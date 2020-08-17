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Елбасы все долдонит про "праймериз" и перезагрузку правящего Нур Отана. Кому это интересно?
23:21 17.08.2020

Назарбаев обратился к казахстанцам
Перед страной стоит вопрос восстановления экономического роста.

Председатель партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев по случаю начала праймериз выступил с обращением, сообщает zakon.kz.

Уважаемые соотечественники! Три года назад была проведена конституционная реформа. Заложена основа глубокой модернизации партийно-политической системы. Усилены роль Парламента и подотчетность Правительства. Реализован переход на пропорциональную систему выборов представительных органов. В этом году численный порог для регистрации политических партий снижен в 2 раза. Законодательно введена квота в 30% для женщин и молодежи в партийных списках. Именно партии должны стать источником выдвижения во власть новых лиц – профессионалов своего дела, авторитетных лидеров, людей, болеющих за судьбу страны, умеющих принимать решения и вносить конструктивные предложения, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Елбасы.
Понимая свою историческую ответственность, Nur Otan принял программу "Доверие. Диалог. Уверенность в будущем".

Результатом "перезагрузки" правящей партии станет проведение масштабных праймериз по всей стране. Это – внутрипартийные выборы. Это реальный социальный лифт. Конкурентный отбор, поиск свежих идей и проектов. Многие известные политологи и гражданские активисты поддержали данную идею. Это люди с проактивной гражданской позицией, которые объединились в Лигу сторонников Nur Otan и готовы принять участие в реформах. Необходимые условия для открытых и подотчетных внутрипартийных выборов нами созданы. Главное – обеспечить прозрачность и честность, равные условия и конкурентность для всех участников. Уверен, что в атмосфере доверия и взаимного уважения будут подняты волнующие граждан вопросы, - отметил он.
Озвученные проблемы партия должна взять "на карандаш".

Все решения необходимо увязать с возможностями бюджета для включения в предвыборные программы каждого района, города, области. Перед страной стоит вопрос восстановления экономического роста после пандемии, создание рабочих мест, оживление работы малого и среднего бизнеса. Также предстоит проанализировать проблему борьбы с пандемией и подготовиться на случай ее второй волны. Все это войдет в предвыборную программу партии и станет руководством к действиям нуротановцев на следующие 5 лет. Призываю всех партийцев и сторонников Nur Otan принять самое активное участие в этом важном для нашей страны политическом событии! - заключил Елбасы.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1597695660
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