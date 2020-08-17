Казахстан выпустил новые золотые и серебряные монеты. В честь Ирбиса (фото)

17:09 17.08.2020

Инвестиционные монеты из золота выпустили в Казахстане



Национальный Банк Казахстана 17 августа выпустил в обращение инвестиционные монеты Altyn barys и Kumis barys 2020 года чеканки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.



Сообщается, что монеты номиналом 10, 20, 50, 100, 200 и 500 тенге сделаны из золота, а номиналом 1, 2, 5 и 10 тенге - из серебра.



В дизайне инвестиционных монет Altyn barys и Kumis barys изменены надписи на казахском языке и улучшены скульптурные изображения.



"На сегодня существует несколько крупнейших брендов инвестиционных монет - "Крюгерранд" (Южная Африка), "Американский орел" (США), "Венская филармония" (Австрия), "Панда" (Китай), "Кленовый лист" (Канада).



Первые казахстанские инвестиционные монеты "Жібек жолы" ("Шелковый путь") были выпущены в обращение в 1996 году. С 2009 года в связи с изменением дизайна стали выпускаться инвестиционные монеты "Алтын барыс" и "Куміс барыс" с разными весовыми характеристиками", - поясняет Нацбанк.



Подчеркивается, что инвестиционные монеты из золота и серебра всех номиналов обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках республики.



Инвестиционные монеты Altyn barys и Kumis barys можно приобрести во всех территориальных филиалах Национального банка, а также на сайте www.nationalbank.kz.