Кот, ранее известный как Берег. Как изменилась жизнь Кот-д’Ивуара за 60 лет независимости

17:15 17.08.2020 Кот, ранее известный как Берег

Как изменилась жизнь Кот-д’Ивуара за 60 лет независимости



Пять президентов сменилось в Кот-д’Ивуаре (ранее страна называлась Берег Слоновой Кости) с момента провозглашения независимости 7 августа 1960 года. Первый занимал свой пост в течение 33 лет, второй был свергнут, третий - свергнут и убит, четвертый - арестован и предстал перед Международным уголовным судом в Гааге. Пятый правит сейчас.



Вождь, плантатор, депутат



Диа Уфуэ-Буаньи родился в 1905 (а по неофициальным данным, в 1898 году) в семье племенного вождя в деревне Ямусукро. Имя "Диа" на языке народа бауле означает "волшебник, пророк". По материнской линии Диа был правнучатым племянником вождя племени акуи Куасси Н’Го, убитого в 1910 году соплеменниками во время восстания против французских колонизаторов - за слишком тесное сотрудничество с французами. Диа учился во французской школе (вопреки протестам родни), в подростковом возрасте крестился и взял имя Феликс, закончил медицинское училище в Сенегале. В 1939 году он стал главой кантона, объединявшего 36 деревень, включая его родную. При этом для земляков он был не только колониальным администратором, но и вождем, унаследовавшим законный титул. Вместе с титулом Феликс Уфуэ-Буаньи унаследовал огромные плантации кофе, какао, гевеи.



Сельское хозяйство Берега Слоновой Кости стало активно развиваться еще в колониальные времена. Большая часть продукции шла на экспорт - хлопок, кофе, какао, пальмовое масло. Развивалась и необходимая для торговли сельскохозяйственной продукцией инфраструктура - дороги, железные дороги, порт в Абиджане, столице колонии.



В 1944 году Уфуэ-Буаньи организовал Союз африканских сельскохозяйственных производителей, который в 1946 году был преобразован в Демократическую партию Берега Слоновой Кости (PDCI).



В 1945 году Уфуэ-Буаньи пришел в политику. Организовал и успешно провел избирательную кампанию, в результате которой представители Союза африканских сельскохозяйственных производителей выиграли первые в истории выборы в мэрию Абиджана. Сам Уфуэ-Буаньи в том же году победил на выборах представителя колонии в парламент Франции.



Феликс Уфуэ-Буаньи был человеком, предъявившим президенту Франции генералу Шарлю де Голлю требование предоставить независимость не только Берегу Слоновой Кости, но также Нигеру, Дагомее и Верхней Вольте



В октябре 1946 года Берегу Слоновой Кости был предоставлен статус заморской территории Франции. В том же году было организовано Африканское демократическое объединение (RDA, АДО) - коалиция политических партий из французских колоний Западной и Экваториальной Африки, выступавших за расширение прав автономии и независимость своих территорий. Уфуэ-Буаньи был одним из основателей и наиболее влиятельных представителей АДО.



Первоначально Уфуэ-Буаньи и его союзники в парламенте Франции образовали альянс с депутатами от Французской коммунистической партии (ФКП), единственной политической силы, выступавшей с антиколониальных позиций. Политические противники даже называли Уфуэ-Буаньи в то время "сталинистом". Колониальные власти Берега Слоновой Кости преследовали членов PDCI - их выгоняли с работы, арестовывали, избивали, пытали. Лидера партии спасал от ареста депутатский иммунитет.



Как изменилось Буркина-Фасо за 60 лет независимости



Но в условиях разгоравшейся холодной войны сохранять союз с коммунистами становилось с каждым годом все опаснее. В 1951 году Уфуэ-Буаньи объявил о разрыве с любыми коммунистическими организациями. На антикоммунистических позициях он остался до конца жизни. Новым союзником PDCI с 1952 года стал "Демократический и социалистический союз Сопротивления" министра по делам заморских территорий Франсуа Миттерана.



Одновременно с обязанностями депутата французского парламента Уфуэ-Буаньи с 1956 года исполнял обязанности мэра Абиджана. В том же году он был назначен министром-делегатом в правительстве Франции, став первым африканцем во французском кабинете министров.



В 1958 году Берег Слоновой Кости наряду с еще 11 африканскими колониями Франции обрел статус автономной республики Французского сообщества. Правительство автономной республики 1 мая 1959 года возглавил Феликс Уфуэ-Буаньи. Его главным политическим соперником был вице-премьер Жан-Батист Моке, выступавший против слишком тесных связей с Францией. Уфуэ-Буаньи обвинил заместителя в подготовке покушения на свою жизнь с помощью колдовского ритуала с использованием черной кошки. Моке был отправлен послом в Израиль.



Безальтернативный



Во время визита президента Берега Слоновой Кости Уфуэ-Буаньи в США в 1962 году американская пресса дала его супруге Мари-Терезе прозвище "Черная Жаклин"



Вскоре после провозглашения независимости Берега Слоновой Кости Феликс Уфуэ-Буаньи был избран президентом нового государства на безальтернативных выборах 27 ноября 1960 года. За него проголосовало 100% избирателей при явке 98,8%. На прошедших в тот же день парламентских выборах победила PDCI - те же 100% голосов "за" при явке 95,9%. PDCI была единственной легальной партией страны на протяжении большей части правления Уфуэ-Буаньи. Членами PDCI считались все взрослые жители страны, что олицетворяло неразрывную связь партии и народа. Парламент не обладал никакой реальной властью, а избиратели голосовали за общий список депутатов, заранее утвержденный президентом.



Комедия с "выборами" повторялась каждые пять лет - в 1965, 1970, 1975, 1980, 1985 годах. Президент и его партия исправно получали свои 100% голосов, но явка со временем стала снижаться.



В 1980-е на парламентских выборах голосовало менее половины списочного состава избирателей.



В 1986 году правительство Берега Слоновой Кости объявило, что название страны не следует буквально переводить на другие языки, и отныне в отношениях с другими государствами должно использоваться без перевода название Кот-д’Ивуар.



В течение первого президентского срока Уфуэ-Буаньи раскрыл несколько то ли реальных, то ли вымышленных попыток государственного переворота. Были проведены тайные судебные процессы. По меркам региона со своими политическими соперниками авторитарный президент обращался довольно мягко. Так, Жан Конан Банни, министр обороны, арестованный в 1963 году и обвиненный в подготовке покушения на президента с помощью опять же магии и черной кошки, хоть и был первоначально приговорен к смерти, но в 1967 году был помилован, получил пост в столичной мэрии и возглавил крупную компанию, занимающуюся экспортом фруктовых соков.



Чтобы снизить шансы новых военных переворотов, Уфуэ-Буаньи сократил армию и полицию. Кроме того, по заключенному им в 1961 году договору с Францией в стране оставался контингент французской армии, который мог при необходимости защитить президента.



19 января 1967 года были установлены дипломатические отношения между СССР и Республикой Берег Слоновой Кости. 30 мая 1969 года правительство Берега Слоновой Кости их прервало. По советской версии - "поддавшись антисоветской империалистической провокации". По версии Уфуэ-Буаньи, чрезвычайный и полномочный посол СССР Сергей Петров оказывал поддержку студенческим протестам в местном университете. Дипломатические отношения между странами были восстановлены в 1986 году.



В то время как политическая жизнь в Республике Берег Слоновой Кости практически отсутствовала, экономика страны процветала. Уфуэ-Буаньи поощрял иностранные инвестиции. Иностранные компании могли репатриировать до 90% своих прибылей, реинвестируя оставшиеся 10% в экономику страны. Президент сделал ставку на первоочередное развитие сельскохозяйственного сектора. На третьем десятилетии его правления Берег Слоновой Кости занимал третье место в мире по производству кофе (после Бразилии и Колумбии при гораздо меньшей территории страны), стал ведущим мировым производителем какао-бобов, ведущим африканским экспортером ананасов и пальмового масла. ВВП страны за первые 18 лет независимости вырос в 12 раз. Экономическое процветание способствовало наплыву в страну трудовых мигрантов из соседних государств Западной Африки, в первую очередь из Верхней Вольты (Буркина-Фасо). Мигранты трудились на плантациях. "Экономическое чудо" продолжалось.



На протяжении большей части истории независимого Кот-д`Ивуара эта страна является мировым лидером по производству какао



Недостатком избранной стратегии первоочередного развития сельскохозяйственного сектора была сильная зависимость национальной экономики от погоды и от цен на сырьевые товары. Засуха 1982 года уничтожила около 400 тыс. га леса и около 250 тыс. га плантаций кофе и какао.



К природному катаклизму добавилось падение цен на сахар-сырец - с $0,44 за фунт в октябре 1980 года до $0,03 за фунт в мае-июне 1985 года. К маю 1987 года внешний долг Кот-д’Ивуара достиг $10 млн, президент Уфуэ-Буаньи приостановил выплату долгов. После восстановления цен на сахар начал дешеветь кофе - с $1,34 за фунт в 1989 году до $0,77 за фунт в 1995 году.



По оценке Всемирного банка, с 1985 по 1993 год число жителей Кот-д’Ивуара, живущих ниже черты бедности, выросло с 11% до 31%.



На третьем десятилетии правления Уфуэ-Буаньи в обществе стало нарастать социальное напряжение. В 1981 году после длительных переговоров властям удалось предотвратить всеобщую забастовку. В 1982 году после студенческих волнений был закрыт Абиджанский университет. В 1983 году бастовали врачи и учителя.



Президент страны тем временем щедро тратил деньги на мегапроекты - перенос столицы в родную деревню и постройку в ней самого большого христианского храма в мире. Официально решение о переносе столицы из Абиджана в Ямусукро принимала партия - "чтобы выразить благодарность страны отцу нации".



Начало 1990 года в Кот-д’Ивуаре было отмечено самыми сильными за всю историю страны политическими потрясениями. Под давлением Всемирного банка и Международного валютного фонда правительство пошло на введение мер жесткой экономии. Зарплаты госслужащих были снижены на 20–40%, был введен новый налог на доходы в частном секторе. В феврале и марте по стране прокатилась волна рабочих и студенческих демонстраций. В Абиджан были введены войска, многие высшие учебные заведения были закрыты. Участники студенческой демонстрации 3 марта 1990 года в Абиджане скандировали: "Уфуэ - вор! Уфуэ - коррупционер!" Демонстранты требовали отставки президента, введения многопартийной системы, отмены мер жесткой экономии, улучшения финансовой помощи студентам. Полиция разогнала демонстрацию с использованием слезоточивого газа и дымовых шашек.



Вечный президент пошел на уступки. Меры жесткой экономии были отменены и пересмотрены. 31 мая Уфуэ-Буаньи огласил план демократизации, предусматривавший многопартийность. 28 октября 1990 года действующий президент одержал победу на выборах над кандидатом оппозиции Лораном Гбагбо и остался в должности на седьмой пятилетний срок. На парламентских выборах, в которых участвовали 17 партий, убедительную победу одержала правящая PDCI, получив 163 из 175 депутатских мандатов.



Новый президентский срок Уфуэ-Буаньи был отмечен репрессиями против студентов и других оппозиционеров.



7 ноября 1990 года глава Центрального банка государств Западной Африки Алассан Уаттара был назначен премьер-министром Кот-д’Ивуара. Перед ним была поставлена задача вывода экономики из кризиса. Уаттара также некоторое время рассматривался как возможный преемник Уфуэ-Буаньи. Президент находился на лечении во Франции (он был болен раком простаты), фактически страной управлял премьер. Но официальным преемником был назначен спикер парламента Эме Анри Конан Бедье.



На родину президента привезли в декабре 1993 года и 7 декабря отключили от аппарата жизнеобеспечения. К моменту смерти Уфуэ-Буаньи был одним из самых богатых глав государств в мире.



От первого переворота до первой гражданской войны



Через несколько часов после смерти Уфуэ-Буаньи новым президентом был провозглашен Анри Бедье. Два дня спустя несостоявшийся преемник Алассан Уаттара подал в отставку с поста премьер-министра, а в следующем году был назначен заместителем директора-распорядителя МВФ.



В июне 1994 года в правящей партии PDCI произошел раскол. Сторонники Уаттары организовали новую партию - Объединение республиканцев (RDR).



До новых президентских выборов оставалось мало времени. В декабре 1994 года были приняты поправки в закон о выборах, повышающие шансы Бедье на переизбрание. По новым правилам у кандидата в президенты оба родителя должны были быть коренными жителями Кот-д’Ивуара, а также кандидат должен был в течение пяти лет перед участием выборов проживать в стране. Поправки были очевидно направлены на то, чтобы не допустить к выборам Уаттару, чей отец был по слухам выходцем из Буркина Фасо, а сам он, получив должность в МФВ, жил в США. Уаттара действительно не был допущен к выборам, почти все остальные кандидаты выборы бойкотировали, так что Анри Бедье смог получить на них 96% голосов и остаться президентом на второй срок.



Анри Бедье был президентом Кот-д`Ивуара два неполных срока. Он занял президентское кресло после смерти Уфуэ-Буаньи, а на втором сроке вынужден был бежать из страны в связи с военным переворотом



Досидеть новый президентский срок до конца ему не удалось. 24 декабря 1999 года произошел военный переворот. Первый в истории Кот-д’Ивуара. Руководитель переворота Туо Фозье предложил отставному генералу Роберу Геи занять пост президента. В президентских выборах 22 октября 2000 года генерал Геи участвовал как независимый кандидат и получил 32,7% голосов. Победу одержал лидер оппозиционной партии Ивуарийский народный фронт (FPI) Лоран Гбагбо, получивший 59,4% голосов. Алассан Уаттара опять не был допущен к выборам. Отказ Робера Геи признавать итоги выборов привел к массовым беспорядкам и его отстранению от власти. Лоран Гбагбо занял пост президента.



Как изменилась жизнь Бенина за 60 лет независимости



Вооруженные столкновения сторонников FBI Лорана Гбагбо и RDR Алассана Уаттары начались вскоре после президентских выборов. Причины противостояния были не только политическими. В конце XX века иммигранты из соседних стран составляли 26% населения Кот-д’Ивуара. 56% иммигрантов составляли уроженцы Буркина Фасо. 38,6% жителей страны исповедовали ислам, 29,1% - христианство. Север страны, преимущественно мусульманский, поддерживал Уаттару. Христианский юг - Гбагбо. Не имеющие ивуарийского гражданства, и потому ущемленные в политических правах иммигранты были на стороне Уаттары, также ущемленного в правах из-за папы-буркинийца. Противостояние "коренных" и "понаехавших", мусульманского севера и христианского юга вылилось в 2002 году в гражданскую войну.



Бывший президент Роберт Геи, его жена, дети и бывший министр внутренних дел Эмиль Бога Дуду были убиты 19 сентября 2002 года, в первые часы войны. Обстоятельства их смерти до сих пор не выяснены, но принято считать, что убийства совершили военнослужащие, лояльные президенту Гбагбо. Алассан Уаттара, вернувшийся к тому времени в страну, нашел убежище во французском посольстве, его дом в Абиджане был сожжен.



В конце года коалиции антиправительственных повстанческих группировок "Новые силы Кот-д’Ивуара" (FN) удалось взять под свой контроль север страны, их неофициальной столицей стал город Буаке. Попытки захватить Абиджан были отражены правительственными силами при поддержке французского военного контингента. Обе стороны, участвовавшие в конфликте, привлекали для участия в боевых действиях наемников. Обе стороны обвиняли Францию в помощи противнику.



В январе 2003 года во Франции прошли мирные переговоры между участниками конфликта. Был достигнут ряд политических договоренностей, боевые действия прекращены. Гражданская война расколола страну пополам - на контролируемый повстанцами север и оставшийся под контролем правительства Лорана Гбагбо юг. Противоборствующие стороны были разделены "линией мира", которую установили военнослужащие ЭКОВАС (Экономическое сообщество западноафриканских государств) и французской армии.



Как военные перевороты помогли побороть авторитаризм



В 2004 году началась миротворческая операция ООН в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ). В октябре 2004 года повстанцы отказались выполнять договоренность о разоружении, так как власти не выполнили свое обязательство по изменению закона о гражданстве. В ноябре возобновились боевые действия. 6 ноября в результате воздушной бомбардировки правительственными войсками города Буаке был нанесен удар по базе французских миротворцев. Погибло девятеро французских военнослужащих и гражданин США. Франция ответила "в рамках законной необходимой обороны". Французские военные уничтожили в аэропорту Абиджана и в президентском дворце четыре самолета Су-25, один самолет BAC 167 Strikemaster, четыре вертолета Ми-24 и вертолет Ми-8, то есть всю технику ВВС Кот-д’Ивуара. Жители Абиджана ответили на это массовыми беспорядками. Была сожжена французская школа, нападениям подверглись дома проживающих в Абиджане французов и других иностранцев, французская военная база. Французская армия вывезла из страны около 5 тыс. иностранцев. Беспорядки были подавлены, погибли от 20 (по французским данным) до 60 (по ивуарийским данным) человек. Подобного конфликта между бывшими колонией и метрополией ранее никогда не было. Впоследствии отношения между двумя странами нормализовались.



В 2005 году более 1 тыс. местных жителей напали на базу миротворцев ООН в городе Гигло. В столкновении погиб один миротворец и около 100 нападавших.



Гражданская война закончилась в 2007 году. 4 марта в Уагудугу (Буркина Фасо) представители правительства и повстанцев подписали мирное соглашение. Лидер повстанческой коалиции "Новые силы Кот-д’Ивуара" Гийом Соро получил пост премьер-министра страны. 29 июня был обстрелян самолет, на борту которого находился Гийом Соро. Из-за этого инцидента была отложена на месяц церемония торжественного сожжения оружия, символизирующая окончание войны. Она состоялась 30 июля.



От выборов до суда



Из-за гражданской войны президентские выборы в Кот-д’Ивуаре неоднократно откладывались и вместо 2005 года в итоге состоялись лишь в 2010 году. Главными претендентами на пост главы государства были действующий президент Лоран Гбагбо и Алассане Уаттара - именно они вышли во второй тур выборов, состоявшийся 28 ноября.



По итогам второго тура Независимая избирательная комиссия назвала победителем Уаттару, сообщив, что за него отдано 54,1% голосов. Конституционный совет (орган власти, осуществляющий контроль правильности проведения референдумов и выборов) признал эти результаты недействительными и присудил победу Лорану Гбагбо с результатом 51,45% голосов. Оба претендента в президенты признали себя победителями. Сторонники обоих обвиняли оппонентов в фальсификациях при проведении выборов на "своих" территориях. Политический кризис вылился во вторую гражданскую войну, начавшуюся сразу после второго тура выборов и продлившуюся четыре с половиной месяца. Вооруженные силы Кот-д’Ивуара (FANCI), поддерживающие Уаттару, в конце марта повели массированное наступление. Во время битвы за Абиджан почти все военнослужащие и жандармы, подчинявшиеся Гбагбо, перешли на сторону противника. 5 апреля был взят президентский дворец. Министр иностранных дел Франции Ален Жюппе и представители ЭКОВАС убеждали Гбагбо признать результаты выборов, передать власть сопернику, обещая за это обеспечить "безопасный и достойный" отъезд из страны вместе с семьей. Договориться не удалось. 11 апреля 2011 года в результате совместной операции FANCI и французской армии резиденция Лорана Гбагбо была взята штурмом, он сам арестован и помещен под охрану миротворцев ООН в отеле Golf.



"Сегодня мир. Это мир. Война окончена", – произнес президент Лоран Гбагбо на торжественной церемонии сожжения оружия, символизирующей окончание гражданской войны



В 2016 году Лоран Гбагбо предстал перед Международным уголовным судом в Гааге. Он и бывший министр его правительства Шарль Бле Гуде обвинялись в преступлениях против человечности, совершенных в ходе второй гражданской войны в Кот-д’Ивуаре. В январе 2019 года суд оправдал обоих по причине того, что сторона обвинения не предоставила достаточных доказательств причастности Гбагбо и Бле Гуде к преступлениям, в которых их обвиняли. После освобождения экс-президента из-под стражи ему было разрешено поселиться в Бельгии. На время рассмотрения апелляции на оправдательный приговор он должен был сдать загранпаспорт и другие удостоверения личности, не покидать район проживания без разрешения суда и еженедельно отмечаться в правоохранительных органах Бельгии. В мае 2020 года большая часть ограничений была снята, но свобода передвижений бывшего президента осталась частично ограниченной - ему запрещено возвращаться в Кот-д’Ивуар.



Операция ООН в Кот-д’Ивуаре была завершена в 2017 году, миротворческая миссия была признана выполненной.



Президент Алласане Уаттара в 2015 году был переизбран на второй срок, который подходит к концу. 31 октября 2020 года в стране должны состояться новые президентские выборы. Кандидатуры участников пока не ясны. О своем желании баллотироваться в президенты заявлял проживающий во Франции бывший лидер повстанцев и бывший премьер-министр Гийом Соро. Но в апреле 2020 года он был заочно осужден в Кот-д’Ивуаре. Признанный виновным в растрате казенных средств и отмывке денег, Соро был приговорен к 20 годам тюрьмы, штрафу в размере 4,5 млрд франков КФА (около €7 млн), лишению гражданских прав на пять лет, а также должен компенсировать казне ущерб на сумму 2 млрд франков КФА. Этот приговор лишает Соро возможности участвовать в выборах.



Выдвинутый правящей партией Объединение уфуэтистов за демократию и мир (RHDP) премьер-министр Амаду Гон Кулибали скончался 8 июля. Кандидатом RHDP может стать действующий президент, но решение о том, будет ли он баллотироваться на третий срок, вероятно, будет объявлено лишь после 40 дней траура по премьер-министру. По мнению президента Уаттары, принятая в 2016 году новая конституция позволяет ему баллотироваться снова. Эту точку зрения не разделяют представители оппозиции и часть населения страны. Решение Уаттары определит дальнейший курс развития страны.



Президент Кот-д`Ивуара Алласане Уаттара и первая леди страны Доминик Фоллору-Уаттара с президентом РФ Владимиром Путиным во время саммита Россия-Африка в Сочи, 2019 год



Алексей Алексеев Источник - Коммерсант

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