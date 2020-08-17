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В конфликт Анкары и Афин втягиваются третьи страны, - Р.Мустафин
22:10 17.08.2020

Турция и Греция не могут поделить Восточное Средиземноморье

Равиль Мустафин
17.08.2020

Чуть не спровоцировав на территории Ливии войну с Египтом, Турция переключилась на Восточное Средиземноморье, где продолжается эскалация напряженности между Анкарой и Афинами. В конфликт быстро втягиваются, причем на стороне греков, европейские и региональные страны. Многие обозреватели считают, что против Анкары складывается чуть ли не военный союз из стран, недовольных "хозяйским" поведением Турции.

"Действия Анкары идут вразрез и подрывают усилия по возобновлению диалога, а также по достижению немедленной деэскалации", – заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его мнению, власти Турции также должны немедленно прекратить буровые работы в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра и начать диалог с Евросоюзом для снижения напряженности в регионе.

Турция решительным образом отказывается идти навстречу призывам ЕС. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, угрозы санкций, звучащих в адрес Турции, не остановят проводимые ею поиски энергоресурсов. В настоящее время Турция, заявил Эрдоган, полностью сосредоточена на тотальной защите своих прав в Восточном Средиземноморье, Ливии, Эгейском море, а также применяет свои силы в борьбе с террористическими организациями в Сирии и Ираке.

Как это обычно бывает, Турция делает вид, будто все ее соседи только и делают, что обижают ее. Между тем все выглядит с точностью до наоборот. Представители Анкары заявляют, что не допустят проведения геолого-разведочных работ у берегов Кипра без согласия турецкой общины острова, которая проживает на территории самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), не признанной ни одним государством, кроме Турции. Однако само месторождение газа находится к югу от Кипра, и какое отношение к нему имеет турецкая община, проживающая не севере острова, непонятно. Точно так же непонятно, почему Анкара считает, что выданные ей властями ТРСК лицензии дают право турецким буровым судам находиться и работать в зоне этого газового месторождения.

Новый виток эскалации напряженности в регионе был вызван подписанием 6 августа между Египтом и Грецией соглашения о делимитации морских границ. Этот документ был принят в пику аналогичным договоренностям, достигнутым в конце прошлого года между Анкарой и ливийским правительством национального единства Фаиза Сараджа, и, по сути, отменил их, что вызвало крайне негативную реакцию со стороны турок. Дело в том, что турецко-ливийский документ фактически узаконивал за Турцией континентальный шельф шириной 200 миль и таким образом вообще лишал шельфа принадлежащие грекам острова в Эгейском море, в том числе такой крупный, как Крит. Греко-египетское соглашение, по мнению его авторов, восстанавливало попранную турками справедливость.

Анкара, однако, продолжает буровые работы в спорных зонах двумя исследовательскими судами Barbaros Hayrettin Pasa и Oruc Reis, находящимися под охраной турецких военных кораблей. Более того, начиная с 18 августа к ним должно присоединиться еще и Yavuz. В свою очередь, греки тоже пошли на принцип. Дело дошло до того, что греческий фрегат Limnos соприкоснулся с турецким военным кораблем Kemal Reis, вероятно, из-за попыток последнего таранить греческих моряков. Как бы то ни было, турецкий корабль, видимо, получил настолько серьезные повреждения, что был вынужден отправиться на ремонт.

О своей готовности поддержать Грецию в защите ее морских прав дали знать французы. Президент Эмманюэль Макрон заявил о временном усилении французского военного присутствия в Восточном Средиземноморье. Два истребителя Rafale перелетели на Крит с базы ВВС на Кипре. Фрегат Lafayette вышел из Ларнаки на Кипре, чтобы присоединиться к вертолетоносцу Tonnerre.

На стороне Греции оказались египтяне, у которых с турками свои счеты по Ливии. Как ни хотелось израильтянам встревать в споры и осложнять свои отношения с Анкарой, но и они выразили поддержку и солидарность с Грецией. Об этом написал в Twitter официальный представитель израильского премьер-министра Лиор Хайат. Даже Армения выступила с осуждением турок, что вызвало особенно болезненную реакцию Анкары.

Единственным союзником Турции остается Катар. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг занял равноудаленную позицию в конфликте с Турцией, очевидно, равняясь на Белый дом, который пока воздерживается от открытой критики в адрес Эрдогана. А вот американские демократы настроены против турецкого лидера. Не исключено, что в случае победы на президентских выборах их кандидата Джозефа Байдена Турцию могут ждать большие неприятности в отношениях с США. Во всяком случае, Байден уже успел назвать Эрдогана самодержцем, а сенаторы Роберт Менендес и Крис ван Холлен призвали госсекретаря Майкла Помпео убедить Трампа присоединиться к европейцам и вместе с ЕС ввести санкции против Турции, касающиеся ключевых секторов экономики.

Источник - ng.ru
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