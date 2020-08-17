В Германии раскрыта гигантская сеть (30 тыс) педофилов

21:46 17.08.2020

Криминальная структура насчитывала десятки тысяч человек



Олег Никифоров

Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"



17 авг. 2020



В Кельне в понедельник начался процесс по делу о крупнейшей сети педофилов в Германии. Главный обвиняемый, 43-летний Йорг Л. из городка Бергиш-Гладбах, стал первым узлом в этой сети. Бывший повар обвиняется в том, что совершал сексуальные действия со своей трехмесячной дочерью, записывал их на видео, а затем рассылал единомышленникам.



Дело началось с обысков осенью прошлого года на квартире Йорга Л., в ходе которых полицейские нашли не только материалы порнографического характера, но и натолкнулись на многочисленных лиц, с которыми в чатах и мессенджерах он обменивался подобной информацией. По данным немецкой газеты Bild, пока число подозреваемых достигает 30 тыс. человек во всех землях страны. Полсотни детей уже идентифицированы как жертвы педофилов.



Как отмечает государственное информационное агентство Deutsche Welle (DW), "неприметный дом в маленьком городке Бергиш-Гладбах: небольшой ухоженный садик у входа, плоская крыша – идеальная иллюстрация жизни типичного представителя немецкого среднего класса. По словам соседей, в этом доме жила милая семья – никаких нареканий, никаких странностей".



Обнаруженные детские порнографические фото и видео, а также чаты, в которых Йорг Л. вел переписку под псевдонимами "лиловый06789 Гомер Симпсон" и "Бычий глаз", стали первым звеном в расследовании дела о сексуальном насилии в отношении детей. Специально для этого расследования осенью 2019 года в криминальной полиции Кельна был создан отдел под кодовым названием Berg. Изначально в него входили 350 человек, теперь число сотрудников сокращено до 130. Ежедневно участники спецгруппы просматривают террабайты фото- и видеоматериалов, в основном содержащих сцены жестокого насилия над детьми.



"Такие фотографии и видео всегда действуют на психику – даже на психику опытных полицейских", – делится детектив Лиза Вагнер. Три следователя Berg были вынуждены обратиться за медицинской помощью и перевестись на работу в другие отделы. Но теми, кто продолжает погружаться в эту бездну, движет стремление идентифицировать преступников и вырвать детей из этого кошмара, поясняет Вагнер.



На сегодняшний день список подозреваемых насчитывает 87 человек, рассказывает прокурор Маркус Хартман, возглавляющий Центральное бюро и контактный пункт по борьбе с киберпреступностью в земле Северный Рейн – Вестфалия. Эта структура занимается особо тяжкими киберпреступлениями. К ним относится и "дело Бергиш-Гладбах".



Как отмечет DW, изучение улик против каждого из 87 обвиняемых дает все новые зацепки, и число предполагаемых преступников растет. Прокурор Хартман особо подчеркивает, что все случаи – это звенья одной гигантской цепи: "Они образуют целую сеть коммуникационных структур, которая, по мнению следствия, облегчала возможность совершения этих преступных деяний".



Порой в чатах одновременно участвовало до 1,8 тыс. человек. "Общаясь в чатах, они укрепляли друг друга в убеждении, что совращение детей и сексуальное насилие над ними являются социально допустимыми и приемлемыми", – указывает Хартман. Он называет это "существенным искажением восприятия". Осознание того, что было совершено тягчайшее преступление, сглаживалось благодаря общению с такими же преступниками. "Они уверяли друг друга в том, что все, что они делают, – совершенно нормально, вплоть до мысли о том, что преступные действия были совершены по взаимному согласию с ребенком", – говорит прокурор.



Количество зарегистрированных случаев сексуального насилия в отношении детей и распространения детской порнографии в Германии неуклонно растет. В 2019 году было возбуждено почти 16 тыс. уголовных дел по факту сексуального насилия. На стадии расследования в полиции находилось более 12 тыс. уголовных дел, связанных с детской порнографией. Что в два раза больше, чем в 2016 году. Следователи выявили и массу случаев кибергруминга – сексуального насилия в интернете, состоящего в том, что преступники регистрируются в соцсетях под видом подростков, втираются в доверие к детям и пытаются получить от них интимные видео или фото, а затем шантажируют.



Однако число невыявленных преступлений примерно в семь раз выше, подчеркивает уполномоченный федерального правительства по вопросам предотвращения сексуальных злоупотреблений в отношении детей Йоханнес-Вильгельм Рериг. Он требует, чтобы борьба с этим преступлением воспринималась как национальная задача.



Вопросом, почему при насилии над детьми имеется много нераскрытых случаев, занялась берлинская Tagеsspiegel. Главную роль играют как стыд и боязнь затронутых сексуальным насилием, так и нежелание выносить сор из избы со стороны окружения в домашней обстановке или в школах, интернатах и других заведениях, где такие случаи встречаются чаще всего. Все эти деяния становятся достоянием общественности, только когда жертва начинает говорить. Поэтому задачей общества является пробуждение самосознания у жертв насилия, считает газета.