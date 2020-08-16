Как варвары-гастарбайтеры погубили Римскую империю, - Г.Зотов

14:33 17.08.2020

"Теперь ты чисти мне ботинки, хозяин"

Георгий Зотов о том, как в Римскую империю пригласили варваров в качестве гастарбайтеров, надеясь на их прекрасную работу. Удивительно, что те потом напихали императорам полную корону дротиков

Георгий Зотов



…Давным-давно в Римской империи варваров не считали за людей. Когда римлян спрашивали, отчего те не любят "чужеземцев" (а именно так слово "варвар" переводится с древнегреческого), они охотно перечисляли - татуировки, мусор у жилищ, придурочные одежды, молятся богам каким-то странным. На рыночных площадях Рима актеры-комедианты кривлялись, изображая акцент варваров, и толпа показывалась со смеху. Варвары сопротивлялись римским завоеваниям, хотя завидовали культуре и роскоши, в которой жила сия понтовая цивилизация. Чужестранцы тоже хотели ванны с розовыми лепестками, водопровод, вино с медом и мыло из ослиного молока - вместо звериных-то шкур. Но куда там. Селиться варварам на территории Римской империи запрещалось. Однако, в 376 году к императору Валенту Второму обратились беженцы из вестготов, коих теснили гунны, и попросили разрешения пожить на его землях. Валент соблазнился фактом, что у вестготов 200 тысяч воинов: стало быть, станут участвовать в его походах - в то время как женщины-вестготки будут возделывать поля, и завалят империю едой. Можно сказать, это было первое в мире приглашение в Рим конкретно гастарбайтеров.



…Очень скоро выяснилось, что мечты Валента об умилительных чужестранцах, пашущих с песнями землю, выращивающих стада упитанных свинок да круторогих козлов и славящих великого императора, оказались полной лажей. Получив убежище (в районе современной Румынии), варвары заявили - они вообще не понимают, чего им делать с этой землей. Они же воины, им бы кого мечами нашинковать, а свинки и круторогие козлы добываются в походах у поверженного противника. Ясное дело, скоро среди вестготов начался голод. Местное же римское начальство в лице сановника Лупицина решило навариться на гастарбайтерах, и предлагало им продукты по бешеным ценам: некоторые варвары были вынуждены продавать в рабство своих детей. Вестготы стали слать римлян по их латинской матушке, те в ответ вызвали войска. Пустив вестготов в империю, Валент не получил ни развития сельского хозяйства, ни воинов: напротив, пришлось перебрасывать солдат, дабы гастарбайтеры не вломили римлянам по мордасам.



…Кончилось все это вообще весело. В 378 году Лупицин пригласил вождей вестготов на бизнес-ланч, там хором повздорили, и вождей перебили - кроме одного, по имени Фритигерн: парень сбежал с этого странного обеда. Фритигерн поднял восстание, вокруг него сразу объединились не только вест, но и остготы, гунны и аланы. А уж воевать они умели, тут не землю пахать. Фритигерн врезал Лупицину, и полностью захватил всю Фракию. Император Валент срочно возглавил армию, выступив в поход. Тут-то его политика по привлечению трудовых мигрантов и накрылась медным шлемом. Валента в бою ранили дротиком, уставшие от 18-километрового марша римские солдаты разбежались (как выяснилось, вот от бега они ничуть не устают). Пострадавшего августа отнесли в хижину лесника. Варвары подожгли здание огненными стрелами, и император сгорел заживо. Короче, как-то не очень у Валента получилось с мультикультурализмом. Вестготы немедленно разбрелись по провинции, и стали грабить мелкие населенные пункты, превратившись в обычных бандитов. Варварский шабаш продолжался до 382 года, пока новый император Рима Феодосий снова не разрешил вестготам официально жить в империи - ему были необходимы их мечи в борьбе с претендентами на трон.



…Варваров в империи становилось все больше. Их кидали в самые кровопролитные битвы, но при этом не разрешали получать римское гражданство и покупать землю. Вестготы слабовато ассимилировались - они не всегда хотели принимать христианство, ели свою еду, носили свою одежду. Римляне же служить в армии больше не желали - к чему проливать кровь в походах, когда есть дешевые гастарбайтеры? Вскоре, множество варваров стали римскими военачальниками - например, вандал Стилихон. Этот самый Стилихон привел в Рим 30 000 соплеменников, ласково объяснив гражданам Рима - "Зачем вам воевать, подметать улицы, чистить уборные и водить колесницы? Отдыхайте и кушайте салат с соловьиными язычками в престижных тавернах. Мои парни все сделают за вас". Стилихон успешно отражал вторжения других варваров, и всем римлянам думалось - вау, какая гениальная идея. Иностранцы воюют с иностранцами, а мы сидим себе в бассейне и пьем холодное вино. Идиллия с винищем продлилась недолго - в 408-м году раскрыли заговор - Стилихон решил захватить власть в империи, и посадить на трон своего сына. Его убили, а в Риме начались погромы против мигрантов. Гастарбайтеры воззвали к вождю вестготов Алариху, того два раз приглашать было не надо - он взял "вечный город" штурмом. Защищать Рим оказалось некому - все ж лежали в бассейне с вином, а воевать не учились. Вестготы помяли римских девушек, и знатно оторвались.



…Теперь варваров в Риме уже откровенно боялись. Как писал христианский историк Орозий, "я должен избегать их - они пагубны, льстить им, потому что они хозяева, молиться на них, хоть они и язычники, бежать от них, ибо они заманивают в ловушку". Правда, и выводов никаких не сделали: полководцы (за редким исключением типа римляняна Аэция) так и остались варварами. В 455 году Рим вторично захватили варварские полчища - на сей раз вандалы, и город не оказал им ни малейшего сопротивления. Варварские военачальники передавали корону кому хотели - некто Рицимер сам назначал императоров. Он со скуки отдал трон Майориану, а через 4 года его казнил. Поставил нового цезаря Либия Севера, тот помер, и генерал не выбирал монарха полтора года - ему и так хорошо жилось. Сенатора Прокопия Антемия, присланного как императора от византийцев, Рицимер убил. Кончилось тем, что в 476 году очередной командующий римскими войсками германец Одоакр сверг последнего императора Рима - подростка Ромула Августула, и объявил себя королем Италии. Римляне с удивлением поняли - всего за сто лет после прихода иммигрантов они вдруг превратились из хозяев в слуг. Теперь уж им самим надо было обслуживать новых господ, и чистить им ботинки. Хоть ботинок тогда и не было, варвары весьма любезно соглашались на чистку сандалий.



…Европа погрузилась в темные века на тысячу с лишним лет. Достижения римлян - как водопровод, роскошные туалеты, многоэтажные дома, изысканная кухня были забыты: всюду заправляли монархи варварских королевств, приученные разрывать зубами едва обожженное костром мясо, блевать от вина и справлять нужду в кустах. Тут, конечно, некоторые люди скажут - интересная мысль. Нет ли в статье сравнения с миллионом беженцев, прорвавшимся в Европу в 2015 году? Или с тем, что в Германии турецкая диаспора достигла 3 миллионов, а число иммигрантов в отдельных районах Парижа достигает 60 процентов? А иные и вовсе спросят - вы переносите ситуацию в Риме на север Москвы, где на улицах повсеместно звучит речь среднеазиатских республик?



И я, улыбнувшись, им отвечу - да ну что вы! Ничего подобного. Римская империя села в лужу с иммиграцией и мультикультурализмом кучу веков назад. И у нас в современном мире, при суровом-то нашем режиме, и в просвещенной Европе такой некрасивости произойти никак не может. Правда, истории свойственно повторяться… но не-не-не.



Не в этом случае.