Сделка Израиля и ОАЭ развязала руки палестинцам. В секторе Газа назревает очередной пограничный конфликт

22:14 17.08.2020

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Израиль и сектор Газа возобновили взаимные обстрелы на фоне объявленной нормализации отношений между еврейским государством и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). В ночь на 16 августа Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пришлось дважды реагировать как на запущенные воздушные шары со взрывчаткой, так и на ракетные удары. Палестинское движение было объявлено главным пострадавшим от арабо-израильской сделки, а региональные оппоненты Израиля и Эмиратов начали искать выгоду в ситуации.



Всю неделю из Газы в сторону Израиля шел поток воздушных шаров со взрывчаткой, сообщили в ЦАХАЛ. Однако, как обращают внимание израильтяне, именно в эти выходные ситуация усугубилась тем, что десятки палестинцев "спровоцировали беспорядки у забора безопасности на границе с сектором Газа". "Они жгли покрышки, бросали взрывные устройства и гранаты в сторону забора безопасности и пытались приблизиться к заграждению, – говорится в заявлении Армии обороны. – В ответ на это израильские истребители и летательные аппараты нанесли удары по военным целям ХАМАС в секторе Газа, включая военный лагерь и подземную инфраструктуру". После этого боевики исламистской группировки выпустили ракеты, которые были перехвачены системой ПВО.



В ответ на этот запуск самолеты ЦАХАЛ "поразили дополнительные военные цели ХАМАС в южной части сектора Газа", включая "военный лагерь, использовавшийся для складирования ракет". "Армия обороны Израиля со всей серьезностью относится к любой террористической деятельности против Израиля и будет продолжать действовать по мере необходимости для пресечения попыток нанести вред его гражданскому населению или суверенитету. Террористическая организация ХАМАС будет нести ответственность за любые атаки, источником которых является сектор Газа", – отметили израильские военные. В общей сложности истребители еврейского государства уже семь раз за этот месяц атаковали объекты на территории анклава.



Вполне вероятно, что нынешняя интенсификация атак стала возможной в контексте объявленной сделки Израиля и ОАЭ. В Газе ее назвали ударом по делу палестинцев. "Соглашение между США, Израилем и ОАЭ опасно, оно дает бесплатный бонус израильской оккупации за преступления и беззаконие против палестинцев, – заявил официальный представитель ХАМАС Фаузи Бархум. – Мы осуждаем любую форму нормализации с оккупацией, считая такой шаг ударом в спину дела палестинцев. Лишь враг извлечет выгоду из нее, и это только подтолкнет его к совершению новых преступлений и нарушений против нашего народа и его святынь". Не менее влиятельная группировка "Исламский джихад" сравнила сделку Израиля и ОАЭ с капитуляцией.



В этой ситуации активными "адвокатами" палестинцев пока остаются Катар и Турция, которые по ряду проблемных вопросов в регионе образуют тактический альянс. Наблюдатели полагают, что последняя напряженность в секторе Газа связана как раз с желанием администрации анклава, представленной политическим крылом ХАМАС, добиться очередного пакета помощи от выступающей на его стороне аравийской монархии, которая по согласованию с Израилем уже не раз предоставляла прямую финансовую поддержку Газе. Кроме того, обострение вокруг анклава может служить напоминанием еврейскому государству, которое после предыдущих раундов взаимных обстрелов обязалось помочь палестинцам с улучшением инфраструктуры, но отложило проекты.



Сделка Израиля и ОАЭ лишний раз подчеркнула контуры существовавших в регионе тактических блоков. "Бахрейн и Египет высоко оценили нормализацию отношений ОАЭ с Израилем, как и Оман, у которого в последние годы были смешанные отношения с ОАЭ", – пояснил "НГ" докторант Оксфордского университета Самуэль Рамани. По его словам, Саудовская Аравия, в свою очередь, будет медлить с разрешением этого вопроса отчасти из-за разногласий между королем Сальманом и кронпринцем Мухаммедом по поводу Израиля: монарх менее склонен поддерживать процесс нормализации.



Что касается региональных противников ОАЭ, то они, по словам эксперта, извлекают выгоду из негативной реакции на такую демонстрацию Абу-Даби своей мягкой силы. "Иран осудил поведение ОАЭ, а Турция явно пыталась сыграть на заморозке палестинскими властями отношений с Эмиратами", – отметил Рамани. "Эта критика, какой бы резкой она ни была, вряд ли окажет непосредственное воздействие на отношения ОАЭ с Ираном и Турцией, потому что обе страны знают о давнем диалоге между Эмиратами и Израилем, – убежден аналитик. – Турция заявила, что разорвет дипломатические отношения с ОАЭ, однако они являются одним из четырех ее основных региональных торговых и инвестиционных партнеров, поэтому нужно относиться к этому скептически. Точно так же Иран и ОАЭ занимаются снижением напряженности в Персидском заливе, и ни одна из стран не желает возвращаться к балансированию на грани войны, как было весной прошлого года и в начале лета".



Как отмечает Рамани, в долгосрочном плане ось Израиль–Эмираты могла бы быть более эффективной в сдерживании турецкой политики в Восточном Средиземноморье. Кроме того, Эмираты могли бы помочь США в сдерживании Ирана, однако это сложно считать непосредственным следствием сделки ОАЭ и Израиля, заключает эксперт.