноябре 2014 г. был захвачен рейдерской бандой в форме батальона "Азов", которая резала на металлолом станки и оборудование. С 2017 года стали уничтожаться и здания…



Это только первые записи в "Красную книгу" уничтожаемых предприятий Украины. Кто-то хочет сказать, что в Белоруссии будет по-другому? Никогда не поверю!



(Окончание следует)