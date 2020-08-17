Обнаружит ли ВОЗ коронавирус, когда вернется в Туркменистан? - Брюс Панниер

21:38 17.08.2020

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) после визита в Туркменистан в июле заявила, что случаев коронавируса в стране не было, но с примечанием "исходя из увиденного". У ВОЗ есть разрешение еще на один визит - будет ли выявлен вирус в этот раз?



Похоже, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отправит еще одну миссию в Туркменистан, так как, по всей видимости, визит делегации в июле никого не удовлетворил.



Правительство Туркменистана по-прежнему крепко держится за свою версию, что в стране нет случаев заражения коронавирусом, хотя практически никто не верит в это, а многие раскритиковали ВОЗ, заявив, что поддержавшая странное заявление Ашгабата миссия сыграла на руку туркменским официальным лицам.



Но 7 августа директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге написал в Twitter’е, что Туркменистан готов разрешить визит второй миссии ВОЗ, чтобы те смогли отобрать образцы для тестирования в своих лаборатории.



Три дня спустя Клюге написал, что разговаривал с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и министром здравоохранения Нурмухамметом Аманнепесовым о возможности как можно скорее организовать приезд миссии ВОЗ для осмотра пациентов с подозрением на COVID-19.



Причины, по которым ВОЗ желает приехать вновь, вполне очевидны.



Как упомянул Клюге в своем первом сообщении в Twitter’е, он и генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус провели видеоконференцию с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, чтобы обсудить "серьезные опасения по поводу коронавирусной двусторонней пневмонии".



ПОЧЕМУ МИССИЯ ВОЗ В ТУРКМЕНИСТАН В ИЮЛЕ РАЗОЧАРОВАЛА МНОГИХ?



Из Туркменистана поступают сообщения о крупных вспышках пневмонии - той же инфекции, которую в Казахстане и Кыргызстане связывают с коронавирусом, но туркменские власти продолжают не соотносить это с COVID-19.



Эта обеспокоенность очень серьезная, если глава ВОЗ оказался вовлечен в разговор с самим Бердымухамедовым, падким до дешевых патетичных постановок на государственном телевидении, изображающем его как мудрого правителя, воина, спортсмена, поэта, музыканта и ученого, что сделало его объектом насмешек в международных СМИ.



Миссия ВОЗ в Туркменистан в июле разочаровала многих.



Сначала визит был отложен примерно на 10 недель, и некоторые посчитали, что задержка позволила туркменским властям провести зачистку мест, которые могла бы посетить команда ВОЗ, но при этом без какого-либо шанса увидеть зараженных вирусом пациентов или истинное состояние здравоохранения в туркменских медицинских учреждениях.



Когда руководитель миссии ВОЗ Кэтрин Смоллвуд в конце визита на пресс-конференции выступила со своим заявлением, она сказала:



- Основываясь на том, что команда смогла увидеть…



С тех пор возникают вопросы о том, а не оказалось ли так, что визит ВОЗ мог на деле упрочить утверждения туркменских властей о том, что коронавируса в их стране нет.



ТЕЛА УМЕРШИХ ВЫВОЗЯТ ИЗ БОЛЬНИЦ ПОСЛЕ ЗАХОДА СОЛНЦА?



29 июля группа демонстрантов собралась у отделения ВОЗ в Вашингтоне, разложив несколько муляжей гробов, участники пикета скандировали: "ВОЗ лжет! Туркмены умирают!"



Сообщения независимых СМИ, таких как "Хроника Туркменистана", Turkmen.news и Туркменская редакция Азаттыка, через несколько недель после визита ВОЗ указывают на то, что система здравоохранения Туркменистана перегружена и ощущается нехватка лекарств, оборудования и койко-мест для всех больных, обращающихся за медицинской помощью.



Медицинские работники все чаще инфицируются, потому что средства индивидуальной защиты есть лишь у немногих, а все, что есть, приобретено самостоятельно.



Те же, кто отказывается работать, рискуют лишиться своих медицинских дипломов.



Число смертей из-за болезней с симптомами, схожими с проявлениями COVID-19, увеличивается так же, как и количество могил. Сообщалось, что власти требуют хоронить так, чтобы на месте могил не было холмов, надгробий и других опознавательных знаков. Запрещается ходить на похороны.



Захоронения на кладбище в Туркменабате (Туркменистан).

Захоронения на кладбище в Туркменабате (Туркменистан).

Вскоре после введения этих правил появились сообщения о том, что тела умерших - вероятнее всего, от COVID-19 - вывозят из больниц после захода солнца и привозят на кладбища для захоронения ночью.



КАК ГОССМИ ТУРКМЕНИСТАНА ПЕРЕИНАЧИЛИ РАЗГОВОР КЛЮГЕ, ГЕБРЕЙЕСУСА И БЕРДЫМУХАМЕДОВА



Туркменские государственные СМИ не сообщают об этом, но попытка скрыть это терпит фиаско, а некомпетентность, продемонстрированная туркменским правительством, усугубляет страдания населения.



Это может объяснить, почему глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус участвовал в видеоконференции с Бердымухамедовым, чтобы четко обозначить важность сотрудничества Туркменистана с организацией.



Естественно, государственные СМИ Туркменистана переиначили суть разговора Клюге, Гебрейесуса и Бердымухамедова, сообщив вместо этого, что официальные лица ВОЗ провели консультации с президентом и президент согласился с "необходимостью расширения международного сотрудничества, направленного на совместную борьбу с распространением острых инфекционных заболеваний".



Бердымухамедов, будучи стоматологом по образованию, дал советы Гебрейесусу и Клюге по поводу того, как лучше всего противостоять глобальной пандемии - так писали в туркменских государственных СМИ.



Сообщения Клюге в Twitter’е говорят о том, что ВОЗ хочет провести тестирование в Туркменистане, а также отправить образцы за границу. Клюге дал понять, что ВОЗ вновь хочет отправить группу экспертов в страну как можно скорее.



Хотя Клюге написал, что "[президент] согласился", это не означает, что миссия ВОЗ вновь отправится в Туркменистан.



На согласование последней попытки потребовалось более двух месяцев, и, как сообщает информационно-аналитический ресурс Eurasianet.org, даже если миссия ВОЗ все-таки прибудет в Туркменистан, "нельзя исключать, что они [туркменские власти] найдут способ и дальше поддерживать этот миф".



И напоследок: туркменские власти - и Бердымухамедов, в частности, - на протяжении многих лет пропагандировали выгодное расположение Туркменистана на перекрестке Евразийского континента, пытаясь преподнести страну как торговый центр между востоком-западом и севером-югом. Бердымухамедов, как утверждается, даже написал книгу "Туркменистан - сердце Великого шелкового пути".



Если это правда, то как на этом перекрестке удалось избежать коронавируса, который затронул все страны к северу, югу, востоку и западу от Туркменистана?



Брюс ПАННИЕР, 14 авг. 2020